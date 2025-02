San Valentino su e giù per l'Italia: poker di proposte per una fuga d’amore indimenticabile

A caccia di un regalo da non dimenticare per San Valentino? Niente di meglio di una fuga d’amore con la propria dolce metà, in una località romantica in cui trascorrere qualche giorno nel segno del relax e delle coccole. Ecco una serie di proposte, su e giù per l’Italia.

Una cena a lume di candela sul Garda

In occasione della festa degli innamorati, la Casa degli Spiriti invita i suoi clienti a vivere una serata unica, con una cena romantica a lume di candela, arricchita dalle melodie di un pianoforte e immersa nell'incantevole atmosfera di un tramonto sul lago.

L'ingresso della Casa degli Spiriti

La Casa degli Spiriti si è sempre distinta per la sua atmosfera intima e romantica, perfetta per celebrare l’amore e il legame che unisce le coppie. Non a caso, è una delle scelte preferite per i banchetti di matrimonio nella zona. Stuzzicante il menù di San Valentino: si parte dal carosello di benvenuto, seguono due alternative nel segno del pesce o della carne.

Nel primo caso sono proposti salmerino marinato, caviale di trota e salsa yogurt, riso Carnaroli, barbabietola rossa e salsa d’ostriche, fusilloni, beurre blanc allo zafferano, frutti di mare e bottarga, scampo al limone, zucca al cardamomo, limone & lime. Per chi sceglie la carne, invece, sono previsti tartare di manzo, tuorlo affumicato, Stravecchio e tartufo nero, riso Carnaroli, barbabietola rossa e spuma di formaggio Agrì, fusilloni, crema di zucca e salsiccia brasata all’aceto balsamico, filetto di manzo al Marsala, millefoglie di patate e champignon.

Dolci in tema con i cuori di cioccolato: Cioccolato bianco con fragole e champagne, Cioccolato fondente con arancia e Cointreau, le Coccole degli Spiriti. Il menu degustazione costa 120 euro.

Filippo Chignola, executive chef della Casa degli Spiriti

La Casa degli Spiriti si trova a Costermano sul Garda, in una splendida posizione panoramica che domina il lago e la valle dei Molini. Risalente all’800 e recentemente ristrutturata, La Casa degli Spiriti offre una cucina che spazia tra il ristorante gourmet, e il bistrot, fino ad arrivare al wine bar.

In carta si trova l’essenza del territorio e dei prodotti locali valorizzando al meglio le eccellenze del lago, da trovare sia nella formula dedicata ai food lovers sia al bistrot, in una mise più tradizionale.

Una proposta di menù con coccola finale

La deliziosa sala di Attico sul Mare

Attico sul Mare sceglie di omaggiare la festa dedicata agli innamorati con una proposta di menù per l’occasione, che chiuderà con una coccola a sorpresa. Nel programma dominano i gusti delle acque tricolori. Si parte con il benvenuto dello chef, poker di assaggi formato da baccalà in tempura e maionese di mandarino, foie gras di merluzzo, gelatina di campari e noccioline, tacos di carciofi alla brace e ricotta salata, oliva fritta di brodetto alla sambenedettese.

Uno dei piatti nella carta di Attico sul Mare

Si procede con pane e burro...soffice alla pizzaiola, carpaccio di ricciola dalla Sicilia al Piemonte con capperi fritti, arancia e ricciola soffiata, sottobosco al mare con bomboletti, finocchietto e pinoli, fritto di scorfano estratto di brodetto e cuore di pomodoro verde, tagliatellina al verde battuto di canocchie, salicornia e gamberi rosa, “A tutto rombo” ciccioli di rombo, cavolo nero alla brace, il Tiriamocisù, l’idea del tiramisù dell’Attico con caffè del marinaio. Chiusura in bello stile con coccola finale a sorpresa. Menu da 95 euro (vini esclusi). Possibilità di aggiungere, per un’experience davvero indimenticabile Ostriche Gillardeau e 10 grammi di caviale.

Il ristorante Attico sul Mare è situato a Grottammare, fra Ascoli Piceno e San Benedetto del Tront, nel cuore della Riviera delle Palme. Occupa il secondo piano dello storico Palazzo Kursaal, elemento centrale nella vita cittadina: nato nel 1870 come punto di ricreazione e ristoro a ridosso della spiaggia, fu completamente restaurato nel 1952 per farne uno dei dancing più alla moda dell'intera costa adriatica. Una struttura stile liberty costruita sul mare e da cui si può assaporare alla perfezione la cornice mozzafiato della distesa adriatica.

Piatti esclusivi per una cena speciale

Il ristorante stellato perugino Ada Gourmet dedica alle coppie che scelgono questa esperienza esclusiva un menù con una serie di deliziose ricette pensate proprio per celebrare il patrono degli innamorati.

Apre le danze il benvenuto della chef: sgombro e melone invernale, latte di baccalà bruciato, cialda di mare con cocktail alla carota e gin. Segue una programma che punta deciso sui sapori del territorio, mescolandoli con l’innovazione: rombo e agrumi, radici e tuberi, cappelletto di vitello e stracciatella, tagliatelle di cardoncello e scampi, agnello e ostrica, rapa rossa e yogurt di pecora, predessert e piccola pasticceria. Il menù costa 130 euro, coperto e acqua inclusi.

Ada Stifani nella cucina del suo ristorante

Ada Gourmet si trova all’interno del perimetro delle antiche mura di Perugia, nel rione Porta San Pietro, in un complesso agricolo restaurato, dove storia e design contemporaneo si fondono per offrire un'esperienza gastronomica unica, curata dalla chef Ada Stifani.

Originaria di Lecce, Ada si appassiona alla cucina fin da bambina. Nel 2023 conquista la stella Michelin, diventando la prima donna chef umbra premiata. La sua cucina utilizza le materie prime locali con un tocco di internazionalità e inclusività.

La cantina di Ada Gourmet

Un’esperienza rilassante e romantica

Per celebrare l'amore, Habita79 – gioiello incastonato in una cornice che profuma di storia e antichità, in uno dei principali siti archeologici di Europa – propone un'esperienza unica e rilassante a 360 gradi per le coppie che intendono trascorrere San Valentino in una struttura di prestigio.

Lo chef Roberto Lepre, a capo della cucina del ristorante interno all'hotel Habita79

L'offerta include il pernottamento in una camera esclusiva, l'accesso alla spa e una cena romantica per due presso il Circolo, al prezzo di 249 euro. La cena inizierà con un cocktail di benvenuto, omaggio della casa, e si concluderà con un dolce a tema amore e passione. Il menù sarà à la carte, per una scelta personalizzata. Durante la serata, gli ospiti potranno godere di un'atmosfera ancora più speciale grazie alla musica dal vivo.

Il grande albergo Habita79 Pompeii MGallery Collection, gode di una posizione straordinaria nel cuore di Pompei. Si trova infatti a pochi passi dall’entrata dei meravigliosi scavi del Parco Archeologico, patrimonio Unesco L’hotel beneficia di una vista esclusiva sul parco nazionale del Vesuvio ed è in una posizione strategica per esplorare uno dei siti archeologici più importanti del mondo.

Il giardino esterno dell'hotel Habita79

Il numero 79, contenuto nel nome dell’hotel, per un interessante casualità non è solo il numero delle stanze presenti nella struttura, ma richiama l’anno dell’eruzione del Vesuvio, che ebbe luogo il 24 ottobre del 79 dopo Cristo.