Rixos Hotels: oasi a 5 stelle nel cuore dell’Egitto tra mito e lusso contemporaneo

L’Egitto è una terra che non smette di incantare. Dalle piramidi che svettano nel deserto ai fondali del Mar Rosso animati da pesci variopinti, ogni scorcio è un invito all’avventura. Turisanda, il brand del gruppo Alpitour World dedicato ai viaggi più esclusivi e tailor made, sa bene che questa destinazione è un palcoscenico ideale per chi cerca esperienze su misura e un lusso mai scontato.

Nei Rixos Hotels Egypt, l’ospitalità turca incontra l’energia cosmopolita delle grandi destinazioni: qui le giornate scorrono tra sport sulla spiaggia e in acqua, attività fitness guidate da istruttori professionisti, concerti dal vivo, spettacoli internazionali e party che accendono la notte.

E quando l’adrenalina lascia spazio al bisogno di calma, l’equilibrio si ritrova nella quiete di una spa, nelle acque di una piscina scenografica o lungo una spiaggia privata baciata dal sole. Leggere finalmente quel libro, provare l’aerial yoga o ballare fino all’alba diventa parte di un’esperienza unica.

Ultra-all-inclusive come arte di vivere

Il marchio Rixos non è solo comfort a cinque stelle, ma un vero stile di vita che reinterpreta il concetto di ultra all-inclusive con un ambiente carico di vitalità e con esperienze adatte alle esigenze più diverse. Cucina d’autore, attività sportive e ricreative, spazi dedicati al benessere e un intrattenimento capace di trasformare ogni sera in un evento: dai concerti dal vivo alle esibizioni di musicisti e band nazionali e internazionali, dalle feste a tema agli spettacoli di danza che accendono l’atmosfera.

Memorabile l’appuntamento di luglio 2025, quando Jennifer Lopez si è esibita al Rixos Radamis Sharm El Sheikh, con un concerto aperto anche agli ospiti del Rixos Sharm El Sheikh e del Rixos Premium Seagate. È questa la cifra Rixos: rendere straordinario ogni istante. Che sia una cena a lume di candela, una notte di musica con dj di fama mondiale, un rituale rigenerante in hammam o un allenamento guidato da istruttori d’élite, i resort aprono le porte a un ventaglio inesauribile di esperienze.

Sono cinque i prestigiosi Rixos Hotels in Egitto, autentici paradisi pensati per soggiorni straordinari, ideali per viaggiatori che cercano eleganza e originalità.

Rixos Sharm El Sheikh, lusso adults only

Il primo indirizzo si trova nella suggestiva baia di El Nabq: il Rixos Sharm El Sheikh è un resort dal lusso informale, interamente dedicato a una clientela adulta. A pochi minuti dall’aeroporto internazionale, questo angolo privilegiato d’Egitto si apre sul Golfo di Aqaba con vista sull’isola di Tiran. Un’oasi +18 che combina la tranquillità della privacy al ritmo vibrante di serate glamour: feste sulla spiaggia al tramonto, dj set internazionali, spettacoli live e intrattenimento continuo.

Le camere, ampie e luminose, sono arredate con un design fresco ed elegante, perfette per una luna di miele o per chi desidera rigenerarsi in coppia. La spiaggia privata di sabbia fine, il pontile di 140 metri che consente l’accesso oltre la barriera corallina, sette piscine scenografiche, un centro Spa & Wellness e nove ristoranti tematici completano un soggiorno che alterna momenti di quiete assoluta a serate di pura energia. Una scelta ideale tanto per una vacanza nel Mar Rosso quanto per un viaggio di nozze indimenticabile.

Rixos Premium Seagate, eleganza sul Mar Rosso

A pochi passi dal Rixos Sharm El Sheikh, il Rixos Premium Seagate è un rifugio sofisticato affacciato sul Mar Rosso, con un pontile intervallato da due piscine naturali che porta direttamente alla barriera corallina.

Chi ama mantenersi attivo trova un ventaglio inesauribile di attività: beach volley, calcio, ping pong, freccette, bocce e campi da tennis. Si aggiungono corsi di yoga e pilates e sessioni di fitness guidate da istruttori. Due spa, una mista e una riservata alle signore, includono una grande varietà di massaggi, hammam, sauna, idromassaggio e bagno di vapore, per momenti di autentico benessere.

La proposta gastronomica? Spazia dai buffet internazionali ai ristoranti à la carte, con piatti mediterranei e asiatici. E sulla spiaggia si può pranzare o cenare affacciati sull’acqua, o ballare fino a mezzanotte con i piedi nella sabbia. Le serate si animano con show e concerti dal vivo firmati da un’équipe internazionale. Non è tutto.

L’Aquaventure Park è poi un’occasione irresistibile per lasciarsi andare tra scivoli, piscine, giostre e una pista di go-kart che accende il divertimento non solo dei bambini.

