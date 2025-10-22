Mauritius, l’isola dalle tre anime: mare, avventura e benessere

Un paradiso di luce e profumi, dove il lento scorrere del tempo accompagna le giornate e ogni angolo suscita meraviglia. Con le sue spiagge di sabbia candida che sfumano nell’azzurro delle lagune protette dalla barriera corallina, Mauritius è anche la terra dei giardini di orchidee e delle vaste distese di canna da zucchero, con una natura esuberante fatta di foreste, cascate, giardini botanici, laghi e crateri, oltre a siti Patrimonio UNESCO e dimore coloniali immerse nella storia.

Appena si sbarca, sorprende l’armonia con cui convivono culture e tradizioni diverse. In poco più di 2.000 km² si concentrano undici lingue, quaranta culti religiosi e comunità che convivono fianco a fianco: indiani, europei, africani, cinesi e arabi hanno creato un modello unico di multiculturalità. Lo si percepisce nei templi, nelle moschee e nelle chiese che punteggiano i villaggi, ma anche nella musica, nei mercati e nei profumi di curry e vaniglia che si mescolano al vento dell’Oceano Indiano.

Con i suoi 330 chilometri di costa e un clima mite tutto l’anno, Mauritius si adatta a ogni tipo di viaggiatore: chi ama il mare, chi cerca il contatto con la natura o chi desidera una vacanza di sport e benessere. Con Eden Viaggi, il soggiorno si trasforma in un percorso personalizzato: diverse soluzioni accomunate dall’equilibrio tra qualità e prezzo, comfort e autenticità.

L’isola che invita a esplorare

Non c’è un solo modo di vivere Mauritius. Si può iniziare dalle spiagge più celebri, da Belle Mare a Le Morne, da Trou aux Biches a Flic en Flac, dove la sabbia bianca incontra acque cristalline perfette per snorkeling, windsurf o immersioni tra i coralli. Le lagune e le scogliere dell’isola sono un paradiso per gli sport acquatici, ma anche un rifugio per chi cerca semplicemente quiete.

Spostandosi verso l’interno, l’isola rivela la sua anima più selvaggia. Il Black River Gorges National Park offre sentieri tra cascate e foreste primarie, mentre le Terre colorate di Chamarel, con le dune dalle sette sfumature, rappresentano uno dei luoghi più suggestivi del sud-ovest. Da non perdere, per i più allenati, la salita al monte Le Pouce, un trekking impegnativo che regala panorami mozzafiato sui paesaggi paradisiaci dell’isola, oppure i percorsi più semplici in bicicletta nel parco naturale di Bras d’Eau, tra foreste e lagune scintillanti, senza dimenticare le Cascate di Tamarin, dove la potenza dell’acqua si fonde con il silenzio della natura.

La capitale, Port Louis, è il volto urbano di Mauritius: vivace, cosmopolita, affollata di bancarelle e profumi esotici. Il Central Market è un concentrato di colori, tessuti, spezie e street food locale, tra cui i celeberrimi Dholl Puri (un pancake riempito di lenticchie) e i Gateaux Piments (polpette di lenticchie). Accanto ai palazzi coloniali e alle moschee ottocentesche, il Caudan Waterfront è la zona più moderna della città, con boutique, caffè e locali sul mare.

Ma il cuore autentico dell’isola vive anche nelle piantagioni e nelle dimore storiche del sud: la Route du Thé e la Route du Rhum raccontano la tradizione agricola di Mauritius tra degustazioni e antichi zuccherifici, ricordando che proprio da queste piantagioni nacquero le radici culturali del Paese.

Constance Belle Mare Plage: tra mare e green

Sulla costa est dell’isola, lungo due chilometri di sabbia bianchissima, il Constance Belle Mare Plage è un’icona dello stile mauriziano. L’atmosfera è elegante: legno, pietra e colori che richiamano il mare. Il resort ha un’anima eclettica, capace di combinare lo spirito rilassato delle vacanze tropicali con l’adrenalina degli sport, l’eccellenza gastronomica e le emozionanti escursioni, dalla pesca d’altura e il parasailing ai tour in quad e in catamarano.

