Marocco, la magia delle città imperiali nei ponti di primavera

La primavera è il momento ideale per lasciarsi alle spalle il torpore invernale e partire alla scoperta di nuovi orizzonti. Quest’anno, i ponti di Pasqua e del 25 Aprile offrono l’opportunità di concedersi un viaggio, con dieci giorni disponibili sfruttando solo tre giorni di ferie. A poche ore di volo dall’Italia, il Marocco si rivela una meta affascinante, con i suoi colori, profumi e un’atmosfera sospesa tra storia e leggenda.

Marrakech è il punto di partenza perfetto per un itinerario che può estendersi fino a Casablanca e alle altre città imperiali. Qui la storia si intreccia con la vita quotidiana, tra palazzi dalle volte scolpite, moschee maestose e mercati colmi di colori e profumi. Un viaggio attraverso i secoli, tra dinastie berbere e influenze arabe, tra deserti dorati e giardini lussureggianti che sbocciano sotto il cielo primaverile.

Le proposte di viaggio per il Marocco, firmate Made by Turisanda, con tour di 4, 5 e 8 giorni, sono pensate per sfruttare al meglio le festività e immergersi nella magia di questa terra straordinaria, all’estremo occidente del Maghreb. Qui, dove il sole tramonta dietro le mura ocra delle medine e l’oceano incontra il deserto, la primavera si trasforma in un’esperienza indimenticabile.

Città… e paesaggi infiniti: il fascino senza tempo del Marocco

Le città imperiali del Marocco incantano con la loro eleganza architettonica e tradizioni millenarie. Marrakech, con i suoi souk e le terrazze affacciate su Piazza Jemaa el-Fna, si accende di colori e suoni al tramonto. Tra le botteghe si scoprono tappeti intrecciati a mano, ceramiche raffinate e spezie profumate, mentre nell’aria si mescola il profumo avvolgente del tajine allo zafferano e del tè alla menta.

Più a nord, Casablanca rappresenta il volto cosmopolita del Paese, dove l’eleganza coloniale si fonde con il richiamo dell’oceano, e la modernità convive armoniosamente con la tradizione. Fes, invece, custodisce l’anima spirituale del Marocco, con la sua Medina labirintica, le scuole coraniche e l’arte secolare degli artigiani.

Oltre le città, il paesaggio si trasforma in scenari mozzafiato: dalle montagne innevate dell’Atlante alle dune dorate del Sahara, dalle oasi tra gole profonde alle kasbah arroccate. Il deserto regala un'esperienza unica, dove il silenzio è assoluto e le notti brillano di stelle.

Un viaggio in Marocco è la scoperta di un mondo che non ti aspetti, dove ogni angolo racconta una storia, mostra il suo fascino. I souk, veri labirinti sensoriali, invitano a perdersi tra tessuti fatti a mano e gioielli berberi. La cucina locale conquista con sapori intensi e autentici: dall’olio di argan, prezioso elisir dalle proprietà antiossidanti, alla crema amlou spalmata sul pane caldo, fino ai datteri dorati e alle spezie aromatiche. Ogni assaggio è un frammento di Marocco da portare con sé.

Viaggio sui dromedari nel deserto del Sahara, Marocco

Pasqua o 25 Aprile a Marrakech: storia, magia e deserto

Mistica e avvolta da un’aura di leggenda e modernità, Marrakech incanta con la sua bellezza senza tempo. Conosciuta come la "città rossa" per il calore delle sue costruzioni in arenaria, è una tappa imperdibile di ogni viaggio in Marocco. Verde e ventilata, le strade sono animate dai mercati e dal profumo di spezie, mentre i meravigliosi giardini nascosti sono un rifugio di quiete.

A Marrakech convivono armoniosamente le due anime della città: da un lato la tradizione marocchina, radicata e forte, dall’altro un'apertura alla modernità e alle altre culture del mondo. Basta visitare il quartiere di Gueliz per rendersene conto. Nella Ville Nouvelle, l’impronta europea è nell’architettura, nelle strade, nella presenza di café, bar, teatri e catene commerciali. Dietro l’angolo, in Rue Yves Saint Laurent, si torna alla cultura marocchina: nella via sorgono uno dietro l’altro i Giardini Majorelle, il Museo Berbero e il Museo Yves Saint Laurent.

