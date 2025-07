Marsa Alam o Sharm el Sheikh? Come scegliere (senza tirare una monetina)

Marsa Alam o Sharm el Sheikh? Due volti dello stesso Mar Rosso, due modi diversi di vivere un mare ricco di vita e un deserto dalle sfumature dorate. Scegliere non è semplice, e l’idea di affidarsi a una monetina potrebbe non essere poi così folle. Prima di decidere, meglio scoprire cosa riserva ciascuna destinazione.

Sharm el Sheikh è la più conosciuta, sinonimo di vacanza in Egitto. In un tempo lontano era un piccolo villaggio di pescatori, oggi è una città turistica a tutti gli effetti, cresciuta lungo la costa del Sinai tra resort, bazar e locali vista mare. Le sue acque ospitano una delle barriere coralline tra le più famose al mondo, accessibile direttamente dalla riva. Chi ama lo snorkeling, le immersioni o anche solo rilassarsi con vista sul reef, qui trova il paradiso. Il suo fascino non si ferma però al mare: da Sharm si raggiungono facilmente le due riserve naturali di Ras Mohammed e Nabq, veri santuari di biodiversità. I panorami alternano mangrovie, canyon, sabbie rosse e montagne che sembrano uscite da un set cinematografico. Non mancano le occasioni per divertirsi: mercatini, caffè, ristoranti internazionali e beach club animano le serate. E chi vuole toccare con mano la storia dell’antico Egitto può volare verso il Cairo o Luxor, per una gita tra Piramidi, templi e musei.

Marsa Alam, invece, è la scelta di chi preferisce il lato più selvaggio e riservato del Mar Rosso. A sud del Tropico del Cancro, lambita da un deserto che arriva fino all’acqua, questa località ha iniziato a ricevere turisti solo dopo il 2001, quando è stato inaugurato l’aeroporto internazionale. Da allora, ha mantenuto un’atmosfera raccolta, dove la natura domina incontrastata. Il Parco Marino di Wadi El Gemal è il cuore di questa zona, con fondali straordinari e spiagge tra le più intatte della costa: qui si può ancora nuotare accanto a tartarughe giganti o avvistare i delfini.

Francorosso propone in entrambe le destinazioni strutture a cinque stelle e formule all inclusive. L’organizzazione è semplice, i resort sono tutti fronte mare, e ogni giorno si può scegliere se restare in spiaggia o partire per un’escursione.

Il richiamo del blu a Marsa Alam

Marsa Alam conquista con la sua bellezza discreta. Le sue spiagge non sono mai affollate e il mare è protagonista assoluto. Basta una maschera per ritrovarsi immersi in un mondo parallelo, tra pesci farfalla, anthias e balestra, fino ai delfini che danzano tra i coralli. I paesaggi non deludono neanche fuori dall’acqua: le dune dorate del Sahara incorniciano baie da cartolina come Sharm El Luli, nel cuore del parco naturale, o Abu Dabbab, conosciuta come la spiaggia delle tartarughe. Poco più a sud, Berenice è l’ultimo avamposto prima del confine con il Sudan. Lontano dai grandi flussi turistici, qui si respira ancora il silenzio. Gli appassionati di diving non hanno che l’imbarazzo della scelta: dal reef di Sha’ab Samadai, dove vivono i delfini Stenella, fino alle isole Hamata, Daedalus, Rocky e Zabargad, veri gioielli sommersi. Il sito di Elphinstone Reef, con il suo arco naturale che scende fino a 45 metri, è tra i più spettacolari del Mar Rosso.

Akassia Beach, cinque stelle tra coralli e scivoli

Tra le proposte firmate Francorosso, il SeaClub Sentido Akassia Beach è uno dei punti di forza di Marsa Alam. A soli 40 km dall’aeroporto e vicino alla cittadina di El Quseir, il resort unisce comfort e natura. Si può entrare in mare direttamente dalla spiaggia o dai due pontili che raggiungono la barriera. Una piscina naturale interna al reef rende il bagno ancora più piacevole e suggestivo. Le camere sono ampie con vista sul Mar Rosso. Le famiglie trovano nell’acquapark con 22 scivoli una vera attrazione, mentre per il benessere ci sono SPA, idromassaggio, sauna e yoga. L’offerta gastronomica spazia dal buffet ai ristoranti à la carte, con bar distribuiti in tutta la struttura. Non mancano i servizi per bambini, campi sportivi e una palestra attrezzata. Il resort è anche uno dei più inclusivi: nella zona sono presenti camere dedicate e ombrelloni accessibili con passerella e sedie da mare JOB, come riportato nella scheda verificata da Handy Superabile. Da qui partono anche le escursioni verso i siti più belli della regione dalle immersioni a Sharm El Luli, alle escursioni a Port Ghalib o alle isole di Qulaan nel parco di Hamata, e con un tragitto un po’ più lungo spingersi fino ai templi di Karnak dove ci si trova dinnanzi agli immensi colossi di Memnone. Il resort gode anche di una posizione strategica per visitare Luxor e scoprire le meraviglie dell’Antico Egitto.

