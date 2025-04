Quattro anime, un arcipelago: Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura e Tenerife

C’è un angolo d’Europa che profuma d’Oceano e ha il respiro dell’Africa, dove l’inverno non ha cittadinanza e la primavera regna sovrana tutto l’anno. È l’arcipelago delle Canarie, sette isole sospese tra cielo e oceano, alla stessa latitudine di luoghi esotici come le Hawaii e i Caraibi. Qui il costo della vita è contenuto, le giornate si muovono tra surf, windsurf, kitesurf, e le notti si accendono in una movida vivace che coinvolge ogni isola.

Alle Canarie la vita scorre lenta o veloce, a seconda di chi la vive: si può surfare all’alba, gustare una zuppa di pesce in un villaggio costiero, camminare tra crateri vulcanici o ballare fino a notte fonda in un locale sul mare. Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura e Tenerife. In questo viaggio raccontiamo quattro delle “sorelle maggiori”, ognuna con una propria anima, ognuna diversa, come piccoli continenti a sé stanti.

Un viaggio alle Canarie è un'esperienza che mescola natura selvaggia, tradizioni radicate e comfort moderni. Non è solo mare cristallino e clima perfetto, ma anche piccoli borghi dove il tempo ha un altro ritmo, cibo autentico, ospitalità diffusa. Con Eden Viaggi, ogni soggiorno diventa un itinerario da scoprire: una o due isole, resort o appartamenti vista oceano, anche a prezzi competitivi pensati per chi cerca una vacanza low budget.

Lanzarote, l’isola che dipinge con la lava

Chi arriva a Lanzarote ha l’impressione di essere atterrato su un altro pianeta. Le distese laviche del Parco di Timanfaya con i suoi circa trecento coni vulcanici sembrano paesaggi marziani, mentre i crateri ancora attivi raccontano la potenza primordiale della natura. Eppure, in mezzo a questa terra bruciata, l’uomo ha saputo disegnare bellezza: i vigneti della Geria, scavati nella cenere, producono vini intensi e profumati. Il vino di quest’isola è molto apprezzato, grazie alle coltivazioni di uva che crescono sul terreno vulcanico all’interno di suggestivi mini-crateri. Da provare El Grifo, imperdibile per gli amanti dei bianchi.

E poi c’è César Manrique, artista-architetto che ha saputo trasformare Lanzarote in un’opera d’arte a cielo aperto, armonizzando costruzioni e natura. Da non perdere: le spettacolari grotte di Jameos del Agua, il belvedere di Mirador del Río e il Giardino dei Cactus. Arrecife, la capitale, conserva l’anima autentica dell’isola: tra il Castillo de San Gabriel e i locali sul lungomare, si scoprono le tradizioni, le tapas e la vitalità dell’isola.

Gran Canaria, tra deserti di sabbia e montagne verdi

Gran Canaria è un mondo in miniatura, dove si alternano paesaggi da deserto africano e montagne verdissime. Le dune di Maspalomas, scolpite dal vento, sono il simbolo più celebre, ma basta risalire l’entroterra per ritrovarsi tra canyon, foreste di pini e borghi sospesi. L’Unesco ha riconosciuto il valore ecologico e culturale dell’isola, dichiarandone quasi metà del territorio Riserva della Biosfera.

Las Palmas, capitale vivace e cosmopolita, è il cuore culturale dell’isola. Ma è nell’interno che si scopre l’anima più autentica: villaggi come Tejeda o Teror sembrano usciti da una cartolina, strade acciottolate che si arrampicano tra canyon e viste spettacolari sul Roque Nublo, mercati locali dove gustare il miglior miele, i formaggi e il tipico Gofio delle Canarie, una farina di cereali tostati e macinate nei mulini che ha attraversato secoli e culture. Gli antichi guanci ne facevano un alimento base, oggi è un superfood e lo si trova nei pani locali, nelle zuppe, nei dolci e persino nelle cucine d’autore. Tra le perle meno conosciute, il Barranco di Guayadeque offre un paesaggio suggestivo, dove la natura ha scavato grotte trasformate in abitazioni e ristoranti tradizionali: qui, in mezzo a pareti ripide e vegetazione lussureggiante, si gusta la vera essenza dell’isola. Gran Canaria è da esplorare lentamente, con curiosità.

