Ognissanti, i cimiteri storici da visitare: luoghi dove arte e ricordo si incontrano

In Norvegia l’espressione å rusle på kirkegården letteralmente significa “camminare lentamente nel cimitero”. Il verbo rusle non indica solo il camminare, ma il farlo senza fretta, in silenzio, per pensare: evoca un gesto di calma, quasi una meditazione in movimento tra alberi, lapidi e vento del Nord.

L’espressione racconta una consuetudine universale: il saluto e la memoria dei morti. Ma indirettamente indica anche un bisogno fondamentale e ciò che questo gesto produce in noi: una meditazione sul tempo, la percezione della vita come un cammino, un movimento costante in cui a tratti rallentare per ascoltare il ritmo del mondo

Nel periodo di Ognissanti, i cimiteri si trasformano. Le luci tremolanti delle candele, i fiori freschi e il profumo della terra creano un paesaggio differente dal solito: è un momento in cui il buio dell’autunno si riempie di calore umano. Anche lontano dai primi giorni di novembre, quando i mazzi di fiori si seccano e l’atmosfera dei cimiteri torna silenziosa, persino trascurata, passeggiare in questi luoghi diventa un atto di contemplazione zen: un modo per ascoltare il silenzio, leggere i nomi incisi nella pietra e immaginare vite che non conosceremo mai.

Ogni stagione dona una prospettiva diversa — la neve che ovatta, le foglie che cadono, i fiori che rifioriscono — lasciando l’immagine di una natura che partecipa al ciclo della memoria. I cimiteri raccontano la storia delle città, l’evoluzione dell’arte funeraria e il modo in cui i popoli si confrontano con il ricordo: in alcuni casi sono luoghi densi di storie, disegnati da architetture capaci di stupire, dove arte e tempo si intrecciano. Una bellezza malinconica davanti a cui è impossibile restare indifferenti.

Cimitero Monumentale di Milano

Un museo a cielo aperto nel cuore della città. Inaugurato nel 1866 e progettato da Carlo Maciachini, è un percorso tra sculture liberty, edicole neogotiche e monumenti. Qui riposano Alessandro Manzoni, Arturo Toscanini e Franca Rame.

Il Famedio, il “tempio della fama”, custodisce le lapidi dei grandi milanesi, mentre lungo i viali si incontrano opere di artisti come Medardo Rosso e Giannino Castiglioni. Come accade nella Certosa di Bologna, altro storico cimitero dove programmare una visita, ogni tomba è un racconto dell’epoca: passeggiare qui significa attraversare centocinquant’anni di arte e memoria cittadina.

Cimitero Monumentale di Staglieno a Genova

Tra cipressi e scalinate, il cimitero monumentale di Staglieno è uno dei più grandi d’Europa e un capolavoro di scultura ottocentesca. Realizzato nel 1851, colpisce per i monumenti in marmo bianco e l’atmosfera sospesa che ispirò Guy de Maupassant e Mark Twain. Ospita, tra le altre, la tomba di Giuseppe Mazzini.

La tomba in cui riposano le spoglie di Giuseppe Mazzini al cimitero di Staglieno

A destare l’attenzione sono opere come l’Angelo di Monteverde, considerato una delle statue funerarie più intense al mondo. Staglieno è anche un archivio della memoria borghese genovese: un intreccio di storie familiari e arte che racconta la città industriale dell’Ottocento.

Cimitero di Amalfi

Affacciato sul mare, sorge nell’antico monastero benedettino di San Lorenzo del Piano, risalente al X secolo. Il cimitero di Amalfi è sospeso tra cielo e mare: archi arabeggianti, colonne in pietra e tombe guardano l’immensità azzurra della Costiera Amalfitana.

Se vi trovate ad Amalfi inerpicatevi lungo le salite nascoste tra i vicoli: scoprirete un luogo che custodisce un’anima silenziosa e una memoria storica, avvolta dal paesaggio indimenticabile. Al tramonto, il cimitero si tinge d’oro e di blu. La quiete del mare si mescola al profumo dei limoni e delle ginestre che crescono lungo i terrazzamenti.

Père-Lachaise a Parigi, Francia

Con oltre 70.000 tombe, è uno dei cimiteri più visitati d’Europa. Nato nel 1804, prende il nome da Père François de La Chaise, confessore di Luigi XIV, e fu il primo grande cimitero parigino costruito fuori dalle mura della città.

Il cimitero di Père-Lachaise a Parigi

Tra i viali alberati del cimitero Père-Lachaise riposano Jim Morrison, Oscar Wilde, Edith Piaf, Chopin e Marcel Proust, tombe spesso adornate da fiori, lettere e fotografie lasciate dai visitatori. Una curiosità: all’inizio l’idea di un cimitero “fuori città” non piacque ai parigini, ma quando vi fu trasferita la salma di Héloïse e Abelardo, gli amanti medievali simbolo dell’amore tragico e intellettuale, divenne di colpo un luogo alla moda.

Highgate Cemetery – Londra, Regno Unito

Uno dei posti dove assaporare le atmosfere della Londra vittoriana è il Cimitero di Highgate, inaugurato nel 1839 come parte del progetto dei “Magnificent Seven”, i sette grandi cimiteri giardino costruiti per rispondere al sovraffollamento della capitale. I sentieri, tra statue, croci e mausolei ricoperti di edera, conducono alle tombe di Karl Marx, George Eliot, Douglas Adams e di molti artisti, scienziati e riformatori sociali che hanno segnato la storia britannica.

