Il New York Times celebra i treni del foliage: l’Italia tra i 5 binari più belli d’Europa

Vendemmie, sagre, foliage e feste locali rendono l’autunno la stagione ideale per scoprire in treno alcuni dei paesaggi più affascinanti d’Europa. Quando le foglie mutano, certi binari si trasformano in linee di colore: l’autunno, con i suoi rossi e gli ori, i verdi e i bruni, i cieli azzurri e le nuvole, è la stagione ideale per lasciarsi cullare dal ritmo costante dei convogli.

E’ il momento perfetto per i viaggi lenti e contemplativi lungo alcune delle linee ferroviarie più suggestive. Il New York Times ha selezionato “cinque itinerari accessibili e a basso costo, collegati ai principali snodi ferroviari, per attraversare panorami da fiaba”. Tra questi ci sono due linee italiane tra i percorsi più belli d’Europa per ammirare il foliage: la Ferrovia Vigezzina-Centovalli, sospesa tra Piemonte e Ticino, e il Tram di Opicina, che da Trieste risale il Carso verso il cielo. Due traiettorie lente, due modi diversi di vedere l’Italia che hanno in comune la stessa filosofia: viaggiare non per arrivare, ma per osservare.

La Centovallina

La Vigezzina-Centovalli, conosciuta come il "Treno del Foliage", è un viaggio dentro la montagna e le sue metamorfosi. Parte da Locarno, dove le palme lambiscono il lago Maggiore, e si arrampica piano tra vallate e ponti sospesi. Le carrozze si insinuano nei boschi, che a ottobre si infiammano di rame e ambra, e il treno sembra respirare insieme agli alberi. Ogni fermata è un piccolo mondo: Verdasio, da cui parte la funivia per Rasa, borgo di pietra dove non esistono auto e il tempo pare dimenticato; Intragna, con il suo campanile più alto del Ticino, da cui il panorama spazia fino ai ghiacciai. Poi, lentamente, il convoglio ridiscende verso Domodossola, dove la stazione si apre sulla Piazza Mercato, cornice di caffè e portici gotici. È un viaggio breve, appena 52 chilometri, ma unico tra natura, cultura ed eventi locali, in uno scenario che cambia con le stagioni.

Il Tram di Opicina

Dall’altra parte del Paese, Trieste custodisce un’altra piccola meraviglia: il Tram di Opicina. È un unico vagone blu, un pezzo d’epoca tornato a correre dopo anni di restauri. Parte da piazza Dalmazia, tra il profumo del caffè e le facciate mitteleuropee, e comincia la salita tra le ville liberty e i pini. In mezz’ora il paesaggio cambia: la città si allontana, il mare si fa orizzonte, e il vento del Carso soffia tra le finestre aperte. La fermata Obelisco è un piccolo invito a fermarsi: da lì si imbocca la Strada Napoleonica, cammino panoramico che serpeggia sulle scogliere, sospeso tra cielo e mare. In autunno, i colori del Carso, il rosso dei sommacchi, il giallo dei frassini, il verde argentato dei lecci, compongono il meraviglioso quadro che scorre lungo i finestrini.

Inghilterra, Francia e Portogallo

Accanto ai due percorsi italiani, il New York Times ha segnalato altre tre linee ferroviarie che fanno dell’autunno un quadro in movimento. La Keighley & Worth Valley Railway, nello Yorkshire, attraversa le brughiere delle sorelle Brontë tra sbuffi di vapore e profumo di torba. Da un lato scorrono i treni moderni per Bradford e Leeds, dall’altro i binari di questa linea storica, riaperta nel 1968 grazie ai volontari, dove ancora viaggiano le locomotive d’epoca.

Dall’Inghilterra si passa alla Francia, lungo la Route des Vins d’Alsazia che attraversano borghi e vigneti dorati tra Strasburgo e i Vosgi. Da Strasburgo, a due ore da Parigi o Francoforte, partono i regionali che permettono di esplorare senza auto i paesaggi del vino e delle case a graticcio.

Il viaggio ideale d’autunno si chiude in Portogallo, a bordo del MiraDouro, lungo il fiume Douro. Le carrozze d’epoca scorrono accanto alle vigne e alle acque fino a Pocinho, vicino al confine spagnolo. In questa stagione le quintas, le tenute vinicole, aprono le porte ai visitatori per la vendemmia e le degustazioni. Già la stazione di partenza, São Bento, è un capolavoro: le sue pareti sono ricoperte da migliaia di azulejos azzurri che raccontano la storia del Portogallo.