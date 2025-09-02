Oman: il fascino senza tempo della penisola arabica

Dimenticare grattacieli scintillanti e skyline futuristici è il primo passo per entrare nello spirito dell’Oman. Il sultanato affacciato sul Mare d’Arabia custodisce un’anima autentica, che resiste al tempo e alle mode. Qui nessuna costruzione supera il minareto della Grand Mosque di Muscat, segno tangibile di un equilibrio che lascia alla natura il ruolo di protagonista.

Le montagne segnano il confine tra le dune del Wahiba Sands e le acque dell’oceano, mentre i wadi (i letti del fiume) smeraldini si insinuano tra le rocce e sui pendii in cui, in primavera, sboccia la Rosa damascena, varietà persiana del fiore più amato al mondo. I palmeti, invece, appaiono come miraggi nella sabbia. È un Paese di contrasti e armonie, dove le notti stellate nel deserto si alternano a giornate trascorse lungo spiagge candide lambite da un mare cristallino.

Il bianco della moschea, il profumo dell’incenso, il sapore dei datteri accompagnati dal caffè: esperienze semplici che raccontano un mondo sospeso tra spiritualità e accoglienza. L’Oman conserva la dimensione di un Medio Oriente romantico e misterioso, lontano dalle frenesie dei tempi. Le vette oltre i tremila metri, i canyon profondi e le cascate nascoste tra le gole rocciose offrono scenari sorprendenti. Non mancano grotte, sorgenti termali, rocche e castelli che testimoniano secoli di storia e civiltà.

Le riserve naturali, dalle Dimaaniyat Islands circondate da barriere coralline all’Arabian Oryx Sanctuary, sono scrigni di biodiversità, dove trovano rifugio specie rare come la lince di Gordon e il caracal. La capitale Muscat riflette la doppia identità del Paese. Da un lato Muttrah, con il suo souk intricato e la corniche – la passeggiata panoramica lungo il golfo – sul mare; dall’altro i quartieri moderni, con hotel eleganti e infrastrutture contemporanee. Per entrare nel profondo di questa terra dalle mille sfumature, ecco tre proposte Turisanda che guidano attraverso una delle mete più affascinanti d’Arabia.

Sand & Sea: l’Oman tra città, deserti e villaggi senza tempo

Un viaggio che conduce dalle geometrie eleganti di Muscat ai villaggi sospesi tra montagne e oasi. Il tour di gruppo Voyager Sand & Sea di Turisanda dura nove giorni e si snoda tra città storiche, paesaggi naturali e incontri con la tradizione. Il punto di partenza è la capitale, con la maestosità della Grande Moschea, simbolo di sacralità che si riflette nelle proporzioni monumentali e nei dettagli raffinati. Poco distante, il Bimah Sinkhole sorprende con il suo lago turchese incastonato nella roccia, preludio alla scenografica gola di Wadi Tiwi, punteggiata da villaggi e coltivazioni di datteri e banane.

Si entra poi nel deserto di Wahiba, regno dei beduini da oltre settemila anni. L’avventura si apre tra dune dorate che sembrano infinite, fino al tramonto, quando il cielo si accende di rosso e oro. Il soggiorno diventa memorabile al Magic Camp, una vera esperienza di glamping, con tende spaziose in stile locale e un’accoglienza che svela la vita nel deserto.

La rotta prosegue verso Wadi Bani Khalid, con le sue piscine naturali circondate da palme, e al castello di Jabrin, impreziosito da affreschi, iscrizioni e porte intagliate che raccontano l’epoca islamica. A Nizwa, antica capitale, si entra nel cuore caldo dell’artigianato omanita tra souk vivaci e fortezze immerse in frutteti di mango e limoni, dove si può ammirare il millenario sistema di irrigazione dei Falaj, oggi patrimonio UNESCO. Poco distante, i terrazzamenti di Jebel Akhdar, la “montagna verde”, regalano scorci sorprendenti e raccontano un territorio celebre come culla dell’attar, conosciuto ai più come la preziosissima acqua di rose dell’Oman. La giornata prosegue con un pranzo in casa locale, occasione per scoprire la cucina tradizionale, mentre nel pomeriggio ci si rilassa nelle piscine panoramiche dell’hotel Indigo Jebel Akhdar, affacciate su montagne e canyon.

Scendendo verso la costa, si visita l’avveniristico museo Oman Across Ages, inaugurato nel 2023, che ripercorre la storia del Paese con installazioni multimediali e un’architettura contemporanea spettacolare. A Muscat, il viaggio si conclude tra le sale del palazzo Bait Al Zubair, con le sue collezioni di gioielli e armi, e il dedalo del Muttrah Souq, mercato storico dove i profumi delle spezie accompagnano l’ultimo sguardo da Mille e una Notte sull’Oman.