La parte ovest conserva architetture gotiche come l’Egyptian Avenue e il Circle of Lebanon, un viale circolare costruito attorno a un antico cedro del Libano. Ogni tomba è un racconto, con simboli allegorici e iscrizioni che narrano l’epoca vittoriana e la vita di chi riposa tra queste colline. Highgate è anche un luogo di silenzio e contemplazione, dove la natura ha riconquistato lentamente gli spazi dell’uomo. In primavera il profumo del caprifoglio si mescola al canto degli uccelli, mentre la misura del tempo ha il ritmo lieve delle foglie, stagione dopo stagione.

Cementerio de la Recoleta – Buenos Aires, Argentina

Cuore storico della capitale argentina, il Cementerio de la Recoleta è un labirinto di oltre 4.000 tombe monumentali in marmo e bronzo, disposte lungo viali alberati e piazzette silenziose. Inaugurato nel 1822, fu il primo cimitero pubblico della città e sorge sul terreno di un ex convento dell’ordine dei Recoletos.

L’architettura riflette l’influenza dell’arte francese e italiana del XIX secolo: mausolei neoclassici, sculture allegoriche e vetrate che filtrano la luce tropicale. Molte tombe sono autentiche opere d’arte firmate da architetti come Buschiazzo e Della Valle. Tra le sepolture più visitate c’è quella di Eva Perón, amata dal popolo argentino, oltre alla tomba di Adolfo Bioy Casares, grande scrittore amico di Borges. Si dice che le chiavi originali del cancello d’ingresso siano custodite in una cassaforte segreta del municipio.

Cimitero di Okunoin – Kōyasan, Giappone

Situato sulla montagna sacra di Kōyasan, sito patrimonio mondiale dell’UNESCO, è uno dei luoghi più venerati del Giappone. È l’ultima dimora di Kōbō Daishi (Kūkai), il fondatore del buddhismo Shingon, la cui figura è ancora oggi oggetto di devozione. Tra i 200.000 monumenti funebri immersi nella foresta di cedri si trovano le tombe di shōgun, samurai e poeti.

Antico cimitero e complesso di Okunoin a Koyasan, Giappone

Nel cuore del complesso di Okunoin, nella sala Torodō — il padiglione delle lanterne — brillano più di 10.000 lanterne, donate dai fedeli e mantenute perennemente accese, simbolo di una devozione che non si spegne mai.

Cimitero di Greyfriars Kirkyard – Edimburgo, Scozia

Sorge accanto alla chiesa di Greyfriars, nel cuore del centro storico di Edimburgo ed è noto per le sue leggende, come quella del cane che rimase accanto alla tomba del suo padrone per quattordici anni, diventando simbolo di fedeltà.

Edimburgo: cimitero e chiesa di Greyfriars

Il cimitero di Greyfriars Kirkyard è considerato uno dei luoghi più infestati della Scozia: si racconta che lo spirito di George “Bloody” Mackenzie, persecutore dei Covenanters nel XVII secolo, si aggiri ancora oggi tra i mausolei. Il cimitero ispirò J.K. Rowling durante la scrittura di Harry Potter. Tra le lapidi è possibile leggere nomi come Thomas Riddell, all’origine del personaggio di Voldemort. Oggi è una tappa imperdibile per chi vuole conoscere il volto più misterioso e letterario di Edimburgo.

Park Street Cemetery – Calcutta, India

Fondato nel 1767, è uno dei più antichi cimiteri cristiani del subcontinente asiatico. Luogo affascinante, talvolta poco noto, mostra un frammento di storia del passato attraverso l’architettura coloniale, immersa nella vegetazione tropicale. Le tombe neoclassiche e gotiche sono coperte da muschio e buganvillee; molte appartengono a poeti, ufficiali britannici e viaggiatori dell’epoca coloniale.

India, Kolkata, Calcutta: cimitero in South Park Street

Tra le più tombe più note si trova il monumento funebre dedicato a Henry Louis Vivian Derozio, poeta e insegnante anglo-indiano considerato precursore del Rinascimento bengalese. Camminare tra i ficus che abbracciano le colonne di pietra è come attraversare un frammento di tempo sospeso e del Novecento, riflettendo sull’intreccio di culture diverse e natura.

Necrópolis de Cristóbal Colón – L’Avana, Cuba

Inaugurato nel 1876, si tratta di uno dei complessi monumentali più imponenti dell’America Latina, con oltre 800.000 tombe e un portale neoclassico sormontato da un arco in marmo. Le sue vie, disposte a croce latina, ospitano statue barocche e cappelle ornate da mosaici italiani.

Oltre a personalità storiche e militari, qui si trova la tomba di Amelia Goyri, nota come La Milagrosa, oggetto di venerazione popolare: secondo la tradizione, esaudirebbe i desideri delle madri che chiedono protezione per i loro figli. La Necropoli è oggi patrimonio nazionale e tappa di itinerari culturali che uniscono fede, arte e storia cubana.

Cimetière Saint-Louis – Port-Louis, Mauritius

Poco conosciuto dai turisti, si affaccia sull’Oceano Indiano e custodisce tombe creole, cinesi e francesi, riflesso della storia meticcia dell’isola. Le lapidi mostrano iscrizioni in più lingue e simboli religiosi diversi, dal crocifisso alle stele taoiste. La vista del mare, la sabbia fra le tombe, le palme e i fiori tropicali che invadono i sentieri rendono il luogo pura poesia: qui la memoria ha il profumo della vaniglia e della salsedine, mentre il silenzio si confonde con il rumore delle onde.