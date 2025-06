Safari park: dove sono i migliori in Italia tra natura, avventura e animali esotici

Sono safari fotografici, non si spara agli animali, come la parola potrebbe evocare. In Italia esistono grandi parchi zoologici dove è possibile osservare da vicino animali allo stato selvatico di ogni continente, immersi in ambienti che riproducono fedelmente i loro habitat naturali. La formula è duplice: da una parte il percorso safari, che si svolge a bordo della propria auto o su mezzi del parco, con gli animali in libertà all’esterno e i visitatori protetti all’interno dei veicoli; dall’altra il percorso pedonale, che consente di esplorare oasi naturalistiche organizzate per aree geografiche, alla scoperta di specie esotiche e in molti casi a rischio di estinzione.

Questi parchi, da Nord a Sud della Penisola, non sono soltanto luoghi di svago e meraviglia. La maggior parte di essi è attivamente impegnata in programmi di conservazione, ricerca scientifica e sensibilizzazione ambientale, spesso in collaborazione con enti e fondazioni internazionali. La nascita di cuccioli appartenenti a specie rare è oggi considerata un risultato significativo per la tutela della biodiversità. All’interno dei safari park si moltiplicano inoltre le esperienze immersive: si può assistere o, in alcuni casi, collaborare al pasto quotidiano degli animali, partecipare a visite guidate notturne, entrare in acquari o serre tropicali e vivere momenti ravvicinati con rettili, primati o grandi felini.

Alcuni parchi hanno integrato l’offerta naturalistica con strutture dedicate al tempo libero: aree acquatiche, campeggi, spettacoli con animali, zone gioco e aree picnic completano l’esperienza, rendendola adatta a famiglie e viaggiatori di ogni età. Ecco dunque una carellata tra i principali safari park italiani: per conoscerli meglio, basta sfogliare le schede.