Messico, Riviera Maya: spiagge caraibiche e avventure tra cenotes e antiche rovine

Il Messico è un richiamo irresistibile: cultura, tradizioni, storia millenaria e una natura potente che domina il paesaggio. A cominciare dalle spiagge affacciate sul turchese del Mar dei Caraibi, celebri in tutto il mondo per la loro bellezza, la movida inimitabile e l’anima più selvaggia della giungla di mangrovie, elemento chiave del paesaggio e della biodiversità regionale. Un esempio emblematico è la Riserva della Biosfera di Sian Ka’an, sito protetto dall’UNESCO. In questi scenari unici si incontrano siti archeologici avvolti in enigmi irrisolti, custodi di leggende e antiche conoscenze cosmiche, che raccontano del legame tra i Maya e le stelle, tra le piramidi e gli equinozi, tra Venere e i cicli della luna.

La Riviera Maya si snoda lungo oltre 100 chilometri di costa caraibica nel cuore dello Yucatán, da Cancun a Tulum passando per Playa del Carmen, Akumal, Puerto Morelos, Xpu Ha e Punta Maroma. Un mosaico di località iconiche che ogni anno accoglie viaggiatori di tutto il mondo alla scoperta del Messico più affascinante, dove spiccano anche tesori del periodo precolombiano come Chichén Itzá, Merida e Izamal, fino ad abbaglianti città coloniali color bianco calce.

E poi c’è il cielo. Quello cantato in Messico e nuvole, fatto di nuvole soffici e vaporose, così spettacolari da sembrare un prolungamento della meraviglia che si vive a terra. Dallo snorkeling nella barriera corallina caraibica alle immersioni, dalle escursioni tra le rovine al semplice piacere di abbandonarsi all’oceano, ogni viaggio in Riviera Maya comincia e finisce nella meraviglia. Gli hotel si affacciano direttamente sulla spiaggia, mentre basta allontanarsi dai centri abitati per raggiungere aree incontaminate come Playa Paraíso, nei pressi del sito archeologico di Tulum. Da Playa del Carmen, con la sua anima vivace tra boutique e locali, si parte alla volta delle isole di Cozumel e Mujeres: la prima è imperdibile per chi ama esplorare i fondali, la seconda regala emozioni indimenticabili con gli incontri ravvicinati delle tartarughe marine.

Cenotes e archeologia

L’entroterra attira con forza chi ama la natura e l’avventura. I cenotes, specchi d’acqua nascosti spesso racchiusi in grotte sotterranee, mostrano tonalità di acqua dolce straordinarie. Secondo la leggenda, erano dimora di Chac, il dio Maya della pioggia. Tra i più affascinanti ci sono il Cenote Azul, la Laguna di Bacalar con le sue sette sfumature d’azzurro, il suggestivo Cenote La Cueva e il Cenote Kay, circondato da una foresta di stalattiti. Da visitare anche Chaak Tun, vicino a Playa del Carmen, e Sac Actum, poco distante da Tulum.

Tulum regala una delle esperienze più suggestive della Riviera Maya: un sito archeologico affacciato sul mare, con edifici ben conservati immersi nella giungla e una piramide che si staglia nitida contro il blu dell’oceano. Il momento ideale per visitarlo è all’alba, quando la luce è migliore e la quiete avvolge il luogo in un’atmosfera unica.

Non meno straordinaria è Chichén Itzá, antica città dei Maya e dei Toltechi, il sito archeologico più celebre del Messico e patrimonio UNESCO. Qui domina l’iconica piramide di Kukulkan, conosciuta come “El Castillo”. Durante gli equinozi, un fenomeno che può sembrare naturale, ma è stato pensato dalla genialità degli antichi Maya, crea un’ombra a forma di serpente che sembra scivolare lungo le quattro scalinate della piramide, un evento carico di fascino e mistero. All’interno del sito si trova anche il celebre Campo della Pelota, dove si praticava il “gioco della palla”, un rituale sacro che rappresentava una forma ancestrale di calcio.

In questa terra di meraviglie archeologiche, grotte misteriose e spiagge iconiche, Francorosso propone soggiorni esclusivi in resort a cinque stelle, rilassanti e raffinati. Oasi immerse tra palme maestose e sabbia bianca, perfette per vivere un’esperienza tropicale lontano dalla frenesia, senza rinunciare a comfort, divertimento e momenti di autentico benessere in una delle destinazioni più affascinanti del Messico.

