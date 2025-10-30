Moonlight Lessinia, stregati dalla luna: 11 escursioni al tramonto raggiunendo i sapori di malga

Camminare alla luce della luna piena, su un altopiano, concludendo l'escursione con una degustazione.

La formula di Moonlight Lessinia, dopo il successo della prima edizione nel 2019, e della seconda nel 2024, torna a illuminare i sentieri del Parco naturale della Lessinia, nel Veronese, chiamando a raccolta chi ama passeggiare, chi è 'stregato' dalla luna, e chi non vuole perdere l'occasione di un momento conviviale gustandosi le specialità del territorio. con una nuova stagione di appuntamenti sotto il segno della luna.

Nelle notti di luna piena

Escursione durante il plenilunio: Moonlight Lessinia

L'iniziativa – ideata e promossa da AltaLessinia.com con il supporto del Consorzio per la Tutela del Formaggio Monte Veronese Dop e dell' Associazione VinNatur – si svolgerà in 11 serate , in concomitanza con le notti di luna piena, dal 5 novembre 2025 al 31 maggio 2026 . Un appuntamento che consente anche di esplorare la bellezza dell'aotpiano stagione dopo stagione: dai colori intensi dell'autunno, al silenzio ovattato dell'inverno, magari con un po' di neve, fino alla rinascita primaverile dei pascoli in quota.

Escursioni guidate

Valle delle Sfingi

Tutti gli appuntamenti - a cadenza mensile - prevedono un'escursione di trekking leggero al tramonto della durata di circa due ore , sui sentieri più belli della Lessinia e accompagnati da esperte guide ambientali dell'associazione Aigae (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche). Le passeggiate raggiungeranno le cime più alte dell'Altopiano, tra i 1000 e 1500 metri slm e toccando il confine tra Veneto e Trentino, alla scoperta di scorci e paesaggi unici: dalle rocce della Valle delle Sfingi , ai dolci pascoli del territorio, alle trincee più famose d'Italia fino ai crinali di Passo Malera .

Degustazioni enogastronomiche

Il formaggio Monte Veronese dop

A fine camminata, una meta che cambierà di volta in volta, nei rifugi e malghe del territorio, dove gli escursionisti saranno accolti con i profumi ei sapori autentici della montagna veronese, iniziando con una degustazione del celebre formaggio Monte Veronese Dop in varie stagionature, tra cui un'edizione limitata prodotta solo con latte d'alpeggio. Ad ogni appuntamento, protagonista anche un produttore di VinNatur con i suoi vini naturali in degustazione, che racconterà aneddoti e curiosità sul legame tra il calendario astronomico, i cicli lunari e le attività in vigna e in cantina.

Come partecipare a Moonlight Lessinia