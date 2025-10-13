Punta Cana: mare caraibico e avventure nella Repubblica Dominicana

La Repubblica Dominicana evoca subito l’immagine di un buen retiro caraibico: lungo le sue coste si alternano spiagge candide e scogliere spettacolari che si tuffano in acque trasparenti, tra le più ambite dai viaggiatori. Nel cuore delle Grandi Antille, tra Cuba e Porto Rico, questa destinazione ha costruito la sua fama sulle distese di sabbia, oggi animate da resort esclusivi e cittadelle turistiche.

C’è un punto in cui l’Oceano Atlantico incontra il Mar dei Caraibi: Punta Cana, una delle località più rinomate dell’isola, con spiagge di morbida sabbia candida e una riserva naturale che custodisce la rigogliosa vegetazione. Un paradiso di palme da cocco che si estende per 48 chilometri, dal nord di Uvero Alto fino al sud di Cap Cana. Scenario perfetto per sport acquatici, lunghe passeggiate o semplicemente per lasciarsi cullare dal ritmo del mare.

A rendere speciale Punta Cana sono i contrasti: giornate lente sotto il sole, alternate a serate di noche loca, attività adrenaliniche e partite di golf tra campi verdissimi, l’eleganza dei casinò accanto alla leggerezza del merengue ballato in riva al mare, senza dimenticare escursioni verso luoghi spettacolari. Con Alpitour la vacanza non si limita al relax: diventa un intreccio di avventure e momenti autentici che restituiscono tutta la vera essenza caraibica.

Cosa vedere: la capitale più grande dei Caraibi

“La Capital”, Santo Domingo, è il più grande conglomerato urbano dei Caraibi, una città multiculturale in cui la vita scorre tra clacson, marmitte e un traffico incessante che si intreccia con i ritmi del merengue e della bachata.

La Zona Colonial, Patrimonio Unesco, si affaccia sulla sponda occidentale del Rio Ozama e custodisce il passato dell’intera isola, sorvegliato dalla Catedral Primada de America. Edificata tra il 1510 e il 1540 in stile gotico, è la prima cattedrale del Nuovo Mondo e un simbolo di grande rilevanza storica e religiosa. Oltre alla sua imponente architettura, la cattedrale è famosa per aver accolto i resti di Cristoforo Colombo nel XIX secolo.

Santo Domingo, primo approdo dell’ammiraglio, è stata nei secoli crocevia di rotte commerciali e teatro di scontri con pirati, corsari e bucanieri. Oggi invita a perdersi tra le stradine acciottolate dei suoi undici isolati, dove piccoli negozi di artigianato si alternano a scorci dal fascino senza tempo.

Isla Saona, cartolina vivente

Dopo il trambusto di Santo Domingo, si torna a sentire la sabbia sotto i piedi, in uno degli angoli più autentici dei Caraibi. Tra le lunghe coste della Repubblica Dominicana, l’Isla Saona spicca per la sua bellezza incontaminata: appena 110 chilometri quadrati, con meno di 500 abitanti che ancora oggi vivono di pesca e dei piccoli mercati di artigianato allestiti davanti alle loro case per i turisti. L’isola si trova nel cuore del Cotubanamá National Park, un mondo sospeso tra foreste, palme e spiagge che si fondono con il mare. Tra le attrazioni più celebri c’è la Piscina Natural, un tratto di mare poco profondo dove fluttuano grandi stelle marine visibili attraverso l’acqua cristallina (mai sollevarle nemmeno per un istante: lo stress le metterebbe a rischio di morte). Basta allontanarsi dai motoscafi e dai chioschi, per trovare il proprio angolo di paradiso tutto da vivere, tra acque turchesi, oasi naturali e distese di conchiglie. Perfetta per una gita in giornata, l’Isla Saona regala momenti di puro relax e bellezza naturale, lasciandosi cullare dal ritmo lento caraibico.

Vita da spiaggia

Direttamente affacciato sulla spiaggia de El Cortecito, tra le cadenze del merengue, l’Impressive Punta Cana di Alpitour si apre come un rifugio perfetto per ogni tipo di vacanza. Le sue proposte all inclusive permettono di alternare momenti di piacere culinario a sei ristoranti e numerosi bar, due dei quali affacciati direttamente sulla spiaggia, dove gustare cocktail alla frutta freschi e colorati mentre il mare scivola davanti agli occhi. Il lungo pontile, suggestivo e scenografico, è perfetto per passeggiare, ammirare il tramonto e assaporare ogni momento di una cena esclusiva. Da non perdere il nuovo beach bar, appena costruito e situato proprio sulla spiaggia, a pochi passi dalla piscina principale: qui il profumo della brezza marina si unisce alla vivacità di drink tropicali e snack sfiziosi, regalando un angolo di relax e convivialità perfetto a qualsiasi ora del giorno.

Si dorme in camere con tutti i comfort: dalle suite con accesso diretto alla piscina, alle sistemazioni immerse nei giardini tropicali a due passi dal mare, divise in tropical view, pool view e ocean view. Per chi vuole un tocco in più, l’area Premium con junior suite tropical view offre servizi esclusivi e attenzioni speciali.

Il villaggio si trasforma in un vero parco giochi: beach volley, tiro con l’arco, biliardo, ping pong, calcio Balilla e videogiochi offrono divertimento per tutti i giorni. Gli sport acquatici non motorizzati – kayak e paddle – permettono di esplorare il mare turchese in totale libertà, mentre miniclub e Junior Club tengono occupati bambini e ragazzi con attività su misura. La giornata scorre tra animazione diurna e spettacoli serali, fino a momenti di puro relax nelle quattro piscine o nella SPA, con gazebo per massaggi affacciati sull’oceano.

Escursioni, musica e vita caraibica

All’Impressive Punta Cana, partire alla scoperta dell’isola si trasforma in un’avventura: tra le escursioni più spettacolari spicca l’Isla Saona, facilmente raggiungibile da Bayahibe e Punta Cana. La traversata in catamarano offre scorci incredibili sulla costa e sullo skyline di Bayahibe, accompagnata dal ritmo della bachata. Una volta raggiunta la piscina naturale, ci si immerge per 45 minuti tra acque cristalline e stelle marine giganti. Arrivando su Saona, la musica e l’animazione animano il pomeriggio, mentre un buffet in perfetto stile dominicano completa il quadro di un’escursione da sogno.

Per chi vuole scoprire un volto più rurale della provincia di Altagracia, l’entroterra alterna piantagioni di canna da zucchero, pascoli e casette dai colori pastello. Tra buggies, passeggiate a cavallo e safari, l’Hacienda vicino a Bávaro offre un mix di cultura e avventura.

Non può mancare la visita a Santo Domingo, la città più antica del Nuovo Mondo: storia, colori, sapori e musica si intrecciano lungo il percorso dal Malecón alla Piazza della Cultura, passando per il Palazzo Presidenziale fino alla Zona Coloniale, Patrimonio Unesco. La fortezza di Colombo e la via de Las Damas raccontano secoli di scambi, conquiste e leggende. Immancabile il finale con selfie sotto la statua di Cristoforo Colombo. E per chi ama la vita notturna, Coco Bongo è un must: celebre discoteca e spettacolo nel centro di Punta Cana, un mix di intrattenimento dal vivo, acrobazie, luci e musica, con tribute agli artisti più iconici e barra libre fino a notte fonda.