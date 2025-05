Nei Villaggi Bravo l’estate 2025 si accende tra musica, sport e spettacolo

Con l’estate alle porte, cresce la voglia di una vacanza che coniughi comfort, divertimento e autenticità. I Villaggi Bravo, presenti in Italia e in alcune delle mete più suggestive del mondo, propongono un’idea di viaggio pensata per chi cerca un’accoglienza attenta e servizi curati, in un contesto vivace e rilassato. Dalle spiagge tropicali dei Caraibi ai paesaggi desertici dell’Oman, passando per le coste del Mediterraneo, l’esperienza Bravo si distingue per l’organizzazione efficiente e per quel tocco di italianità che rende ogni soggiorno semplice, piacevole e con la sensazione di trovarsi a casa anche dall’altra parte del mondo.

Ogni villaggio è pensato per chi cerca una vacanza all’insegna del benessere, senza rinunciare alla qualità. Il viaggio comincia dalla tavola, con una cucina che unisce sapori locali e tradizione italiana. Un'esperienza nel gusto che esalta anche le ricette del territorio e privilegia prodotti biologici e a chilometro zero nei corner Bravo Natura.

L’animazione è uno degli elementi distintivi dei Villaggi Bravo: un invito al divertimento, ma anche all’iniziativa. Oltre agli spettacoli serali, ogni giornata è animata dallo staff Bravo con attività pensate per tutte le età, dove sorrisi, musica, relax e condivisione diventano: è questa l’energia che anima i Villaggi Bravo e rende la vacanza unica.

I più piccoli trovano nel Bravo Bimbo uno spazio creativo tra laboratori, giochi e spettacoli su misura per crescere divertendosi; i teenager ritrovano i loro interessi in compagnia grazie a momenti dedicati allo sport, alla musica e alle tante attività digital al B.Free. Gli adulti possono scegliere tra sport, percorsi benessere, le Special Academy tematiche e tante escursioni per scoprire gli angoli più belli del posto e vivere ogni giornata secondo i propri ritmi e desideri.

Gli appuntamenti speciali dell’estate 2025

Con Bravo, l’estate si accende tra risate, musica e incontri memorabili. Influencer, campioni mondiali, artisti e comici della TV accompagnano i momenti più coinvolgenti, mentre le dirette di Radio Italia regalano la colonna sonora perfetta ai ricordi più belli. Ecco tutti gli appuntamenti Bravo che renderanno la vacanza indimenticabile.

Bravo B.Free: i teenager protagonisti con la crew di House of Talent

Bravo B.Free, il format pensato per i teenager, in collaborazione con House of Talent, ha organizzato delle settimane speciali in alcuni Villaggi Bravo, durante le quali i creator e gli influencer più seguiti del web incontrano i ragazzi direttamente nei villaggi, condividendo una settimana di vacanza tra momenti live, workshop creativi, contenuti social, tanto divertimento e risate. Un’esperienza generazionale che parla la lingua dei ragazzi e del loro mondo.

Settimane speciali nei Villaggi Bravo

Bravo Comedy: la comicità italiana arriva in vacanza

Il palinsesto estivo si arricchisce con Bravo Comedy, un progetto che porta in vacanza la comicità italiana. Comici noti del piccolo schermo si esibiscono in alcuni Villaggi Bravo, tra sketch inediti, improvvisazioni e momenti di interazione con il pubblico. Le serate si trasformano in spettacoli unici, con la leggerezza della risata e un cast da standing ovation che farà ridere fino alle lacrime.

Bravo Comedy, porta la comicità nei Villaggi Bravo

Bravo Lucky: sport e gioco con Andrea Lucchetta

Anche lo sport è protagonista, con iniziative pensate per coinvolgere attivamente anche i più piccoli. Con Bravo Lucky torna Andrea Lucchetta, icona della pallavolo italiana, che nei periodi selezionati guiderà i bambini in attività inclusive come lo Spikeball. Così il gioco diventa occasione di crescita, tra divertimento, rispetto, condivisione e passione.

