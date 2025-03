Repubblica Dominicana e Messico: quale sarà la tua prossima vacanza tropicale?

Paesaggi verdi e rigogliosi, spiagge di sabbia bianca e onde cristalline. L'America Centrale è un mosaico unico di storie, culture e tradizioni che si intrecciano e si trasformano nel tempo, mescolando influenze d'oltreoceano con un carattere locale inconfondibile, spontaneo e allegro. Ogni angolo ha il suo fascino, ogni luogo è diverso. La penisola dello Yucatán, in Messico, con i suoi affascinanti siti storici e naturalistici è uno scrigno da esplorare. La Repubblica Dominicana, colorata e vibrante, è un mix di natura incontaminata e una cultura ricca di tradizioni.

Repubblica Dominicana: un paradiso caraibico tra mare, natura e cultura

Un’isola dai mille volti. La Repubblica Dominicana è un intreccio di storia, tradizioni e paesaggi di rara bellezza. Santo Domingo, la capitale, con il suo inconfondibile centro storico Patrimonio Unesco, è il luogo dove le radici coloniali si mescolano alla vivace atmosfera caraibica. Spostandosi lungo la costa, si raggiunge Bayahibe. Qui, il mare trasparente si unisce alla natura incontaminata del Parco Nazionale dell’Est, tra foreste lussureggianti e rive selvagge lungo il fiume Chavón. Nell’entroterra le coltivazioni di canna da zucchero e caffè raccontano la tradizione agricola dell’isola tra scenari ideali per escursioni in buggy, quad o trekking. Gli appassionati di golf troveranno in Repubblica Dominicana una destinazione d’eccellenza: è il primo paese dell’America Latina per campi da golf, con percorsi affacciati su panorami spettacolari. Pesci angelo e murene, tartarughe, squali e lamantini. Relitti sommersi e formazioni coralline rendono ogni immersione qui un’esperienza unica, con siti adatti sia ai principianti sia ai sub più esperti.

Per trascorrere un soggiorno nella natura senza rinunciare ai comfort che rendono una vacanza indimenticabile, l’Iberostar Selection Hacienda Dominicus proposto da Turisanda è la scelta perfetta. Situato direttamente sulla splendida spiaggia di Bayahibe, questo resort cinque stelle all inclusive combina eleganza e servizi di alto livello con un’atmosfera autentica. L’architettura coloniale e i giardini tropicali creano un ambiente suggestivo, mentre la vicinanza al villaggio di Bayahibe permette di immergersi nella cultura locale. Le attività sono per ogni tipo di viaggiatore: dagli sport acquatici alle lezioni di ballo, dall’aerobica in piscina al tiro con l’arco, dalle immersioni alle escursioni a cavallo. Un’altra proposta cinque stelle, firmata Turisanda, è l’Iberostar Coral Bavaro, un raffinato resort affacciato sulla spettacolare spiaggia di Playa Bávaro. A circa 35 minuti dall’aeroporto di Punta Cana, questa struttura offre un ambiente ideale per famiglie e coppie per un soggiorno all’insegna dell’esclusività. Con un'ampia offerta culinaria, diverse piscine, una palestra di tre piani, una spa con trattamenti esclusivi con 21 sale massaggi, e un campo da golf a 18 buche paradiso per tutti i golfisti. Il campo, opera dell’archistar P.B. Tintura, si snoda tra laghi, ruscelli, aree desertiche fino a una grande cascata. La meta ideale per una vacanza all’insegna del lusso e del divertimento.

Messico: Cancun e Penisola dello Yucatán

Il Messico dello Yucatán è una destinazione che racchiude il fascino delle antiche civiltà e il richiamo irresistibile delle spiagge paradisiache. Una terra in cui la storia dei Maya si intreccia con la frizzante vitalità delle località costiere, tra acque cristalline e città che vivono di ritmo e colori. Qui il sole bacia le spiagge della Riviera Maya, dove la sabbia bianchissima incontra il turchese del Mar dei Caraibi, mentre Playa del Carmen, Cancun e Tulum risuonano di musica e festa a ogni ora del giorno e della notte. Mentre la foresta pluviale nasconde scenari sorprendenti, tra grotte misteriose e cenotes naturali dall’acqua cristallina, come il meraviglioso Saamal, immerso in una cornice verde e rigogliosa.

Ma è la storia millenaria a rendere questa terra unica: nel cuore dello Yucatán si ergono le maestose piramidi di Chichén Itzá, patrimonio UNESCO e una delle sette meraviglie del mondo moderno, dove il tempo sembra essersi fermato tra templi, campi da gioco cerimoniali e l’imponente piramide di Kukulkan, teatro di un fenomeno magico durante gli equinozi, quando un gioco di luci e ombre ricrea l’immagine di un serpente che striscia lungo le scalinate.

