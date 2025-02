Miami e la Florida: un mix perfetto di lusso, natura e adrenalina

La Florida chiamata lo “Stato del sole che splende” è una terra che profuma di mare e avventura. Da un lato, l’Oceano Atlantico e dall’altro le calde acque del Golfo del Messico che accarezzano spiagge infinite, e le Everglades che custodiscono un mondo segreto fatto di paludi misteriose e laghi scintillanti, dove gli alligatori scivolano silenziosi tra le mangrovie.

Al centro di tutto c’è Miami, una città che non dorme mai, un matrimonio perfetto tra glamour e ritmo latino, con il fascino senza tempo dell’Art Déco di South Beach e l’anima vibrante di Little Havana. Qui ogni istante è un’esplosione di colori e suggestioni: il blu dell’oceano, il rosa delle albe spettacolari, il verde delle palme che danzano al vento.

Ma il bello di una vacanza in Florida è che l’avventura non finisce mai. E se i giorni del vostro viaggio sono abbastanza, sappiate che in Florida cose da vedere ce ne sono molte e non solo a Miami. Basti pensare che ad Orlando c'è il parco Disney più importante del mondo, che attrae grandi e bambini o i famosissimi Universal Studio, casa dei film più belli mai prodotti. Organizzare la partenza è semplice se ci si affida a Presstour by Turisanda che trasforma ogni viaggio in un’esperienza su misura, senza pensieri a un prezzo leggero.

Miami, Florida

Miami: cosa vedere tra icone, cultura e lusso

Miami è una città che cambia volto a ogni quartiere, alternando skyline futuristici a spiagge dorate, atmosfere latine a design all’avanguardia. L’anima di questo luogo è un mix perfetto di creatività, divertimento e suggestioni tropicali, dove il sole splende tutto l’anno e la notte sembra non finire mai.

South Beach è la quintessenza dello stile di vita glamour della città. Le sue spiagge dorate si estendono a perdita d’occhio, punteggiate dalle iconiche torrette dei bagnini in stile Art Déco. Lungo Ocean Drive, la strada più famosa di Miami, palazzi dai colori pastello si alternano a locali alla moda e boutique esclusive. Qui il tempo scorre tra passeggiate sul lungomare, sessioni di shopping e cene nei ristoranti più chic della città. Tra questi, il Forte dei Marmi, al 150 di Ocean Drive, è una tappa imperdibile, dove l’eleganza di Miami incontra i sapori mediterranei in un ambiente sofisticato frequentato da celebrità.

Downtown è il cuore pulsante della metropoli, una giungla di grattacieli e innovazione. Il Metromover, la monorotaia sopraelevata gratuita, permette di esplorare facilmente questa zona, che ospita attrazioni come il Frost Museum of Science, un complesso interattivo che racconta l’ecosistema unico delle Everglades. Una passeggiata lungo il Miami River regala scorci affascinanti sulla Old Florida, dove vecchi magazzini ricoperti di graffiti convivono con moderni edifici in vetro.

A Little Havana, il cuore cubano della città, l’atmosfera si fa più autentica e vibrante. Calle Ocho è l’epicentro di questo quartiere, tra negozi di sigari artigianali, locali che servono il miglior caffè cubano e anziani che giocano a domino nel Domino Park. La musica latina risuona ovunque e la cultura cubana si respira in ogni angolo, rendendo questa zona una tappa obbligata per chi vuole scoprire il lato più vero di Miami.

Wynwood è il quartiere dell’arte e della creatività. Qui i Wynwood Walls trasformano le strade in una galleria a cielo aperto, con murales coloratissimi firmati dai più grandi street artist del mondo. Il contesto è giovane e alternativa, tra gallerie d’arte, caffè hipster e locali dal design innovativo.

A pochi passi più a nord, il Design District incarna il lato più sofisticato della città. Tra showroom esclusivi e gallerie d’arte d’avanguardia, questo quartiere è il paradiso degli amanti del lusso e del design, tra vetrine scintillanti ai ristoranti stellati.

Nel sud della città, Coral Gables mostra ancora un altro volto di Miami. Le sue eleganti ville storiche immerse in giardini curatissimi e i suoi viali alberati evocano il sogno visionario di George Merrick, che negli anni ’20 immaginò un quartiere dall’architettura mediterranea, raffinato e senza tempo. Qui si trova la Venetian Pool, un gioiello nascosto incastonato in una cava di corallo, trasformata in una piscina scenografica con cascate e grotte.

Infine, il Pérez Art Museum Miami (PAMM), affacciato sulla baia di Biscayne nel bellissimo Parco Bicentenario, l'edificio del museo è già un'opera d'arte. È stato progettato dagli architetti Herzog & de Meuron ed è uno degli edifici più fotografati di Miami per il suo splendido giardino verticale.

