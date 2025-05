Naxos, tra rovine antiche e spiagge selvagge: l’essenza autentica delle Cicladi

La più grande delle Cicladi è un’isola che custodisce un'anima duplice: da un lato, il fascino intramontabile della Grecia classica. Dall’altro, una vitalità contemporanea che sorprende. Affacciata sul Mar Egeo e distante meno di duecento chilometri in linea d’aria da Atene, Naxos è un viaggio a sé, dove il tempo sembra rallentare. Non solo Arianna e il mito di Teseo: qui ogni pietra racconta qualcosa, dai marmi lavorati in epoca classica ai resti delle dominazioni bizantine, veneziane, ottomane e italiane. Nel capoluogo, Chora, si respira ancora l’eco della Serenissima tra mura, archi e vicoli. Il Kastro, il castello costruito nel XIII secolo dal duca veneziano Marco Sanudo, veglia sulla città, mentre a pochi passi il profilo inconfondibile della Portara – ciò che resta del Tempio di Apollo del VII secolo a.C. – incornicia tramonti perfetti. Chora è il punto di partenza ideale per cominciare a esplorare l’isola, si può passeggiare sul lungomare al calar del sole, tra cocktail bar con dj set internazionali e terrazze vista Egeo, per percepire un’energia leggera e cosmopolita. Nel suo dedalo di vicoli si scoprono gallerie d’arte contemporanea, concept store che propongono moda etica e oggetti di design, ristoranti affacciati sul porto. E proprio dal porto partono i traghetti che collegano Naxos a Mykonos, Santorini e alle altre Cicladi, rendendola un perfetto crocevia per chi ama esplorare luoghi incantevoli.

Tra templi, kouroi e sentieri perduti

Ma è lasciando la costa che Naxos svela un’anima ancora più profonda. I villaggi dell’entroterra, come Apiranthos e Halki, sembrano sospesi nel tempo. Ad Apiranthos, il marmo locale domina anche l’architettura: strade lastricate, case con balconi fioriti, silenzi interrotti solo dal rumore delle tazzine nei kafenion. A Halki, l’antica capitale, si trovano ancora distillerie artigianali di kitron, il liquore locale a base di foglie di cedro. Lungo le strade dell’interno si incontrano torri veneziane, monasteri abbandonati, resti di acquedotti e panorami che abbracciano il mare.

L’isola è punteggiata da antichi templi e colossi di pietra come il Kouros di Flerio, gigantesca statua incompiuta scolpita nella roccia. Non tutto è segnalato da cartelli o protetto da recinzioni: basta camminare tra ulivi e vigne per imbattersi in un muro antico, una colonna dimenticata, una cappella con affreschi millenari. Un paradiso anche per gli appassionati di archeologia e trekking che qui trovano percorsi che collegano siti storici e bellezze naturali.

Spiagge splendide e atmosfere d’estate

Chi cerca il mare troverà una varietà difficile da eguagliare. La costa ovest è la più frequentata, con spiagge attrezzate e lidi. Agios Georgios, la più vicina a Chora, è amata per la sabbia morbida e l’acqua bassa, ideale anche per famiglie. Agia Anna e Agios Prokopios sono perfette per chi ama la comodità, ma conservano un’identità precisa. Agios Prokopios in particolare, con la sua lunga distesa dorata e l’acqua limpida, è considerata una delle dieci spiagge più belle della Grecia.

Più a sud, la natura si fa protagonista. Plaka è lunga, tranquilla, per metà libera e per metà attrezzata. Kastraki, Pyrgaki e Moutsouna sono gioielli più difficili da raggiungere, ma ideali per chi cerca isolamento e autenticità. Apollonas, sulla costa nord, alterna sabbia e ciottoli ed è un porto di pace, con poche taverne e uno dei tramonti più suggestivi dell’isola.

Di sera, l’isola si anima. Naxos non rinuncia al divertimento: locali aperti fino all’alba, esperienze più intime, un bicchiere di ouzo, olive e polpette di verdure da gustare in una taverna vista mare, avvolti nell’atmosfera rilassata tipica delle isole greche.

SeaClub Naxos Grand: rifugio esclusivo

Per chi desidera una vacanza all’insegna della tranquillità e della raffinatezza, il SeaClub Naxos Grand di Francorosso è la scelta perfetta. Situato a Stelida, a soli 7 km da Chora, si affaccia sulla splendida Agios Prokopios e accoglie ospiti solo adulti e maggiori di 12 anni. Elegante, curato in ogni dettaglio, si presenta con le linee armoniose dell’architettura cicladica: palazzine bianche, terrazze panoramiche e spazi progettati per favorire il benessere.

La vera perla del resort è la piscina a sfioro da cui si gode una vista spettacolare sull’Egeo. Il mare è raggiungibile con una navetta gratuita o con una piacevole passeggiata. La cucina è un altro punto di forza: colazioni panoramiche, pranzi leggeri, cene a lume di candela o serate greche con BBQ e specialità locali. Il SeaClub Naxos Grand propone anche attività sportive, sessioni di fitness e benessere, sport acquatici sulla spiaggia e un programma di animazione sempre discreto ma coinvolgente con l’équipe FRiend di Francorosso. Dalla palestra alla spiaggia, ogni giornata può essere diversa. Ideale per chi cerca una pausa rigenerante in un ambiente esclusivo, dove l’eleganza incontra la genuinità mediterranea.

Dal tempio di Apollo a Santorini

Una perla dopo l’altra, come in un racconto che si svela poco a poco. Il SeaClub Naxos Grand è il punto di partenza ideale per sperimentare le esclusive escursioni firmate Francorosso. A cominciare da un tour alla scoperta dei tesori dell’isola: si parte dalla cittadella di Chora, dominata dal castello veneziano e dalla suggestiva Portara, il portale in marmo che si erge verso il cielo come simbolo del tempio di Apollo. Poi si viaggia verso est, dove l’antico colosso di Kouros riposa tra gli ulivi, fino a raggiungere il villaggio di marmo Apiranthos, scrigno di pietra e tradizioni, un tempo capitale dell’isola insieme ad Halki. Ma il cuore di Naxos batte anche lungo le sue coste: Alyko incanta con i suoi murales tra le dune, mentre le isole vicine, Iraklia e Koufonissi, brillano come gemme nascoste. E per concludere, l’emozione più grande: Santorini la perla tra le Cicladi, un epilogo perfetto per un viaggio che profuma di mito e libertà. Scoprire Naxos con Francorosso è un viaggio nell’anima del Mediterraneo, dove ogni alba racconta una leggenda e ogni tramonto accende il cuore di meraviglia.