La natura ha regalato a questa regione uno spettacolo senza eguali: la seconda barriera corallina più grande al mondo si estende per oltre 280 chilometri, da Isla Mujeres fino all’Honduras, un paradiso per gli appassionati di snorkeling e immersioni. Nelle aree protette come la Riserva della Biosfera di Sian Ka'An e il Rio Lagartos, è possibile incontrare caimani, fenicotteri, tapiri e persino giaguari che ancora si aggirano nella selva. Un viaggio in questa terra non può dirsi completo senza un’esperienza gastronomica autentica. La cucina yucateca è un’esplosione di sapori, con piatti tradizionali come la cochinita pibil, un tenero maialino da latte marinato in achiote e arrostito in foglie di banano, o la sopa de lima, un brodo aromatico che unisce il lime alle spezie locali.

Per un soggiorno da sogno, Turisanda propone il raffinato Iberostar Selection Cancun, situato nel cuore della rinomata zona hotelera di Cancún. Questo resort 5 stelle all inclusive è immerso in un autentico paradiso tropicale, affacciandosi sulla lunga e immacolata spiaggia di Cancún, ideale per chi cerca un mare cristallino, il sole e il relax. Potrete entrare in contatto con la flora e la fauna autoctone, esplorare i fondali marini grazie al centro diving del resort. Oppure rilassarvi nelle 10 piscine, di cui due climatizzate, rigenerarvi nella spa che offre i migliori trattamenti di bellezza, o allenarvi nella sala fitness, godendovi la vista sull’oceano. Fiore all’occhiello della struttura è uno spettacolare campo da golf 18 buche progettato dal golfista Iao Aoki, un campo da competizione rinomato in tutto il mondo.

Un'altra proposta è l'Iberostar Waves Paraiso Beach, cinque stelle situato direttamente sulla splendida spiaggia bianca di Playa Paraiso, di fronte al Parque Nacional di Arrecife, a Puerto Morelos. Il villaggio, immerso nella meravigliosa natura messicana, è dotato di diverse piscine, tre campi da tennis, il golf, un mini club con un programma per tutte le età dei bambini, escursioni in bicicletta, tiro con l’arco, una lezione introduttiva alla subacquea in piscina, due discoteche (adulti e ragazzi). Ai quali si possono aggiungere: corsi di subacquea, massaggi in spiaggia o in piscina.

Qui potrete concedervi tutto il tempo per rilassarvi sotto l’ombrellone, oppure lasciarvi coccolare dai trattamenti di bellezza e benessere offerti dalla spa. Per un’esperienza di puro relax, immergetevi nel circuito di idroterapia con piscina idromassaggio e multigetto, o rilassatevi nel bagno turco, nel bagno romano, nella sauna e nei trattamenti viso. I massaggi, tra cui la tecnica giapponese di Jin-Shin, Shiatsu, massaggio thailandese e con le pietre calde, sono ideali per rigenerare corpo e mente.

Potrete soddisfare ogni vostro desiderio gastronomico nei ristoranti tematici del resort, che offrono una varietà che spazia dalla cucina messicana a quella mediterranea, gourmet, brasiliana e italiana (con servizio à la carte). E dopo aver vissuto una giornata da sogno, non resta che lasciarsi avvolgere dalla coinvolgente movida messicana di Cancún.

Aruba: lusso e natura sulla splendida Eagle Beach

Scoprite con Turisanda il lusso assoluto al JOIA Aruba by Iberostar, un resort cinque stelle di fronte alla meravigliosa Eagle Beach, la spiaggia più estesa dell’isola di Aruba, con la sua sabbia bianca e panorami mozzafiato sui Caraibi meridionali. Un luogo da sogno, dove il comfort esclusivo incontra un servizio impeccabile. Immaginate di nuotare nella piscina a sfioro, ammirando l’oceano, o di rilassarvi con un cocktail al bar in piscina, senza mai uscire dall’acqua. Per un’esperienza di benessere totale, la spa del resort, un santuario per mente e corpo, è dotata di un’ampia area idroterapica e sette sale per trattamenti esclusivi. I prodotti di bellezza utilizzati includono l’iconica linea locale Aruba Aloe e il prestigioso marchio tedesco Babor. L’esperienza gastronomica è altrettanto raffinata: nei tre ristoranti esclusivi, potrete assaporare il meglio della cucina caraibica e delle specialità italiane, con cene gourmet. Per chi desidera esplorare l’isola, le spiagge spettacolari e le attività nei dintorni offrono infinite possibilità di svago, dal puro relax alle avventure più emozionanti.

Gli appassionati di golf troveranno il paradiso al Tierra del Sol, l’unico campo da golf a 18 buche di Aruba, progettato dal celebre architetto Robert Trent Jones II. Con un driving range vista oceano di 300 metri, aree per il putting e il chipping, e il raffinato Lookout Bar & Grill, questo campo è perfetto per giocatori di ogni livello. E non ultimo, chi ha a cuore la sostenibilità apprezzerà l’anima eco-friendly del JOIA Aruba by Iberostar, che opera al 100% con energia elettrica e adotta pratiche responsabili per preservare la bellezza incontaminata dell’isola.