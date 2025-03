Sette cammini per conoscere l'Italia a passo lento

Camminare lentamente per godere del paesaggio, incontrare persone, conoscere cultura e tradizioni dei luoghi. Respirare, immergersi nella natura e ritrovare se stessi.

E' questa l'essenza del turismo slow, un'attitudine di viaggio in continua crescita. Una tendenza facile da assecondare soprattutto in Italia dove i cammini non mancano e ce ne sono per tutti i gusti: culturali, esperienziali, storici, leggendari, spirituali, di comunità e lungo le vie d’acqua. I cammini e le vie d'acqua che attraversano il nostro Paese saranno al centro della decima edizione di Agritravel Expo–Fiera dei Territori e del Turismo Slow, che si svolge dal 4 al 6 aprile 2025 nella Fiera di Bergamo Promoberg, un evento che riunisce e promuove le destinazioni italiane e straniere che propongono vacanze slow, sostenibili e di prossimità.

Ecco un'anticipazione di 7 cammini italiani che verranno presentati.