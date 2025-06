Nine perfect strangers: dove si trovano e come affittare gli chalet della serie con Nicole Kidman

In Italia non è famosa quanto l’iconica Casa di Montalbano (il celebre commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri e portato sugli schermi da Luca Zingaretti), con la sua verandina sulla (fantomatica) spiaggia di Marinella, in Sicilia (casa, terrazza e spiaggia, però esistono davvero e si trovano a Punta Secca ed è possibile prenderli in affitto con la formula Bed&Breakfast) ma la location in cui è stata girata, lo scorso inverno, la seconda stagione cult Nine Perfect Strangers, di cui è protagonista la star di hollywwod e premio Oscar, Nicole Kidman, ha il privilegio di essere stata trasmessa in tutto il mondo e, dunque, di poter richiamare potenzialmente tanti turisti anche dall’estero.

L’apertura estiva dal 13 giugno 2025 del Gradonna Mountain Resort, che nella seconda serie, è il mitico "Zauberwald", la nuova, innevata e affascinante "foresta incantata" dove si intrecciano le trame di questo thriller psicologico, offre dunque la possibilità, di prendere in affitto uno degli chalet in cui si svolgono gli intrecci che tengono i telespettatori incollati alla tv.

Nel caso specifico dell’Italia, inoltre, è proprio il momento cult: la seconda stagione, composta da 8 puntate, è disponibile in Italia su Prime Video a partire dal 22 maggio 2025. I primi due episodi sono andati in onda simultaneamente, seguiti da un rilascio settimanale di un episodio ogni giovedì, fino al finale previsto per il 3 luglio 2025. Volendo sarebbe persino possibile godersi qualcuno degli episodi mentre ci si trova nel resort e nei luoghi panoramici che fanno da naturale scenografia ai ‘Nove perfetti sconosciuti’ della enigmatica serie. Il cui successo, nella prima stagione, è stato tale da decidere per un seguito, indipendente rispetto alla prima, con un nuovo gruppo di personaggi e una diversa ambientazione. Il Tirolo, appunto, nel caso specifico. Il cast della seconda stagione include, oltre a Nicole Kidman, attori di rilievo come Henry Golding, Lena Olin, Annie Murphy, Christine Baranski, Murray Bartlett, Dolly De Leon, Maisie Richardson-Sellers, King Princess, Mark Strong e Aras Aydin .

Il Gradonna mountain resort è stato scelto dalla produzione per i suoi iconici chalet

La seconda stagione dell'acclamato thriller psicologico, basato sull'omonimo romanzo di Liane Moriarty, con una sempre magnetica Nicole Kidman nei panni della misteriosa guru Masha Dmitrichenko, si svolge nello Zauberwald, la ‘foresta incantata’ in italiano, innevata e magica, che fa da sfondo alla serie.

Le riprese sono state in parte effettuate lo scorso inverno presso il Gradonna Mountain Resort, incastonato a Kals am Großglockner, il comune di poco più di mille abitanti che si trova ai piedi del monte Grossglockner (nella pronuncia italiana), il più alto dell’Austria, nel Parco Nazionale degli Alti Tauri del Tirolo austriaco (ma non distante dal confine italiano). In particolare, gli chalet che nella serie si affacciano sui terreni del castello di Masha/Kidman, offrendo viste uniche, sono in realtà gli eleganti e moderni chalet del Gradonna. Situato a 1.500 metri di altitudine, il resort incarna perfettamente i panorami montani spettacolari e l'atmosfera di lussuoso e misterioso isolamento che caratterizzano il nuovo buen retiro della protagonista.

D’altra parte in una recente ricerca sulle tendenze del turismo italiano nel 2025, la sesta preferenza è relativa al cineturismo, fenomeno conosciuto in inglese come set-jetting, parola che gioca sul set come luogo dove si svolgono le riprese, il jet-set, ossia il mondo dei vip: sono i turisti che viaggiano per vedere da vicino i luoghi divenuti iconici grazie ad alcune popolari serie tv (o film).

Gli Chalet del Gradonna Resort sono i protagonisti occulti della storia e della scenografia della serie tv

Florian Kuthe, responsabile delle location della serie, era alla ricerca di un luogo che evocasse sensazioni "appaganti, lussuose, pacifiche, isolate e misteriose". Il Gradonna Mountain Resort, con la sua architettura distintiva che si fonde armoniosamente con la natura e la sua posizione privilegiata ai piedi del Parco Nazionale degli Alti Tauri, si è rivelato la scelta d'eccezione per rappresentare l'essenza di "Zauberwald", diventando di fatto un protagonista silenzioso della narrazione.

"Siamo incredibilmente orgogliosi di aver ospitato le riprese di 'Nine Perfect Strangers' e di vedere il nostro resort trasformato nel mistico 'Zauberwald', ammirato da un pubblico globale," afferma Martha Schultz, proprietaria insieme al fratello del Gradonna Mountain Resort. “Gli chalet del Gradonna, così centrali nelle scene della serie, offrono un'esperienza di soggiorno unica e immersiva. Invitiamo gli appassionati e chiunque desideri immergersi in un'atmosfera da sogno a scoprire di persona la magia del nostro resort. È possibile prenotare uno dei nostri chalet per le proprie vacanze e vivere l'incanto di 'Zauberwald', circondati dalla potente bellezza del Parco Nazionale degli Alti Tauri".

Una parte interna della Spa del Gradonna mountain resort chalet

Il Gradonna riapre per la stagione estiva il 13 giugno 2025 e gli chalet sono già prenotabili. Il resort alpino è un 4 stelle superior ed offre chalet di lusso ma anche camere d'hotel, un'ampia area benessere di 3000 mq, proposte culinarie gourmet e accesso privilegiato alle attività alpine sia invernali che estive.

Per quanto riguarda le tariffe, la stanza doppia in mezza pensione (con prima colazione, buffet di mezzogiorno e cena) parte da euro 152 a persona al giorno. La tariffa comprende l’accesso alla Gradonna Mountain Spa e il programma di attività giornaliero con yoga, escursioni, ecc. e del Gradonna Nature Kids Club (a partire dai 3 anni di età, aperto 6 giorni a settimana dalle 9 alle 21). Inoltre, in estate gli ospiti del Resort possono viaggiare gratuitamente sulle funivie Kals-Matrei, St. Jakob im Defereggental e Hochpustertal-Sillian.

L'interno di uno degli chalet dal design montano ma moderno, con grande visuale panoramica, che appaiono nella serie tv americana con protagonista Nicole Kidman

Il Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel, Zauberwald nella seconda stagione della serie Nine Perfect Strangers, si trova a Kals am Großglockner, nel Tirolo Orientale, Austria. In auto, da Milano, ci vogliono circa 6 ore (423 km). Da Verona si prende l'autostrada A22 del Brennero fino all’uscita Bressanone; si prosegue sulla Strada Statale 49 della Val Pusteria fino a Brunico e poi sulla B100 verso Lienz, Huben e infine Kals. È possibile raggiungere il resort anche in treno fino alla stazione di Lienz, in Austria, e poi proseguire fino a Kals am Großglockner con il servizio navetta gratuito organizzato direttamente dal resort.