Sboccia la primavera: ecco dove sono le fioriture più belle e profumate d'Italia

L'Italia è un paese ricchissimo di storia e quindi di beni culturali, borghi, tradizione ed arte. Ma al Belpaese non manca nulla neppure sotto l'aspetto paesaggistico.

La penisola circondata dal mare e coronata dalle Alpi, attraversata in perpendicolare dall'Appennino, ricca di laghi, fiumi, pianure e colline, altipiani dalle conformazioni particolari, senza dimenticare vulcani ed isole, offre una grande varietà di ambienti e dunque di biodiversità. Ogni stagione offre scenografie naturali in cui è bello passeggiare sentendosi un po' protagonisti di un film sui giardini dell'Eden. La primavera, in particolare, con lo sbocciare dei fiori, riempie ogni ambiente di nuovi colori, con tantissime sfumature. A ciò si aggiungano i tanti Orti botanici, giardini di città, parchi e piantumazioni di campi di girasoli, tulipani o lavanda che sempre di più attirano i visitatori in cerca di relax e di qualche bella foto.

In questo vastissimo panorama abbiamo scelto alcune località e fioriture primaverili dal forte impatto, che è bene non lasciarsi scappare. Ecco le nostre proposte.