Piazza Jemaa el-Fna, il cuore pulsante della città, è un teatro a cielo aperto. Tra musicisti gnawa, acrobati e incantatori di serpenti, i suoni e i colori si mescolano in un continuo susseguirsi di emozioni. Nei souk si può vagare tra tappeti, ceramiche e stoffe pregiate, dove l’arte del contrattare rende ogni acquisto un'esperienza autentica.

Il mini-tour 25 Aprile a Marrakech, di Made by Turisanda, sono l'occasione ideale per scoprire in 4-5 giorni i luoghi più emblematici della città. Dalla Moschea Koutoubia, con il suo imponente minareto che domina lo skyline, al Palazzo Bahia, un capolavoro architettonico con cortili affrescati e giardini incantati. Imperdibile anche il quartiere della Kasbah, dove l’artigianato si fonde con la storia, e il famoso souk, dove tutto racconta storie di maestri artigiani e tradizioni secolari.

La magia di Marrakech non si ferma alla medina: per chi cerca un’esperienza più intima e suggestiva, un'escursione nel deserto di Agafay offre panorami mozzafiato, con le colline ondulate che anticipano l’immensità del Sahara.

Padiglione Saadiano nei giardini della Menara al tramonto, Marrakech, Marocco

Casablanca, le città imperiali e il deserto

Frenetica e in continuo movimento, Casablanca è un crocevia di culture e affari, simbolo di un Marocco contemporaneo e proiettato verso il futuro. Tra skyline moderni e architetture coloniali francesi, la città respira un’anima cosmopolita. Il lungomare, la Corniche, è perfetto per una passeggiata fino alla maestosa Moschea Hassan II, uno dei più grandi luoghi di culto al mondo, con il minareto che svetta a 210 metri sull’oceano.

Parte da qui il tour "Città Imperiali e Deserto" di Made by Turisanda, lungo un itinerario che esplora la bellezza millenaria del Marocco, con avventure e comfort, pernottamenti in riad da sogno e una cucina che esalta i sapori locali. Da Casablanca prosegue verso Rabat, la capitale del Marocco. Le tappe sono la suggestiva Kasbah degli Oudaia, il maestoso Mausoleo di Mohammed V e l'imponente Torre Hassan.

Il viaggio prosegue per Meknes, la città fortificata con 40 km di mura e porte monumentali come Bab El Mansour, per arrivare a Fes, capitale spirituale del Marocco. Qui, la storia prende vita nei vicoli della Medina, tra le concerie e i souk brulicanti, con la Medersa Attarine, una delle più raffinate scuole coraniche.

Lasciata Fes, il tour continua attraverso il Medio Atlante, tra boschi di cedri e villaggi berberi come Ifrane, la "Piccola Svizzera marocchina", e Azrou, immersa tra le montagne. Il paesaggio cambia a Erfoud, porta del deserto, da cui partono escursioni tra le dune dorate dell'Erg Chebbi.

Attraverso le Gole di Todra e la Valle delle Rose, si arriva a Ouarzazate, la "Hollywood del deserto", e alla Kasbah di Ait Ben Haddou, Patrimonio UNESCO e set di film epici. Superato l’alto passo del Tichka (2260 metri), si scende infine a Marrakech, l'ultima delle città imperiali.

Un'esperienza in hammam, uno dei rituali più autentici, completa il viaggio. Nel cuore della Medina, tra pareti di tadelakt e luci soffuse, si inizia con il bagno di vapore, seguito dal gommage con sapone nero, un rituale che rinnova corpo e spirito. Infine il massaggio rilassante all'olio d'argan che rigenera la pelle.

Ritemprati e avvolti dalla fragranza dell’ambra e della rosa, il viaggio termina con una cena tipica marocchina. Su una terrazza con vista sulla Medina, tra luci soffuse e musica andalusa, il tempo sembra sospeso, e ogni momento si trasforma in un ricordo prezioso.