Tra deserti e montagne: l’Oman del Voyager Desert

Chi cerca un’immersione completa nel paesaggio può scegliere il tour di gruppo Voyager Desert firmato Turisanda, un itinerario di 8 giorni e 1.200 chilometri che attraversa il Paese sospeso tra Asia e Africa, dove la natura selvaggia domina. Il viaggio diventa racconto nel cuore dell’Oman, tra città antiche, spiagge incontaminate e scenari che sembrano dipinti. La partenza è da Muscat, elegante e silenziosa, dove le mura portoghesi, il palazzo del Sultano Qaboos e il dedalo del souq di Muttrah conservano la memoria di commerci e marinai. Lungo la costa nord si incontra il Bimah Sinkhole, cratere dalle origini misteriose le cui acque turchesi sorprendono come una visione. Seguono una breve sosta a Fins Beach, una delle spiagge più suggestive della zona, e la visita a Sur, antico porto africano dove si conserva l’arte tradizionale dei dhow, le tipiche imbarcazioni in legno costruite a mano. Al calar della notte, l’esperienza più emozionante: osservare le tartarughe marine di Ras al Jinz mentre depongono le uova sulla spiaggia protetta.

Poi l’ingresso nel deserto: prima la freschezza di Wadi Bani Khalid, con piscine naturali incastonate tra palme e rocce, poi l’orizzonte infinito delle dune di Wahiba Sands. Anche qui, il viaggio si trasforma in avventura intima e indimenticabile con una notte sotto il cielo stellato nell’esclusivo campo tendato Magic Camp, tra tende in tessuto e silenzi che sanno di eternità.

Il cammino prosegue verso Nizwa, città di forti e mercati, tra oasi coltivate con gli antichi sistemi di irrigazione “falaj” e villaggi antichi. Il pranzo in una casa omanita arricchisce di sapore genuino il racconto del viaggio. Il gran finale è Jabal Akhdar, l’“Oman verde”: terrazze di roseti e canyon spettacolari accolgono il viaggiatore che qui trascorre la notte in un hotel di lusso sospeso sulla montagna. Piscine a sfioro e panorami senza confini rendono indimenticabile l’attimo, prima del rientro verso Muscat e del ritorno in Italia.

Magico Incenso: l’Oman tra mare, deserti e villaggi antichi

Le mura e le torri restaurate del Castello di Jabrin dominano l’oasi sottostante nel deserto dell’Oman

Il tour di gruppo Magico Incenso di Presstour by Turisanda in Oman è un percorso tra città fortificate, villaggi intatti e paesaggi naturali che evocano storie millenarie. La prima tappa è sempre Muscat, dove la maestosa Grande Moschea incanta con i suoi marmi bianchi, il tappeto persiano tessuto a mano e il lampadario Swarovski che illumina la sala di preghiera.

Lasciata la capitale, il percorso si dipana tra le tappe imperdibili lungo la costa fino al Bimah Sinkhole, depressione circolare colma di acque turchesi: secondo la leggenda, fu una meteora a scavare questo cratere, trasformandolo in un lago naturale. Si prosegue verso Sur, la città marinara famosa per la costruzione dei dhow, con una sosta serale a Ras al Jinz, tra le riserve più importanti al mondo per la nidificazione della tartaruga verde gigante.

Il paesaggio cambia con l’ingresso nel deserto di Wahiba, regno dei beduini da oltre settemila anni, dove le dune infinite si colorano di arancio al tramonto. Più a nord, i villaggi e le fortezze raccontano altre storie: Bahla, patrimonio UNESCO, e il Castello di Jabrin, con i suoi affreschi, i soffitti dipinti e il canale d’acqua che lo attraversa.

Il viaggio prosegue fino a Al Hamra, uno dei villaggi meglio conservati del Paese, con le case di fango che si affacciano su vicoli silenziosi. Qui si visita il museo vivente di Bait Al Safah, dove gli abitanti mostrano antiche pratiche quotidiane, dal pane cotto sulla pietra alla spremitura dell’olio.

Infine, la regione montuosa di Jebel Shams tra canyon spettacolari e panorami che rivelano l’anima più aspra e suggestiva dell’Oman, prima del ritorno a Muscat. Un itinerario che unisce natura e tradizioni, scandito dal ritmo lento di un Paese che non ha mai perso la sua identità.