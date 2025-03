In viaggio sulle orme delle grandi scrittrici: il mondo visto e raccontato dalle donne

Molte scrittrici, già ad inizio Novecento, mentre la maggior parte delle donne era ancora relegata in casa ad occuparsi della cura della famiglia e comunque non aveva il permesso di uscire da sola, tantomeno di viaggiare, hanno lasciato il proprio segno della letteratura scrivendo di viaggi. E sono state dunque una pietra miliare avendo posto uno sguardo diverso, quello femminile, sui luoghi e su chi li abita.

L'8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della Donna, celebriamo dunque il talento delle scrittrici che hanno trasformato il loro viaggio in un'opportunità di esplorazione personale e creativa.

Dalle 'vie' di fuga a esplorazioni quotidiane, ogni destinazione ha giocato un ruolo cruciale nel plasmare capolavori letterari e nel sollevare temi fondamentali.

Si inizia con Virginia Woolf ed il suo Diario di viaggi in Italia, Grecia e Turchia (ma esiste già anche un turismo culturale verso i luoghi, in Gran Bretagna, in cui visse la scrittrice e che emergono dai suoi romanzi, dalle sue lettere, dai suoi saggi) o di Mary Wollstonecraft, con le sue "Lettere scritte durante un breve soggiorno in Svezia, Norvegia e Danimarca". A lasciare il segno, anche Karen Blixen, autrice de 'La mia Africa', storia autobiografica ambientata in Kenya e pubblicata nel 1934 che tanto ebbe successo quando nel 1985 divenne un film sul grande schermo.

Diverse autrici hanno scritto del Nepal, meta di 'viaggio' per eccellenza, esteriore e interiore. Si tratta di Parijat, figura pionieristica, nota per il suo romanzo rivoluzionario Shirish Ko Phool (Il fiore del rododendro), che affronta temi come il patriarcato e la solitudine.O di scrittici contemporanee come Manjushree Thapa che a propria volta ha intrecciato storie personali con riflessioni politiche, di Nayan Raj Pandey e Jhamak Ghimire, che esplorano questioni di marginalizzazione e resilienza. Ci sono la condizione femminile, le caste negli scritti di Arundhati Roy sull'India. Il Giappone richiama subito alla mente i romanzi di Banana Yoshimoto, mentre a dare voce alle popolazioni indigene dell'Australia è Alexis Wright, che è stata candidata al Premio Nobel per la letteratura nel 2024.

Il portale Viaggigiovani.it tratteggia queste figure e propone itinerari da scoprire, possibilmente con i libri di queste grandi autrici in mano o seguendo le tracce che sono state in grado di lasciare dentro di noi. Un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo attraverso la loro scrittura e i loro viaggi.