Trekking d'autunno: 5 mete spettacolari dal Mediterraneo ai fiordi

Il trekking conquista sempre più viaggiatori e la shoulder season, tra alta e bassa stagione, si conferma il momento ideale per partire. Con l’arrivo dell’autunno i sentieri si animano di nuovi colori e Omio propone cinque itinerari in luoghi così speciali che rientrano tra quelli da vedere almeno una volta nella vita.

Dalle coste del Mediterraneo ai fiordi norvegesi, passando per i paesaggi lunari dell'Anatolia ei sentieri selvaggi del Nord della Spagna, settembre e ottobre sono il momento perfetto per chi ama il trekking. E non è soltanto una tendenza stagionale: secondo il 2025 Adventure Travel Trends & Insights Report dell'Adventure Travel Trade Association (ATTA), attività orientate alle performance come l'escursionismo sono sempre più popolari, sfumando il confine tra sport e avventura.

Questo crescente interesse per i viaggi attivi rende la cosiddetta 'shoulder season', ovvero il periodo tra l'alta e la bassa stagione, ancora più attraente: permette di camminare lontano dalle folle, con temperatura ideale e un ritmo più lento che lascia spazio anche alla scoperta delle tradizioni locali, dei villaggi autentici e delle esperienze gastronomiche del territorio. Inoltre, in questo periodo la natura si veste di nuovi colori, i paesaggi iniziano a trasformarsi con le sfumature del fogliame, regalando scenari sempre diversi lungo il cammino.

Ecco dunque 5 itinerari ideali suggeriti dalla piattaforma Omio, che opera a livello mondiale e, grazie all'interconnessione con Rome2Rio, supporta i propri clienti nel desiderio di esplorare l'Europa, gli Stati Uniti e il Canada in treno, autobus, aereo e traghetto.