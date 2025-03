Già voglia di mare? Ecco le 25 spiagge più belle al mondo secondo i turisti dove andare nel 2025

L'Italia non è nella top ten delle 10 migliori spiagge al mondo in base alla scelta dei turisti effettuata tramite la piattaforma Tripadvisor. Rientra però tra le prime 25, con la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa in Sicilia (arcipelago delle isole Pelagie, in provincia di Agrigento), in undicesima posizione, e quella di Tropea, in Calabria (provincia d Vibo Valentia).

Il titolo Travellers' Choice Best of the Best riconosce il più alto livello di eccellenza nel settore dei viaggi ed è conferito ad inizio anno a chi ha ricevuto un elevato numero di recensioni e opinioni eccellenti dalla community di Tripadvisor in un periodo di 12 mesi. Oltre alla classifica generale dei luoghi migliori da visitare al mondo, c’è anche la ‘sezione’ dedicata alle località di mare, per chi vuole prendere il sole, nuotare, fare snorkeling e quant’altro.

Senza dimenticare però che Genova, già Repubblica Marinara per oltre 700 anni, è stata indicata da Lonely Planet come Best in Travel, una delle 10 città al mondo da visitare nel 2025.

Questa classifica tra le spiagge più spettacolari di tutto il mondo, fatta dagli utenti per gli utenti, ha un grande pregio: chi vuole programmare un viaggio alla ricerca di mare e spiaggia ha delle indicazioni chiare: molte località estere sono maggiormente fruibili adesso, quando da noi è primavera, o in autunno, prima che alcune località diventino torride o siano colpite da eventi meteorologici ciclici quali le piogge di monsoni. In altre, più a sud dell’Italia, la stagione estiva, inizia prima. Non resta dunque che scorrere la lista tra le 25 località di questa superclassifica mondiale del 2025 per scegliere la propria meta ideale.

La motivazione di Tripadvisor: “Con la sua sabbia rosa e le acque turchesi, la spiaggia di Elafonissi rientra tra i posti da non perdere. Le lagune poco profonde sono perfette per i bambini curiosi, mentre l'acqua più alta offre ogni sorta di avventura per adulti, come nuoto, snorkeling e altre attività. E non andare via prima del tramonto, ne vale davvero la pena!". 16.029 recensioni

Banana Beach, Phuket, Thailandia è seconda nel Best of the best Beaches secondo la classifica dei viaggiatori di Tripadvisor

La motivazione di Tripadvisor: “Banana Beach offre tutto il necessario per una giornata in spiaggia perfetta. Dedicati allo snorkeling o alle immersioni intorno alle splendide barriere coralline oppure cavalca le onde sulla tavola da surf. Dopo una lunga giornata in acqua, concediti un rilassante massaggio sulla spiaggia e qualcosa da bere e da mangiare”. 2.401 recensioni (ma un punteggio totale di 5, come Lapedusa, mentre le altre spiagge hanno un rank totale di 4,5).

Eagle Beach, isola di Aruba

La motivazione di Tripadvisor: “Eagle Beach è una delle spiagge meno affollate di Aruba, pur vantando la soffice sabbia bianca, acque calde e un panorama al tramonto spettacolare per cui è famosa l'isola. Qui potrai dedicarti a tutte le tue attività in spiaggia preferite, come nuoto, snorkeling e acquascooter, e potrai usufruire di bagni e parcheggio gratuito, che sono un vantaggio in più”. 10.606 recensioni. L’isola di Aruba, che fa parte dell'arcipelago delle Piccole Antille, si trova nel mar dei Caraibi. Gode di autonomia ma fa parte dei Paesi Bassi (pur non rientrando nell’Unione Europea).

