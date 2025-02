Canzoni e città, viaggio musicale tra i brani celebri che raccontano l'Italia. E Sanremo

Città, canzoni e anche Sanremo. Ci sono brani, spesso le hit del momento, che, per ciascuno di noi, si legano a una meta del cuore o, magari, ad un posto dove vorremmo non tornare.

Ma esistono successi intramontabili che fanno parte del ‘patrimonio culturale’ collettivo che parlano del viaggio, quello fisico, spirituale ed emozionale allo stesso tempo (che dire di ‘Io, vagabondo?’), e motivi che invece sono proprio ambientati in un luogo, fino a diventarne quasi il simbolo. Le melodie da superclassifica di ieri e di oggi sono davvero tante. E diverse sono partite dal palco del Festival di Sanremo per poi diventare canzoni senza tempo.

Ecco dunque un excursus tra i testi che evocano inequivocabilmente l’atmosfera di una città, il modo di sentire di chi la vive. Un po’ tutte, anche le più ritmate, hanno una ‘nota’ di malinconia di sottofondo, ma tra le canzoni dall’umore più straziante primeggiano senz'altro Com’è triste Venezia di Charles Aznavour e Firenze canzone triste di Ivan Graziani, entrambe legate ad un amore che non c’è più. Nostalgia allo stato puro, invece, per brani iconici come Caruso o La nevicata del '56. Sono proprio un omaggio alla città brani come Genova per noi, Napul'è o inni come Grazie Roma. Ma ci sono anche le Vacanze romane o la Vespa special per andrae in giro sui colli bolognesi.

Alcuni di questi brani sono diventati iconici grazie al Festival di Sanremo, contribuendo a rendere celebri non solo i loro interpreti, ma anche i luoghi citati nei testi. Ecco dunque le città e le canzoni a cui sono indissolubilmente legate.