SeaClub Catalonia Playa Maroma, tra giungla e mare nei colori del Messico

C’è una strada che corre dritta lungo la costa caraibica, stretta tra l’oceano e la giungla. Si chiama Carretera Federal, e da Cancún scende verso sud, attraversando questa striscia di paradiso che è Riviera Maya. È qui, all’altezza di Punta Maroma, che appare il SeaClub Catalonia Playa Maroma: un rifugio sospeso tra natura e architettura messicana, tra il fruscio delle palme e il respiro lento del mare. Il primo incontro avviene con la luce. Filtra tra le foglie, gioca tra i vialetti che collegano le camere alla spiaggia, accarezza le facciate colorate delle ville in stile hacienda. Intorno, una vegetazione fitta, viva, abitata. I coatì si muovono curiosi, le scimmie saltano tra i rami, sul fondo un’immensa spiaggia bianca e il mare con le sue mille sfumature.

A pochi chilometri c’è Playa del Carmen, con la sua anima cosmopolita e la celebre Quinta Avenida che si anima al tramonto. Poco più in là, Tulum svela i suoi templi sul mare e la sua vita notturna. Ma qui, tra le mura basse del Catalonia Playa Maroma, è facile dimenticarsi del mondo e lasciarsi cullare dalla semplicità di un’amaca, di un cocktail tropicale, di un bagno nelle acque calde del Caribe. Ogni giornata può essere diversa. C’è chi si sveglia presto per un’escursione a Chichén Itzá, dove la piramide di Kukulkan si erge solenne nel cuore dello Yucatán, testimone di un’antica civiltà. Chi preferisce l’energia del movimento può scegliere una partita di beach volley, una pagaiata in kayak o un tuffo in piscina, magari sorseggiando un Margarita direttamente al nuovo swim-up bar. Chi, invece, cerca solo quiete trova rifugio nella Spa, tra trattamenti distensivi e vapori aromatici. E per un’immersione nei sapori più autentici del Messico, si può prenotare il pranzo in una caratteristica hacienda.

SeaResort Ocean Maya Royale, l’eleganza del silenzio caraibico

Per una fuga esclusiva lontana dal rumore e dalla frenesia, il SeaResort Ocean Maya Royale è un angolo di pace riservato solo agli adulti. Siamo nel cuore della Riviera Maya, affacciati sul mare dai colori trasparenti e circondati da palme altissime, a soli dieci minuti da Playa del Carmen e 45 chilometri dall’aeroporto di Cancún.

L’atmosfera è quella di un rifugio raffinato, dove ogni dettaglio è pensato per il benessere: due piscine, lettini tra sabbia e giardini, cocktail al tramonto. Il piacere prosegue a tavola: il ristorante principale a buffet e cinque ristoranti à la carte propongono specialità messicane, grigliate, cucina orientale, italiana e internazionale. Per una pausa più informale, il Mike’s Coffee Shop e i cinque bar distribuiti nel resort sono perfetti per snack e drink tropicali. Al calar del sole, l’Ocean Maya Royale si anima tra piano bar, spettacoli, discoteca e serate sotto le stelle. Chi ama il movimento può scegliere tra palestra, tennis, sport nautici non motorizzati, beach volley e un centro diving. A pagamento, anche un casinò e una Spa con trattamenti rigeneranti, un invito a lasciarsi andare al più totale benessere.

Il programma di escursioni del resort è un viaggio nel viaggio, tra rovine Maya, paradisi tropicali e immersioni nei “mondi sommersi”. A Chichén Itzá, una delle Sette Meraviglie del Mondo, si esplora la maestosa piramide di Kukulkan e si fa tappa in un cenote. Tulum sorprende con rovine a picco sul mare e nuotate con le tartarughe nella baia di Akumal. Nella riserva di Sian Ka’an si naviga tra mangrovie, delfini delfini, tartarughe giganti, aquile pescatrici, fregate, coccodrilli e barriere coralline, mentre a Isla Holbox la natura è protagonista tra spiagge e tour in golf car. Isla Contoy e Isla Mujeres incantano con snorkeling e acque da cartolina. Chi cerca adrenalina può optare per un’escursione in quad nella giungla o avventure subacquee nei cenotes. Per una serata fuori dal comune, la Noche Maya e lo show del Coco Bongo promettono emozioni fino all’alba. E per famiglie e curiosi, i parchi Xcaret e l’esperienza con i delfini completano il sogno caraibico.