I migliori luoghi al mondo da visitare nel 2026 secondo National Geographic: c’è anche l’Italia

Ogni anno il National Geographic seleziona destinazioni in tutto il mondo che meritano di essere visitate, guidando viaggiatori curiosi tra paesaggi straordinari, culture uniche e avventure indimenticabili. La lista del 2026 raccoglie più di 20 mete che combinano bellezza naturale, eventi culturali e esperienze memorabili, con un’attenzione particolare alla varietà geografica e alla sostenibilità.

Alcuni luoghi spiccano per il loro significato globale, mentre altri sorprendono per il fascino nascosto, invitando a esplorare territori ancora poco battuti dai turisti. L’Italia non manca all’appello, con due destinazioni da sogno: Milano e le Dolomiti.

Milano e Dolomiti

Le Olimpiadi Invernali del 2026 mettono il nostro Paese al centro dell’attenzione internazionale. Milano ospiterà alcune cerimonie, mentre le Dolomiti diventeranno il cuore della manifestazione sportiva. Cortina d’Ampezzo e i comprensori circostanti, parte del Dolomiti Superski, mettono a disposizione un panorama montano unico, con cime frastagliate, vallate fiorite e laghi alpini come il lago di Braies.

Oltre allo sport, il territorio invita a scoprire gastronomia e tradizione culturale. I rifugi e i ristoranti raccontano storie di sapori locali, mentre i sentieri e i punti panoramici permettono di vivere la montagna dalle prime luci del mattino ai tramonti che tingono le cime di rosa e arancio.

L’evento olimpico amplifica la visibilità internazionale delle Dolomiti, offrendo un’occasione unica per esplorare uno dei paesaggi alpini più iconici d’Europa.

Le destinazioni per il 2026 in America

In Canada, Québec attira con il nuovo parco nazionale Nibiischii, gestito dalla comunità Cree, che unisce natura selvaggia, laghi e attività culturali guidate dagli indigeni. Non lontano, Banff rappresenta uno dei paesaggi montani più spettacolari del Nord America. Vancouver integra eventi sportivi, come la Coppa del Mondo FIFA, a un contesto naturale unico, con montagne, parchi e coste che permettono di vivere la città tra sport, natura e cultura.

Negli Stati Uniti,

la Route 66 in Oklahoma celebra il centenario, trasformando la storica strada in un viaggio tra neon, diner e cultura pop del secolo scorso. Le Badlands del North Dakota regalano scenari mozzafiato e un legame unico con la storia di Theodore Roosevelt.

Pittsburgh, in Pennsylvania, ha reinventato il suo passato industriale in una scena culturale vivace: musei come il Carnegie Museums of Art and Natural History, il museo Andy Warhol e la National Aviary convivono con quartieri storici e scorci lungo il fiume Allegheny.

A sud, Rio de Janeiro si distingue per la rinascita culturale, tra spiagge iconiche, musei restaurati e ristoranti di alto livello, mentre Maui, nelle Hawaii, propone esperienze naturalistiche e culturali dopo gli incendi del 2023.

La Costa Chica, lungo il litorale di Oaxaca in Messico, offre surf di livello mondiale e spiagge incontaminate. Medellín, in Colombia, è stata selezionata come esempio di rigenerazione urbana e innovazione culturale.

Europa e Africa: i viaggi per il prossimo anno

In Europa, Oulu in Finlandia e Guimarães in Portogallo uniscono innovazione culturale e patrimonio storico, con festival, musei e spazi pubblici che rendono ogni visita dinamica. I Paesi Baschi in Spagna permettono di assistere a un’eclissi solare totale, scoprendo al contempo borghi, gastronomia e coste spettacolari.

C’è poi l’Africa con il Ruanda, che affascina con il parco nazionale Akagera dove fauna e vegetazione si riprendono dopo decenni di degrado, proponendo safari sostenibili e intimi. Rabat, in Marocco, combina storia imperiale e architettura contemporanea e sarà Capitale Mondiale del Libro nel 2026.

Viaggiare in Asia l’anno prossimo

Pechino, in Cina, conquista per la ricchezza storica, dai templi imperiali alla Grande Muraglia illuminata. La Corea del Sud propone un nuovo percorso escursionistico coast-to-coast, mentre Manila, nelle Filippine, sorprende per la vivacità culturale e gastronomica, dai mercati tradizionali alle innovazioni culinarie.

La prefettura di Yamagata, nel nord del Giappone, consente di fare esperienze uniche legate alla neve e alla tradizione: il Monte Zao con i suoi ‘mostri di neve’ e le terme di Ginzan Onsen uniscono paesaggi invernali e cultura locale in maniera esclusiva.

Oceania e altre mete per il 2026

Poi ancora l’Oceania con Uluru e il Parco Nazionale di Kata Tjuta, strettamente legati alla cultura indigena australiana, con trekking guidati e soggiorni immersivi in eco-lodge. Nel Pacifico, Dominica istituirà la prima riserva mondiale per capodogli, mentre le isole Fiji combinano spiagge turchesi e barriere coralline con l’ospitalità locale.

La Costa del Mar Nero in Turchia invita a scoprire montagne, mare e antichi monasteri, e Khiva, in Uzbekistan, è una città della Via della Seta restaurata e facilmente accessibile grazie alle nuove infrastrutture turistiche.