La grande tradizione golfistica è uno dei suoi tratti distintivi. I due campi regolamentari a 18 buche, The Legend e The Links, sono tra i più noti dell’Oceano Indiano e ospitano ogni anno la finale dell’European Senior Tour. Percorrere questi green, progettati da Hugh Baiocchi e Rodney Wright con Peter Allis, significa entrare in un dialogo costante con la natura: corsi d’acqua, vegetazione rigogliosa e la brezza marina che cambia il gioco a ogni colpo. La buca 17 del Links, affacciata su una baia turchese, è una delle più spettacolari del mondo.

Al Belle Mare Plage anche il gusto è protagonista. Nei sette ristoranti e altrettanti bar si viaggia tra continenti e sapori: dalla cucina asiatica del Blu Sushi Lounge ai piatti creativi de La Spiaggia, fino all’esperienza gourmet del Blue Penny Cellar, che custodisce una sontuosa cantina con oltre 35.000 bottiglie provenienti da 2.500 cantine di tutto il mondo. Ogni anno qui si celebra il Constance Culinary Festival, evento che riunisce chef stellati e giovani talenti da tutto il mondo.

Constance Prince Maurice: armonia e raffinatezza naturale

Spostandosi verso nord-est, a Poste de Flacq, il Constance Prince Maurice è un rifugio di pace immerso tra laguna e vegetazione tropicale. L’architettura ispirata al Feng Shui dialoga con la natura circostante in un equilibrio perfetto tra spazi e silenzio.

Qui il benessere assume forme nuove: la Constance Spa è un santuario nel verde, dove profumi di vaniglia, ylang ylang e cocco avvolgono i trattamenti personalizzati, arricchiti dalla linea Sisley Paris. Il mercoledì è dedicato al benessere totale: yoga all’alba, meditazione, fitness, e un brindisi al tramonto con champagne.

La cucina firmata dallo chef Michael Scioli unisce innovazione e tradizione: al L’Archipel si riscoprono i sapori locali, all’Asian Restaurant reinterpreta sushi e street food orientale, mentre è ristorante galleggiante Le Barachois, sospeso sulle mangrovie, e per la cantina che custodisce oltre 25.000 bottiglie. Per chi ama lo sport, il Prince Maurice offre accesso diretto ai campi Legend e Links, oltre a sport acquatici e percorsi naturalistici nella zona di Flacq.

C Mauritius: energia giovane e spirito sostenibile

Più a sud, sulla spiaggia di Palmar, tra le più belle di Mauritius, il C Mauritius è il primo resort del nuovo lifestyle brand C Resorts, un all-inclusive pensato per chi cerca un’esperienza giovane e spensierata. Le 116 camere (52 Prestige e 64 Deluxe) offrono comfort e stile, combinando design contemporaneo e artigianato locale. Tre piscine e quattro ristoranti che puntano su ingredienti locali e vini biologici (90% delle etichette), sono un invito a scoprire i sapori autentici di Mauritius.

Il resort è un vero “parco giochi” per gli amanti dello sport: dal padel al beach volley, dal kayak allo stand-up paddle, dallo snorkeling al kitesurf, grazie ai venti costanti (con una media di 20-25 nodi onshore) che rendono Palmar una delle mete più amate dagli sport acquatici. Ogni anno il #CKiteFestival trasforma la spiaggia in un palcoscenico internazionale di kitesurf, kitefoil e wingfoil, con atleti guidati dal campione del mondo Antoine Auriol. Si può partecipare alle attività, assistere alle evoluzioni sull’oceano o rilassarsi sotto il sole con cocktail tropicali e musica live in spiaggia.

Tra relax, divertimento, kitesurf ed escursioni adrenaliniche, qui ogni esperienza è pensata per unire avventura e sostenibilità: materiali naturali e riciclati, amenities biodegradabili, bottiglie di vetro e sport acquatici non motorizzati riflettono l’anima green del resort.

Il viaggio a modo tuo

Mauritius è un invito costante a staccare la spina, a vivere il tempo con ritmo naturale, tra mare, sport e scoperta. Le proposte di Eden Viaggi interpretano questa filosofia con strutture diverse ma complementari, pensate per ogni tipo di viaggiatore: dal golfista appassionato all’amante del mare, da chi cerca benessere e silenzio a chi vuole condividere energia e movimento.