Rixos Radamis Sharm El Sheikh, eleganza e panorama

Anche il Rixos Radamis si affaccia direttamente sul Mar Rosso, con vista mozzafiato sull’isola di Tiran e una piattaforma corallina che si apre su un mondo sottomarino sorprendentemente vivo e ricco di colori.

Le giornate scorrono tra bagni in piscina, snorkeling tra pesci variopinti e lezioni di fitness personalizzate, mentre i più piccoli si divertono nella “Kids Town”, concepita come un piccolo resort nel resort, con un proprio ristorante e 13 laboratori educativi. Un giro in gondola lungo il fiume regala emozioni indimenticabili. Sulla spiaggia di sabbia bianca, una cabana affacciata sulle acque cristalline invita a momenti di puro relax.

Quando il sole cala, il Rixos Radamis Beach si anima: spettacoli di danza, concerti dal vivo e dj set trasformano la spiaggia e le aree comuni in un palcoscenico di luci e musica. La cucina spazia dai buffet ricchi di specialità locali e internazionali ai ristoranti à la carte, offrendo esperienze gastronomiche per tutte le età e i gusti. Per chi cerca relax, il centro benessere e la spiaggia privata garantiscono momenti di pace assoluta.

Rixos Premium Magawish, Hurghada in versione esclusiva

Hurghada è una delle gemme del Mar Rosso, e il Rixos Premium Magawish Suites & Villas ne interpreta lo stile unico e raffinato. Tra acque turchesi e sabbia dorata, il resort si apre come un’oasi di quiete, perfetta per chi ama perdersi nei fondali del mare, tra immersioni spettacolari e sport acquatici.

A pochi minuti dall’aeroporto, il villaggio si distende lungo una spiaggia digradante, con suite e ville swim-up che accolgono gli ospiti tra comfort e privacy. Ogni tuffo ricorda un quadro, con il mare dai colori intensi e quasi irreali, e la dolce spiaggia sabbiosa invita a nuotate slow. Proprio di fronte all’hotel si trova l’isola bianca, un banco di sabbia che affiora in mezzo al mare dove è possibile provare la magica sensazione di camminare sull’acqua.

La spa, elegante e molto luminosa, è l’ideale per vivere momenti di puro benessere, tra hammam turchi, bagni di vapore e massaggi in sale private, in un’atmosfera che unisce relax e lusso discreto.

Anche la cucina è un viaggio: otto ristoranti à la carte raccontano storie di sapori dal Brasile, dalla Turchia, dall’Asia, dal mare e dall’esperienza internazionale di People’s, trasformando ogni pasto in un’esperienza diversa. Chi ama muoversi trova stimoli continui: kite surfing, lezioni di yoga e pilates, passeggiate a cavallo sulla spiaggia, fino a momenti di puro divertimento nelle sei piscine del resort. Quando cala il sole, la magia continua: spettacoli di danza, concerti dal vivo e atmosfere vibranti trasformano ogni serata in un ricordo indelebile.

Rixos Premium Alamein, Mediterraneo in chiave glamour

Spostandosi verso nord, si incontra il Rixos Premium Alamein, un invito a immergersi in un pezzo autentico di Mediterraneo. Non è il “classico” resort, ma un complesso di 6 torri direttamente affacciate sulle acque cristalline, unite nella parte superiore come a voler abbracciare il mare. La sabbia chiara si stende sotto le palme, mentre il vento porta con sé il profumo salmastro che accompagna ogni passeggiata lungo la riva.

La marina accoglie bar e ristoranti eleganti che trasformano ogni momento della giornata in un’esperienza conviviale. Tre ristoranti principali si trovano all’interno delle torri dedicate al resort, mentre il molo che circonda il tratto di mare prospiciente ospita diversi ristoranti tematici: dal greco al turco, dalle specialità di mare all’italiano. Sei bar sono distribuiti nelle diverse aree, ideali per cocktail al tramonto o drink rinfrescanti dopo una giornata al sole.

Le camere premium con vista panoramica sono pensate per chi desidera svegliarsi ogni giorno davanti allo spettacolo del mare turchese e della spiaggia di sabbia bianca, mentre le numerose tipologie di suite ampliano la scelta per chi cerca spazi ancora più esclusivi.

Dal quarto piano, la piscina Infinity sembra fondersi con l’orizzonte, regalando sensazioni di libertà e leggerezza. Altro fiore all’occhiello è la Spa Anjana, un mondo di aromi, luci soffuse e trattamenti che rigenerano corpo e mente. Proprio di fronte al resort sorge un mall elegante, perfetto per concedersi qualche acquisto tra boutique e brand internazionali. Tra un’escursione e l’altra ci si può stendere in una cabana sulla spiaggia, esplorare le molteplici proposte gastronomiche o lasciarsi trasportare dagli sport acquatici, trasformando ogni onda in un piccolo viaggio.