Mauritius, viaggio nell’isola verde tra spiagge di bianchissime e mare cristallino

Salire su un aereo e alcune ore dopo, ritrovarsi immersi in un mondo completamente diverso è la sensazione che si prova atterrando a Mauritius, l’isola verde dell’Oceano Indiano, paradiso al largo del Madagascar. Spesso definita il cuore pulsante di questo immenso blu, Mauritius fa parte di uno stato che comprende anche gli atolli di Agalega, Cargados Carajos e Rodrigues. Un crocevia di culture dove convivono armoniosamente undici lingue e oltre quaranta culti, un’isola che non si limita a offrire una classica vacanza ai tropici, ma tanti viaggi distinti tra natura, cultura ed esperienze.

Meta ideale per una fuga romantica, Mauritius incanta con le sue spiagge di sabbia soffice come borotalco, le acque turchesi e i tramonti che tingono l’oceano di sfumature dorate. Un luogo perfetto per rilassarsi sotto il sole o lasciarsi avvolgere dalla magia di una serata stellata. Ma l’isola non è solo relax: per chi ama l’avventura, le opportunità sono infinite. Si può esplorare il mondo sommerso tra spettacolari barriere coralline, cavalcare le onde dell’oceano con il surf o avventurarsi nei sentieri che attraversano la foresta rigogliosa dell’entroterra. Per un brivido in più, il canyoning nelle gole selvagge o il kitesurf tra le lagune cristalline trasmettono pura adrenalina.

Port Louis, la capitale, è lontana dagli stereotipi sulle città africane: vivace e cosmopolita, è un mosaico di influenze indiane, africane, cinesi e mediorientali. Tra mercati colorati, templi, moschee e architetture coloniali, si respira un’energia unica. Capita al calare del sole, di trovate tutti in spiaggia a ballare al ritmo del sega, la danza tradizionale mauriziana nata ai tempi della schiavitù. I movimenti sensuali e ipnotici, dapprima lenti e poi frenetici, raccontano una storia di resistenza e identità, mentre i costumi variopinti ondeggiano al suono incalzante dei tamburi.

Mauritius è un’esplosione di natura: foreste lussureggianti, cascate spettacolari, giardini botanici profumati, laghi vulcanici e paesaggi modellati dalle coltivazioni di canna da zucchero, vaniglia e tè nero, che i locali amano gustare aromatizzato alla citronella. Scoperta dagli olandesi nel Cinquecento e intitolata al principe Maurizio di Nassau, oggi l’isola è un universo a sé, un piccolo paradiso dove l’estate sembra non finire mai.

Un mondo da esplorare da nord a sud

Mauritius è un’isola da esplorare in ogni suo angolo. Sulla costa sud-orientale, il pittoresco mercato di Mahébourg regala un’immersione nei colori e nei profumi locali, tra spezie esotiche e tessuti variopinti. Poco distante, la storica Biscuiterie Rault racconta una tradizione artigianale secolare, mentre l’Île aux Aigrettes, riserva naturale dal 1965, custodisce un ecosistema unico, popolato da tartarughe giganti e specie endemiche rare.

A sud, la natura dà spettacolo con le Terres de 7 Couleurs, un fenomeno geologico straordinario: milioni di anni fa, il raffreddamento differenziato delle rocce laviche ha creato un paesaggio surreale, fatto di dune dalle sfumature che vanno dal lilla al magenta fino al ruggine. Poco distante, la maestosa cascata di Chamarel si tuffa per oltre cento metri in una gola di roccia rossa, regalando uno scenario mozzafiato. Proseguendo verso l’entroterra, il cratere spento del vulcano Trou aux Cerfs offre un punto di osservazione privilegiato sulla vegetazione rigogliosa dell’isola. E sul Grand Bassin, lago vulcanico avvolto da un’aura di sacralità, si erge un’imponente statua di Shiva alta 30 metri. Qui, durante i riti induisti, si assiste alla suggestiva puja, l’offerta rituale di cibo a Ganga, la dea del grande fiume indiano, che secondo la tradizione sarebbe in connessione mistica con queste acque.

Nel nord dell’isola, lo zuccherificio di Beau Plan svela i segreti della lavorazione della canna da zucchero, che può raggiungere i cinque metri di altezza. Il risultato è un universo di sapori che spazia dallo zucchero grezzo alla melassa fino ai rum più raffinati, aromatizzati alla vaniglia, al cocco e al peperoncino.

Spostandosi sulla costa occidentale, all’altezza di Rivière Noire, il mare regala incontri straordinari: qui è possibile nuotare a tu per tu con i delfini, immersi in acque trasparenti che riflettono il sole tropicale. I fondali che circondano l’isola custodiscono meravigliose barriere coralline che Mauritius una delle mete più ambite dagli amanti del diving e dello snorkeling. Tra i punti di immersione più spettacolari, spicca la Cattedrale Rocciosa, una straordinaria formazione sottomarina che si trova a circa 27 metri di profondità, poco distante dalla riva.