Un soggiorno perfetto: Century Miami Beach

Per chi cerca un'esperienza esclusiva nel cuore di South Beach, il Century Miami Beach è la scelta ideale. Questo boutique hotel unisce il fascino storico all’eleganza contemporanea, in un’atmosfera intima e autentica a pochi passi dalle onde dell’oceano. Costruito nel 1939 e firmato dall’architetto Henry Hohauser, padre del movimento Art Déco di Miami, il Century è un’icona di stile sulla mitica Ocean Drive, tra la 1ª e la 2ª Avenue. La sua facciata dalle linee sinuose e i dettagli vintage lo trasformano in un’icona, protagonista di numerosi servizi fotografici e reportage che celebrano l'intramontabile fascino di Miami Beach.

La posizione è perfetta per chi vuole godersi sia il relax che la nightlife della città. L’hotel si trova infatti in un angolo tranquillo di Ocean Drive, ma basta una breve camminata per raggiungere la movida di Miami, i locali alla moda, i tanti ristoranti all’aperto. South Pointe Beach e la celebre Nikki Beach sono a due passi, ideali per giornate di sole tra acque cristalline e divertimento. Uno dei punti di forza del Century Miami Beach è la gestione italiana, che aggiunge un tocco di ospitalità familiare all’esperienza di soggiorno. Le 26 camere dell’hotel sono arredate con gusto minimalista e dotate di tutti i servizi essenziali per un soggiorno piacevole e rilassante. Da non sottovalutare il noleggio gratuito di biciclette per andare alla scoperta di Miami Beach a ritmo lento, percorrendo il lungomare o le piste ciclabili che, in pochi minuti, conducono a Lincoln Road, famosa per lo shopping di alta qualità e la ristorazione d’eccellenza è un’esperienza piacevolissima. Il Century Miami Beach è la base ideale per coppie, gruppi di amici e viaggiatori dinamici che vogliono assaporare il mix irresistibile di mare, divertimento e atmosfera cosmopolita che solo Miami può offrire.

Il tour della Florida

Esplorare la Florida oltre Miami vuol dire immergersi in un viaggio che mescola città scintillanti, natura incontaminata e spiagge paradisiache. Il tour Florida Classica di Presstour by Turisanda è un’esperienza completa nel Sunshine State, che unisce il dinamismo di Miami, il fascino esotico delle Florida Keys, l’energia di Orlando e lo spettacolo naturale delle Everglades.

Miami accoglie con un mix perfetto di arte, cultura e vitalità. Wynwood, celebre per la Street Art e Coral Gables con le sue residenze eleganti e i viali ombreggiati. Little Havana è un angolo pulsante di ritmi latini e tradizioni cubane. Ocean Drive, cuore di South Beach, è l’emblema dell’Art Déco, con locali alla moda e spiagge frequentate da celebrità.

Da Miami il tour parte per Orlando, capitale mondiale dell’intrattenimento, dove i parchi di Walt Disney World e Universal Studios accendono la fantasia di grandi e piccini. Prima di tuffarsi nei parchi tematici vale la pena fare tappa al Kennedy Space Center, lo spazioporto della NASA a Cape Canaveral, divenuto leggenda con il Programma Apollo, che rese possibile il primo storico sbarco sulla Luna di Neil Armstrong e Buzz Aldrin.

Il Parco Nazionale delle Everglades è un tuffo nella natura selvaggia. Questa riserva paludosa ospita alligatori, aironi e molte altre specie che si possono scoprire a bordo di un Airboat, il tradizionale aliscafo che solca le mangrovie e le acque torbide.

Proseguendo lungo l’Overseas Highway, si arriva alle Florida Keys, un angolo di paradiso sospeso tra cielo e mare. Key West, l’ultima isola dell’arcipelago, accoglie con un’atmosfera caraibica, case color pastello e il tramonto più famoso al Southernmost Point, il punto più a sud degli Stati Uniti continentali. Una fetta di Key Lime Pie, il dolce delle Keys, con un Mojito fresco è una pausa perfetta.

L’itinerario continua verso Sarasota, affacciata sul Golfo del Messico, rinomata per le spiagge di sabbia bianca e la storia circense legata a John Ringling. Il complesso museale The Ringling ospita la sontuosa residenza Ca' d'Zan, un omaggio all’architettura veneziana. Le Sarasota Keys sono un angolo tranquillo tra lusso e spiagge incontaminate.

L'adrenalina della Formula 1 a Miami

Miami non è solo mare e nightlife, ma anche una capitale di grandi eventi sportivi. Il Gran Premio di Formula 1 di Miami, che si tiene ogni maggio nel circuito cittadino attorno all'Hard Rock Stadium, è uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Nel 2025, l'Autodromo Internazionale di Miami ospiterà la quarta edizione della gara, con una pista di 19 curve che si intreccia tra spiagge, porti turistici, palme e 11 tribune. Con il suo clima tropicale e l'atmosfera vivace, Miami è la cornice ideale per un weekend di adrenalina puro.

Il pacchetto Events Sport Made by Turisanda include tre giorni di accesso generale al circuito, senza posto a sedere, per vivere l'emozione della gara in modo totale. Per chi cerca un'esperienza ancora più esclusiva, sono disponibili tribune premium e zone fan, ideali per osservare i piloti mentre sfrecciano sul tracciato cittadino. Con questa perfetta combinazione di sport, natura, mare e città, un viaggio a Miami sarà indimenticabile.