Sharm el Sheikh: barriera corallina, deserto e atmosfera internazionale

A Sharm el Sheikh, le giornate iniziano con un tuffo nel blu e possono finire tra le luci di Naama Bay. Incastonata sulla punta meridionale della penisola del Sinai è un mix perfetto di acque cristalline, paesaggi desertici, shopping, movida e luci al neon. La sua barriera corallina ancora oggi attrae subacquei da ogni parte del globo. Bastano poche bracciate dalla riva per scoprire un universo sottomarino straordinario, fatto di pesci tropicali, coralli e giochi di luce. Il mare, qui, è protagonista tutto l’anno grazie al clima sempre mite e alla trasparenza dell’acqua. Sharm è perfetta per tutti: sportivi, famiglie, coppie o semplici amanti del sole. Di giorno le attività spaziano dallo snorkeling alle immersioni, dalle escursioni nel deserto alla tintarella sotto l’ombrellone. Di sera, l’intrattenimento non manca mai.

La città vecchia e il suo Old Market, meritano una sosta: qui si respira l’anima autentica del luogo, tra bancarelle, profumi di spezie e souvenir di ogni tipo. Dopo il tramonto, la vita notturna si accende tra club, beach bar e locali iconici come il Farsha Cafe, con il suo celebre countdown al tramonto che culmina con l’accensione delle luci, o il rilassante Basata Café affacciato su Shark Bay, perfetto per sorseggiare un fresh cocktail o fumare una shisha con i piedi nella sabbia.

Tra le escursioni più suggestive ci sono le riserve naturali di Ras Mohammed e Nabq. La prima è celebre per i suoi fondali ricchissimi e la biodiversità marina. La seconda sorprende con le sue mangrovie, le dune e le montagne rocciose. Entrambe si possono visitare in jeep, con tour guidati tra scorci spettacolari. Per chi cerca continue emozioni, l’avventura è dietro l’angolo: percorsi in quad, dromedario o buggy tra le dune, giri in barca con fondo di vetro per ammirare i fondali senza tuffarsi, o serate sospese nel silenzio dorato del deserto tra le tende beduine, gustando un tè sotto le stelle. Ma Sharm è anche un ponte verso l’Antico Egitto. In poco più di un’ora di volo si raggiungono il Cairo o Luxor: le Piramidi, la Sfinge, i templi e il museo sono uno sguardo privilegiato sulla grandezza della civiltà faraonica.

SeaClub Grand Rotana: un rifugio esclusivo

Davanti alle acque turchesi di Shark’s Bay, il SeaClub Grand Rotana Resort & Spa è il cinque stelle all inclusive di Francorosso pensato per chi cerca comfort, natura e bellezza. Circondato da oltre 2.000 palme tropicali e giardini punteggiati da cascate, il resort si estende lungo 450 metri di spiaggia terrazzata con accesso al mare da tre pontili, due lagune sabbiose perfette per i bambini e uno scenario marino da sogno. Il resort si affaccia direttamente sul Mar Rosso e, molto vicino, si trova la famosa Isola di Tiran, vero e proprio paradiso per gli amanti dello snorkeling: circondata da quattro barriere coralline, con paesaggi sottomarini straordinari, offre la possibilità di indimenticabili escursioni alla scoperta dei fondali. A soli 8 km dall’aeroporto e da Naama Bay, questo angolo di pace consente di vivere il Mar Rosso tra calette riservate, reef spettacolari e relax in cabanas fronte mare.

Le quattro piscine, tra cui una suggestiva infinity pool, si adattano a ogni momento della giornata. La Spa propone trattamenti rigeneranti, sauna e bagno turco, mentre per chi desidera mantenersi attivo non mancano una palestra attrezzata, un centro diving e un water sport center. L’offerta gastronomica spazia dal buffet internazionale del Ramses a tre ristoranti à la carte: pesce fresco in riva al mare, cucina italiana al Mezzaluna e atmosfere raffinate al Silk Road. Cinque bar distribuiti tra piscina, spiaggia e lobby assicurano drink e snack durante tutta la giornata, ideali per una pausa tra una nuotata e l’altra. L’Egitto svela il suo fascino con escursioni tra le meraviglie del parco marino di Ras Mohammed o verso il Cairo tra i monumenti dell’antichità; le Piramidi, la Sfinge e il Museo Egizio, recentemente riaperto al pubblico (e ancora più sorprendente), raccontano una storia millenaria e unica.