Mauritius è la destinazione perfetta per chi desidera una vacanza attiva e immersiva, tra sport acquatici, percorsi naturalistici e avventure indimenticabili. Ma è anche il rifugio ideale per chi cerca il puro relax, lasciandosi coccolare dal lusso discreto e dall’ospitalità raffinata dei resort. Un equilibrio perfetto, come quello offerto dal Bravo Mauricia, dove ogni dettaglio è pensato per trasformare il soggiorno in un’esperienza da sogno.

Un soggiorno ideale e sostenibile

Per chi desidera una vacanza avventurosa senza rinunciare al benessere e al divertimento, il Bravo Mauricia è la scelta perfetta. Immagina di svegliarti circondato da un giardino tropicale o di aprire la finestra su una baia di sabbia bianca, coccolato con tutti i comfort e le attenzioni tipica dei villaggi Bravo.

Situato lungo la costa nord-occidentale, la più soleggiata dell’isola, il villaggio si trova vicino a Port Louis, la capitale di Mauritius, e si affaccia direttamente sulla spiaggia di Grand Baie, una delle baie più panoramiche. Qui, un’area della spiaggia è dedicata alle attività sportive, mentre un’altra è riservata al puro relax. La zona è rinomata per i suoi mercatini e negozi di artigianato ed è una tappa imperdibile per tuffarsi nelle acque cristalline della celebre baia di La Cuvette, punteggiata da barche a vela al riparo dai venti.

Il villaggio offre servizi eccellenti, con attenzione all’intrattenimento per tutte le età e tante attività pensate anche per i più piccoli. Al tempo stesso, lascia spazio alla libertà e alla leggerezza che contraddistinguono i club Bravo. L’offerta gastronomica è varia e combina sapori locali e piatti internazionali, mentre la formula all inclusive comprende soft drink e la possibilità di gustare una birra ghiacciata o un cocktail nel bar dell’hotel.

Il mare è un invito irresistibile al relax, sia sulla spiaggia sia nelle due piscine del villaggio. Chi invece associa il benessere a momenti di puro piacere può scegliere tra massaggi, sauna e bagno turco presso il centro spa. Gli amanti dello sport hanno a disposizione un’ampia gamma di attività, dalla palestra al tennis, dal windsurf al kayak, fino all’active balance.

Il Bravo Mauricia è anche un esempio di sostenibilità, con sistemi avanzati per l’uso efficiente di acqua ed energia pulita, un’attenta gestione dei rifiuti e una selezione responsabile dei fornitori.

Cosa vedere sull’isola

Arrivati al Bravo Mauricia, sarà difficile lasciarlo, ma le escursioni proposte da Bravo offrono l’opportunità di scoprire luoghi straordinari. Gli itinerari esplorano il sud dell’isola, facendo tappa al cratere primordiale del vulcano Trou Aux Cerfs e al lago sacro di Grand Bassin, il luogo di culto più importante per gli induisti di Mauritius, un punto di riferimento per comprendere la profonda spiritualità degli abitanti. Da qui, il percorso attraversa il distretto di Black River e conduce verso l’entroterra per ammirare panorami mozzafiato e visitare il Parco Nazionale di Chamarel. In questo scenario selvaggio, si possono incontrare le magnifiche tartarughe giganti originarie delle Seychelles e scoprire che l’isola è un ecosistema ricco di biodiversità. L’esplorazione culmina in un punto panoramico straordinario, da cui immortalare la celebre cascata immersa nella foresta lussureggiante che avvolge il parco.

Tra le esperienze da non perdere c’è la visita guidata al Giardino Botanico di Pamplemousses, una vera oasi verdissima dove ammirare ninfee giganti, imponenti eucalipti e una straordinaria varietà di palme, comprese le rare e affascinanti Talipot, che fioriscono una sola volta nella vita. Per immergersi nella vita quotidiana dell’isola, niente di meglio di una passeggiata nella cosmopolita capitale, Port Louis. Qui, tra skyline moderni e grattacieli, convivono case coloniali, bazar animati e la brulicante Chinatown, dove si può visitare la pagoda buddhista Law Kwan Thion e osservare i giocatori di mahjong in strada. Imperdibile il mercato centrale, un’esplosione di colori e profumi, e il Caudan Waterfront, elegante centro commerciale con boutique di artigianato locale. Per un tuffo nella storia, l’Aapravasi Ghat sul vecchio molo, racconta il passato dell’isola: questo ex centro di accoglienza, oggi patrimonio Unesco, vide transitare oltre mezzo milione di immigrati destinati alle piantagioni.

Se, invece, sogni spiagge da cartolina e mare cristallino, le escursioni in barca conducono a veri luoghi magici. Navigando verso est, si raggiunge Île aux Cerfs, una delle destinazioni più spettacolari di Mauritius: qui, le acque trasparenti, i fondali variopinti e la spiaggia candida circondata da palme disegnano un paesaggio da sogno. In alternativa, puoi salpare a bordo di un catamarano alla volta delle isole settentrionali, con sosta sull’isolotto selvaggio di Gabriel, un piccolo gioiello incorniciato da una splendida barriera corallina, ideale per una giornata di relax in spiaggia e snorkeling tra pesci tropicali.