Ricicliamo il mondo con Greg: arte e ambiente nei villaggi

Tra le esperienze più originali spicca il progetto artistico e ambientale di Gregorio Mancini, detto Greg. L’attore e autore teatrale porta in alcuni villaggi Bravo un messaggio di sostenibilità, utilizzando un linguaggio visivo e coinvolgente. I suoi “Cuori”, realizzati con materiali di recupero, diventano simboli di bellezza sostenibile. Ogni incontro si trasforma in un laboratorio creativo e in un’occasione per riflettere sul nostro rapporto con la natura.

Musica e balli in spiaggia al tramonto

Radio Italia in diretta dai Villaggi Bravo, le date:

Torna anche per l’estate 2025 la collaborazione tra Bravo e Radio Italia. Speaker e DJ dell’emittente saranno presenti in diretta da alcuni villaggi in Italia, trasformando ogni giornata in un evento musicale. Le voci più amate della radio accompagneranno i momenti salienti con collegamenti live, interviste, giochi a premi e tanta musica italiana. Tra gli appuntamenti più attesi: Francesco Gabbani al Bravo Alimini in Puglia, ed Ermal Meta al Bravo Baia di Tindari in Sicilia.

Bravo Alimini (Puglia): dal 9 al 14 giugno

Il tour di Radio Italia solomusicaitaliana parte dalla Puglia, con una settimana-evento dal 9 al 14 giugno 2025 al Bravo Alimini, a pochi chilometri da Otranto. A raccontare l’estate in diretta saranno Francesca Leto e Mauro Marino, insieme a Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi e l’ospite speciale sarà Francesco Gabbani, protagonista di un’intervista e di un live esclusivo ai microfoni dell’emittente. Il villaggio è immerso in un’area naturale protetta, tra distese di macchia mediterranea e il suo mare azzurro e limpido. Il Bravo Alimini si affaccia su due spiagge e su ampi spazi verdi dove rilassarsi o divertirsi con le attività di animazione.

L’atmosfera è conviviale e rilassata, il posto giusto per famiglie e gruppi di amici. La proposta gastronomica spazia dalla cucina mediterranea alle specialità pugliesi, con attenzione ai prodotti biologici, mentre tante e diverse sono le attività proposte dal format Bravo. Tra un evento musicale e un momento di relax, vale la pena scoprire i dintorni con escursioni a Otranto, Lecce, Alberobello o alle spettacolari grotte marine di Castro.

Bravo Baia di Tindari (Sicilia): dal 29 giugno al 6 luglio

Tra note italiane, panorami mozzafiato e sapori di Sicilia la settimana dal 29 giugno al 6 luglio, è al Bravo Baia di Tindari, elegante villaggio in provincia di Messina. A condurre l’atmosfera di festa, con dj set, dirette radiofoniche e momenti di puro divertimento, ci saranno le voci di Paoletta, Giuditta Arecco e Marco Falivelli. Protagonista d’eccezione Ermal Meta. E non sarà solo la musica a incantare gli ospiti. Il Bravo Baia di Tindari è un piccolo gioiello incastonato nella macchia mediterranea, affacciato direttamente sul mare e circondato da luoghi che raccontano l’anima più autentica della Sicilia. A pochi chilometri si ergono la suggestiva Rocca di Tindari e gli spettacolari laghetti di Marinello, un paradiso naturale disegnato da lingue di sabbia che si tuffano nell’acqua. All’orizzonte, lo skyline delle isole Eolie accompagna ogni tramonto.

Il villaggio, perfetto per chi cerca comfort, natura e intrattenimento, propone una formula all inclusive, e sport, benessere e divertimento per tutte le età. Le escursioni proposte, sono pensate per scoprire l’isola in tutta la sua bellezza: dalla magica Taormina ai paesaggi lunari dell’Etna, dalle Eolie a portata di barca fino al fascino sulfureo di Vulcano e Stromboli.