Siesta Beach a Siesta Key, Florida

La motivazione di Tripadvisor: “Che tu voglia rilassarti o riempire la giornata di attività, Siesta Beach è la spiaggia che fa per te. Rilassati sulla sabbia bianca, nuota nelle acque cristalline oppure ammira semplicemente il tramonto, a te la scelta. È facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, è accessibile in sedia a rotelle e nei dintorni ci sono tantissimi negozi e ristoranti”. 8.555 recensioni

Praia da Falesia, Olhos de Agua, Portogallo (Tripadvisor)

La motivazione di Tripadvisor: “Praia da Falésia è nota per le sue spettacolari scogliere, la sabbia dorata e le scintillanti acque blu. Prendi il sole sull'enorme riva, nuota o fai surf sulle onde oppure passeggia lungo il sentiero panoramico in cima alle scogliere e ammira il panorama mozzafiato". 5.990 recensioni

Playa Varadero a Cuba

La motivazione di Tripadvisor: “Playa Varadero offre tutto quello che ti aspetti da una spiaggia da cartolina: Sabbia dorata, acque turchesi e tramonti mozzafiato. Sali su un catamarano, vai a pescare, fai un giro di beach volley e cammina lungo la riva... c'è tanto da fare. oppure rilassati e goditi il bellissimo paesaggio naturale (non puoi sbagliare di grosso)”. 21.344 recensioni

Bavaro Beach, Repubblica Dominicana (Tripadvisor)

La motivazione di Tripadvisor: “La spiaggia di Bavaro è un vero paradiso per le cartoline, con morbida sabbia bianca, acque calde e limpide e palme ombrose. Grazie alla barriera corallina naturale, le onde sono perfette per nuotare e fare snorkeling. Ma se la velocità di permanenza sulla costa è maggiore, ci sono anche tantissimi luoghi dove rilassarsi e prendere il sole”, 20.849 recensioni

Playa de Muro Beach, Maiorca, Spagna

La motivazione di Tripadvisor: “Circondata da pini, Playa de Muro è un luogo adatto alle famiglie, con lunghe distese di sabbia dorata e acque turchesi blu. Potresti trascorrere facilmente un'intera giornata qui: Passeggia, prendi il sole, fai snorkeling, SUP o nuota nel mare caldo. Ci sono bagni, docce e bagnini in servizio e il parcheggio è gratuito o puoi prendere i mezzi pubblici”. 4.670 recensioni

Kelingking Beach, Nusa Penida, Indonesia

La motivazione di Tripadvisor: “La spiaggia di Kelingking stupisce con le sue meravigliose formazioni di scogliere, la sabbia bianca finissima e il mare blu-verde. L'acqua limpida è perfetta per lo snorkeling e per esplorare la vita sottomarina e i tramonti meritano davvero foto. È facile da raggiungere e dispone di ampio parcheggio, ma mantiene comunque un'atmosfera appartata e rilassata (bonus: ha anche i bagni). 1.665 recensioni

Myrtos Beach, Cefalonia, Grecia

La motivazione di Tripadvisor: “Circondata da montagne, Myrtos Beach è il luogo panoramico perfetto per una tranquilla giornata in spiaggia. Fai un tuffo nelle acque blu cobalto o fai snorkeling, poi concediti un boccone in una caffetteria nelle vicinanze. Raramente si riempie di gente, quindi c'è tutto lo spazio per passare un po' di tempo e godersi l'atmosfera.

Spiaggia dei conigli (Tripadvisor)

La motivazione di Tripadvisor: “Incredibili acque blu e sabbia bianca fanno da sfondo alla Spiaggia dei Conigli. È una spiaggia tranquilla, perfetta per rilassarsi, prendere il sole e nuotare. C'è molta fauna marina da scoprire e sulla riva potresti persino avvistare la fauna selvatica. Il parcheggio è gratuito ed è facile raggiungerlo con i mezzi pubblici”. 6.560 recensioni Tra le altre località premiate da Tripadvisor in Sicilia c’è l’isola di Favignana, nell’arcipelago delle Egadi. Anche in questo caso non mancano splendide spiagge, mare trasparente (tutta l’area è riserva marina protetta) con l'aggiunta del gusto (tonno rosso) e della cultura (il Museo e la casa della dinastia dei Florio, i Leoni di Sicilia). La Sicilia offre tante peculiarità come il Torneo del Maiorchino che si gioca lanciando una forma di formaggio per le strade del paese, a Novara di Sicilia. Sempre in Sicilia, che quest’anno è Capitale europea della Gastronomia, e proprio su una spiaggia e su un mare (di Punta Secca) che molti hanno ammirato in tv, c’è La casa di Montalbano, ispirata allo scrittore Andrea Camilleri che ha ideato il commissario, e alla serie tv dedicata, oggi diventata Bed&Breakfast (ecco come affittarla).

