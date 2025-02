San Valentino alle terme: Spa di coppia tra romanticismo e benessere

Febbraio, mese universale dell’amore che culima nel giorno di San Valentino, è il momento ideale per concedersi una pausa romantica. Ecco 15 terme e spa tra le più suggestive in Italia e oltre confine dove vivere un intero weekend di benessere insieme.

Con vista panoramica, trattamenti esclusivi, con Spa private, immerse nel verde o nell’arte, all'interno di un hotel benessere in montagna, ma anche in città. Dal treno romantico ai massaggi sensoriali, ai rituali di coppia, ai percorsi wellness con vista panoramica, alle strutture ricettive 'gay friendly', il fine settimana più romantico dell'anno è ancora più piacevole se si condivide in due, in posti incantevoli e inclusivi. Ecco dove trascorrere il giorno di San Valentino o il weekend successivo, ma anche qualsiasi altro momento dell'anno.