Pasqua 2025: ecco alcune idee per una breve vacanza tra natura e cultura

La voglia di natura e il desiderio di stare all’aria aperta. Il primo mare, le montagne in fiore, le escursioni con il sole, le città con i tavolini all’aperto, le temperature miti. Ci sono molte destinazioni ideali per godersi la primavera a Pasqua.

E altrettanti sono i motivi per approfittare di questi giorni di festa (quest'anno Pasqua cade domenica 20 aprile) per esplorare una meta a breve o medio raggio che in questo periodo dell'anno offre un fascino particolare. Dalla Sardegna al Trentino, dall’Austria all’Oman, abbiamo selezionato sei destinazioni ideali da esplorare nel weekend del ponte che va da venerdì 18 a lunedì 21 aprile (giorno di Pasquetta).

Con Pasqua che nel 2025 cade in primavera inoltrata, c’è la possibilità di godersi anche un primo tuffo. Inoltre, la vicinanza con il 25 aprile, che quest’anno cade di venerdì, rende perfetto il ponte per partire, unendo le festività di Pasqua alla Festa della Liberazione: con solo tre giorni di ferie, si parte per nove giorni all'estero.