Spiaggia di Tropea (Tripadvisor)

La motivazione di Tripadvisor: “Tropea Beach offre tutto il necessario per trascorrere una giornata indimenticabile in spiaggia, a prescindere dalle tue esigenze. Lettini, ombrelloni e un bar sulla spiaggia sono disponibili per gli amanti della tintarella, mentre le acque limpide sono perfette per nuotare e per fare snorkeling. Puoi anche visitare l'incantevole città nei dintorni per scoprire un po' di storia e cultura locali”. 3.805 recensioni

Balandra Beach, La Paz, Messico

Nella classifica Travellers' Choice Best of the Best di Tripadvisor, che premia le spiagge più apprezzate dai viaggiatori fino alla venticinquesima posizione, tolte le due località italiane, emergono altre mete balneari alquanto attrattive.

Al dodicesimo posto si trova Playa de Maspalomas, a Gran Canaria, in Spagna, caratterizzata da dune di sabbia dorata e acque cristalline. La zona offre anche caffetterie e negozi di souvenir. La tredicesima posizione è occupata dalla celebre Ipanema Beach, a Rio de Janeiro, in Brasile, dove è possibile alternare attività sportive come il surf e la pallavolo a momenti di relax, magari gustando un latte di cocco nei bar all'aperto e godendosi il tramonto. Al quattordicesimo posto si distingue Poipu Beach Park, a Kauai, nelle Hawaii, una spiaggia ideale per lo snorkeling, grazie alla presenza di rocce laviche e pesci colorati. Qui, le foche monache hawaiane si riposano di giorno sulla sabbia, mentre al tramonto le tartarughe marine raggiungono la riva. La quindicesima posizione è occupata da Manly Beach, a Sydney, in Australia, situata in un’area vivace e facilmente accessibile, perfetta per il surf o una passeggiata lungo la passerella panoramica che costeggia la spiaggia. Al sedicesimo posto si trova Playa Delfines, a Cancún, in Messico, una spiaggia tranquilla con acque turchesi e sabbia bianca, ideale per il surf e gli sport acquatici. La diciassettesima posizione è occupata da Plage de Palombaggia, in Corsica, Francia, una baia circondata da pini con acque calme e cristalline, perfetta per nuotare e fare snorkeling, con ristoranti sulla spiaggia dove concludere la giornata.

Al diciottesimo posto si colloca Anse Lazio, sull’isola di Praslin, alle Seychelles, una spiaggia da cartolina, con sabbia bianca e acque trasparenti, dove ci si può riposare all’ombra delle palme o gustare un cocktail osservando il tramonto. La diciannovesima posizione è occupata da Playa Norte, a Isla Mujeres, in Messico, con sabbia soffice e acque limpide e poco profonde, ideale per una giornata di relax tra snorkeling e passeggiate serali lungo la costa. Al ventunesimo posto troviamo Balandra Beach, a La Paz, in Messico, una spiaggia appartata con scogliere vulcaniche, mangrovie e una suggestiva roccia a forma di fungo. Le sue acque poco profonde sono perfette per fare kayak, pescare vongole o osservare gli uccelli marini. La ventiduesima posizione è occupata da Ka’anapali Beach, a Lahaina, Maui, nelle Hawaii, una lunga distesa di sabbia dorata con acque ideali per il nuoto e lo snorkeling, circondata da resort e ristoranti di alto livello. Al ventitreesimo posto si trova Reynisfjara Beach, a Vik, in Islanda, celebre per il suo litorale di sabbia nera vulcanica e le spettacolari formazioni basaltiche. La ventiquattresima posizione è occupata da Bondi Beach, a Sydney, in Australia, una delle spiagge più famose al mondo, molto amata dai surfisti e caratterizzata da una vivace atmosfera culturale e gastronomica. Infine, al venticinquesimo posto si classifica Muro Alto Beach, a Porto de Galinhas, in Brasile, una località nota per le sue piscine naturali protette dalla barriera corallina, perfette per chi cerca acque calme e trasparenti, ideali per lo snorkeling e il relax in un contesto tropicale.