San Valentino nei Castelli del Ducato: un weekend carico di emozioni

Immaginate di passeggiare mano nella mano tra borghi antichi, di cenare a lume di candela in un castello medievale o di perdervi in storie d’amore che attraversano i secoli. Dal 14 al 16 febbraio 2025, il circuito dei Castelli del Ducato invita a celebrare San Valentino in un contesto unico, tra manieri incantati, esperienze personalizzate e atmosfere da sogno. Le mura, le torri imponenti, i giardini segreti e le antiche sale affrescate creano un contesto magico, perfetto per vivere momenti indimenticabili in coppia. Ecco alcune delle proposte più suggestive per vivere un weekend indimenticabile.

Rocca Viscontea di Castell’Arquato (PC): una Rocca per due

Nel romantico Borgo degli Innamorati, venerdì 14 febbraio tutte le coppie in visita potranno godere di un biglietto d’ingresso speciale: solo 5 euro a coppia, con ulteriori riduzioni per gli over 65. Un’opportunità per scoprire gli affreschi e le torri di questo luogo magico.

Borgo e Rocca Viscontea di Castell’Arquato (PC): passeggiata Romantica

Il 14 e 15 febbraio, una visita guidata al crepuscolo vi condurrà tra gli angoli nascosti del borgo, con una vista mozzafiato dalla terrazza panoramica della Rocca. La serata si concluderà con una degustazione dei vini DOC dei Colli Piacentini.

Palazzo dei Principi a Correggio (RE): apricena con delitto

Un evento intrigante vi aspetta il 14 febbraio, dalle 18:30: un’AperiCena con delitto, dove un gruppo di attori vi condurrà in una trama appassionante. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione entro il 10 febbraio.

Castello di Tabiano (PR): una cena da favola

Il Castello di Tabiano offre un’esperienza esclusiva: una cena romantica a lume di candela nel Salottino Rosso, riservata a una sola coppia. Prenotate per vivere una serata da sogno in un contesto fiabesco.

Castello di Rivalta (PC): Amore e benessere tutto il mese

Dalle cene romantiche con piatti speciali, alle visite guidate a lume di candela, ai trattamenti esclusivi in spa, il Castello di Rivalta celebra l’amore per tutto febbraio. Ecco gli appuntamenti imperdibili:

Cena Romantica al Bistrot Caffè di Rivalta: Il 14 e 15 febbraio 2025, alle 20:00, gustate un menù speciale con piatti raffinati: Aperitivo di benvenuto, Fiori di culaccia con sformatino di asparagi e salsa al quartirolo, Tortelli con patate e fontina valdostana su crema alle fragole, Filetto di tacchino al mango, Paris-brest ai frutti di bosco. Possibilità di aggiungere una visita guidata al castello prima della cena.

Visite guidate a lume di candela: un tour serale illuminato solo dalla luce delle candele vi condurrà nel cuore del Medioevo. Scoprite leggende e aneddoti venerdì 14 e sabato 15 febbraio alle 19:00.

Wellness Spa nel Borgo del Castello: dal 1° al 28 febbraio 2025, trattamenti esclusivi come Coccole alle Mandorle; Emozione e Benessere; Relax per due.

Pernottamenti romantici: completa l’esperienza il soggiorno nelle eleganti camere dell’Hotel Torre di San Martino.

Castello di Gropparello (PC): cene, cioccolato e visite notturne

La Taverna Medievale del Castello vi accoglie per una cena a lume di candela il 14 febbraio, seguita da una suggestiva visita notturna. Inoltre, il maniero presenta una linea di cioccolato artigianale solidale, ideale per un regalo speciale.

Castello di Bardi (PR): camminamenti di ronda

Dal 14 al 16 febbraio, scoprite i camminamenti di ronda con un tour romantico tra leggende e panorami mozzafiato. Un’esperienza perfetta per gli amanti della storia.

Castello di Contignaco (PR): escape castle e degustazioni

Il 15 e 16 febbraio, partecipate a un’escape room medievale con enigmi e codici segreti, arricchita da una degustazione di vini del castello.

Esperienze culturali e teatrali

Per gli amanti della musica, il Teatro Girolamo Magnani di Fidenza (PR) ospita il concerto “Le Immortali”, con colonne sonore di Morricone e Piazzolla, sabato 15 febbraio alle 17. A Correggio (RE), il Teatro Bonifazio Asioli propone lo spettacolo “Sciroppo di Teatro”, domenica 16 febbraio alle 17.

Dai trattamenti benessere alle cene romantiche, ogni proposta è pensata per rendere speciale questo San Valentino nei Castelli del Ducato, un circuito che unisce 38 manieri, 50 luoghi d’arte e itinerari incantevoli tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e dintorni.

Informazioni e prenotazioni: www.castellidelducato.it