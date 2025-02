Sanremo e dintorni: 5 borghi pittoreschi del Ponente Ligure

Il Festival della Canzone Italiana attira a Sanremo fan e turisti e fa il sold out negli hotel e nei B&B? Si può sempre prenotare nei borghi attorno alla Città dei Fiori. Un’occasione per scoprire l’entroterra ligure di Ponente, i suoi panorami, dormire nella quiete, mangiare in qualche locanda defilata, ammirare la bellezza della natura e dei luoghi, senza perdere gli eventi legati al Festival in città che quest’anno si svolge nella settimana dal martedì 11 a sabato 15 febbraio 2025.

Nell’entroterra ligure ci sono borghi affascinanti, ognuno con una propria anima, ne abbiamo scelti cinque da raggiungere in mezz’ora di auto dall’Ariston. Si parte dalla Valle Armea, dove Ceriana svela la sua struttura a chiocciola, con chiese, oratori e tradizioni popolari che ancora vivono nelle strade. Poco più in là, Bussana Vecchia incanta con la sua storia di rinascita artistica, trasformando un borgo fantasma in un centro creativo. Proseguendo verso la Valle Argentina, Taggia affascina con i suoi portali in ardesia, le case medievali e il ponte del XV secolo. E ancora Dolceacqua il borgo amato da Monet e Apricale il paese dipinto. Infine, per chi vuole spingersi oltre, Ventimiglia e l'ultima spiaggia prima della frontiera francese si raggiunge in 30 chilometri da Sanremo, attraversando paesaggi mozzafiato, gustando sapori autentici e immergendosi in un’atmosfera senza tempo. Info: lamialiguria.it