Vista aerea delle dune di Maspalomas a Gran Canaria, Isole Canarie, Spagna

Fuerteventura, tra dune dorate e onde ribelli

A Fuerteventura il silenzio ha un suono: è il fruscio del vento tra le dune, il respiro del mare che accarezza spiagge infinite. È la più essenziale, la più antica delle Canarie, con oltre 150 chilometri di litorale incontaminato. Da Corralejo alle solitudini di Cofete, ogni baia ha la sua anima, tra sabbia bianchissima, nera o dorata. Le acque color smeraldo sono un invito al surf, al kite, al windsurf. Playa del Castillo e Sotavento sono mete imperdibili per chi cerca sport, mentre Ajuy racconta la forza del vulcano che ha creato l’isola.

L’entroterra svela un volto più intimo, tra colline rosse e borghi sonnolenti come Betancuria. A Puerto del Rosario, l’arte contemporanea si mescola con la vita quotidiana: il Parque Escultórico trasforma la città in un museo all’aperto con oltre 100 sculture da ammirare. Il Parco Naturale delle Dune di Corralejo è un must per chi ama la natura pura, mentre la vicina Isla de Lobos regala una giornata sospesa tra cielo e mare. L’enogastronomia dell’isola racconta il territorio: pesce fresco, capra alla brace, vini minerali e interpretazioni gourmet di ricette antiche.

Tenerife, dove la natura sfida il cielo

Tenerife è un microcosmo, un mondo variegato perfetto per il trekking e gli amanti degli sport acquatici che va dalle spiagge di sabbia bianca e nera alle cime vertiginose del Teide. Quest’ultimo, il vulcano più alto di Spagna, domina l’isola e ne plasma il carattere. Il Parco Nazionale del Teide è uno scenario surreale, dove la lava ha disegnato canyon, deserti di pietra e panorami che sembrano lunari. Ma Tenerife è anche verde, come nei boschi di laurisilva del nord, nei giardini botanici di Puerto de la Cruz, dove fioriscono specie tropicali tra boutique e ristoranti di charme.

Le spiagge del sud, da Costa Adeje a Playa de las Américas, sono animate e attrezzate, perfette per chi cerca relax e divertimento. San Cristóbal de La Laguna, patrimonio Unesco, conserva il fascino delle cittadine coloniali, mentre La Orotava seduce con l’architettura tradizionale. Icod de los Vinos è un tuffo nella storia botanica dell’isola: qui cresce il leggendario Drago Millenario, un albero simbolo di longevità. Tenerife è un’isola che sorprende ogni giorno, un viaggio tra natura estrema e civiltà raffinata.

Partire alle Canarie con Eden

Con Eden Viaggi, una vacanza alle Canarie si trasforma in un’esperienza senza pensieri. Dalla prenotazione del volo al soggiorno, dai trasferimenti all’assistenza, tutto è studiato per offrire comfort e soluzioni adatte a tutti. I pacchetti combinano voli charter Neos – parte del gruppo Alpitour World – o voli low cost e linea, con soluzioni adatte a ogni tipo di viaggiatore: da chi desidera servizi completi, a chi cerca il miglior prezzo, fino a chi vuole massima libertà e personalizzazione.

Le formule di soggiorno spaziano dai resort fronte mare agli hotel con trattamento all inclusive, fino agli appartamenti immersi nei luoghi più suggestivi delle isole. Per chi ama la libertà, l’appartamento è la scelta ideale: nessun vincolo di orario, piena autonomia e la possibilità di vivere la destinazione seguendo il proprio ritmo. Una soluzione perfetta anche per gruppi di amici.

Che tu scelga Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura o Tenerife, avrai sempre a disposizione un punto di partenza privilegiato per esplorare paesaggi mozzafiato e potrai avventurarti in totale autonomia alla scoperta delle calette più nascoste e dei borghi più pittoreschi delle isole.

Se un’isola non basta

A Tenerife, le escursioni firmate Eden Viaggi conducono nel cuore della natura più spettacolare. Dalla salita al vulcano Teide, simbolo dell’isola, alle escursioni lungo le scogliere di Los Gigantes, ogni attività è studiata per mostrare l’anima più autentica dell’isola. A Lanzarote, i percorsi attraversano paesaggi quasi extraterrestri: colate laviche, vigneti che crescono su terreni vulcanici, villaggi bianchi immersi nel silenzio. E se una sola isola non basta, con Eden è possibile estendere il soggiorno e scoprire più volti dell’arcipelago. Gli spostamenti tra isole sono comodi e veloci grazie ai trasferimenti organizzati su traghetti che collegano Corralejo a Fuerteventura e Playa Blanca a Lanzarote in circa 30 minuti, oppure Morro Jable a Fuerteventura e Las Palmas a Gran Canaria in circa 2 ore. Potrai vivere così due isole in un solo viaggio.