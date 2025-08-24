  • Cosa Fare
    Anello della Val di Fiastra, cosa vedere, scoprire e assaggiare in 7 tappe nel Parco dei Monti Sibillini

    Un itinerario di 60 chilometri tra San Ginesio (e Ripa S.G.), Loro Piceno, Colmurano, Urbisaglia, Sant’Angelo in Pontano, frutto di un progetto (finanziato dal Pnrr Borghi) di rigenerazione culturale e sociale, puntando al 'nonturismo'

    di LAURA DE BENEDETTI
    24 agosto 2025

    Anello della Val di Fiastra, nelle Marche: un percorso di 60 chilometri nel Parco nazionale del Monti Sibillini

    La Val di Fiastra, col suo cammino escursionistico di 60 chilometri ad anello, si presenta come un percorso di turismo sostenibile o, meglio, di 'nonturismo'. Il progetto di rigenerazione culturale e sociale 'Qui Val di Fiastra', infatti, vincitore del Bando Pnrr Borghi del Ministero della Cultura, ha l'obiettivo di invertire la tendenza all’abbandono dei piccoli borghi attraverso interventi concreti volti a rendere il territorio più accessibile, sostenibile e attrattivo, con particolare attenzione al rilancio dell’Anello della Val di Fiastra. Ma lo vuole fare attraverso una guida dedicata proprio al nonturismo, basata su una narrazione collettiva che da un lato mira a promuovere una modalità di incontro più intima e autentica tra il territorio, la comunità locale e chi la visita, ovvero i nonturisti, dall’altro vuole aiutare le comunità locali a riscoprire e ridefinire la propria identità.

    Se siete 'nonturisti', pellegrini laici o amanti dei viaggi a ritmo lento, dunque, la Val di Fiastra fa per voi. L’Anello della Val di Fiastra, che attraversa il lembo di terra compreso tra i due versanti della Vallata del Fiastra, ai piedi del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, tocca i sei borghi medievali che, come custodi, vegliano dall’alto dei colli su una distesa di campagne, boschi, saperi e sapori ed è suddiviso in 7 tappe, ciascuna con diverso grado di difficoltà e diverse caratteristiche tecniche. L’idea generale è stata quella di rispettare il normale susseguirsi dei borghi incontrati lungo il percorso e stabilire un punto di arrivo in ciascuno di essi.

    L’itinerario, mappato e accompagnato da materiale informativo e segnaletica, prende avvio dall’Abbadia di Fiastra, uno dei più importanti complessi monastici cistercensi d’Italia, immerso in un’area naturale protetta. Da qui, il sentiero conduce dolcemente verso Loro Piceno, attraversando campi coltivati, dolci colline e scorci panoramici. Da Loro Piceno il percorso prosegue verso Sant’Angelo in Pontano, regalando al viaggiatore un’esperienza di cammino tra vigneti, boschi e aperture che affacciano sulle vallate circostanti.
    La terza tappa conduce a San Ginesio, borgo conosciuto come il “balcone dei Sibillini” per via della sua spettacolare posizione panoramica. Da San Ginesio si raggiunge poi Ripe San Ginesio, attraversando paesaggi rurali, piccoli casali e aree boscose. A questo punto l’itinerario si dirige verso Colmurano, dove il cammino si intreccia con la storia medievale del borgo e le tradizioni agricole locali. Proseguendo, si arriva a Urbisaglia, luogo di grande interesse storico grazie alla presenza del Parco Archeologico dell’antica Urbs Salvia, che custodisce rovine romane perfettamente conservate. Infine, l’ultima tappa dell’Anello riconduce i camminatori all’Abbadia di Fiastra, chiudendo così il cerchio di un itinerario che è al tempo stesso viaggio, esplorazione e incontro.
    Ecco, dunque, tappa per tappa, cosa vedere, scoprire e assaggiare lungo l'Anello della Val di Fiastra.

