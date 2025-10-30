Gli 11 luoghi dove un appassionato di Halloween deve andare una volta nella vita

Nel cuore dell’autunno, quando le giornate si accorciano e il buio arriva presto, Halloween è la festa che più di ogni altra celebra il mistero, le leggende e il fascino dell’ignoto. Nel giro di pochi anni si è attestata come un evento celebrato in numerose località, amatissima dai più piccoli.

Ogni anno, la notte del 31 ottobre, il mondo si riempie di zucche intagliate, falò, maschere e racconti antichi che parlano di spiriti e ritorni dal mondo dei morti. Le origini di Halloween affondano nella stagione che cambia e nel tempo delle ombre, che iniziano ad avvolgere il mondo segnando, inesorabile, l’arrivo delle giornate più buie dell’anno.

Seppur criticata, la festa si trasforma nell’occasione per vivere e parlare delle nostre paure, per metterle in scena, anche con i più piccoli: un modo per dare spazio ai discorsi sulla morte e ricordare la memoria degli antenati esplorando i luoghi dove la tradizione incontra la leggenda.

Viaggiare seguendo le tracce di Halloween significa scoprire come ogni cultura interpreta la paura e la morte, il senso del tempo e della fine. Forse, tra una zucca illuminata e un racconto di fantasmi, si nasconde ciò che ci affascina del buio: la possibilità per ritrovare la nostra connessione con la paura e affrontarla, con un brivido e uno scherzetto.

1. Halloween in Irlanda

Festa di Halloween in Irlanda

Scheletri appesi alle vetrine, pub in festa e maschere: se c’è un luogo dove Halloween incontra il suo lato più misterioso e antico è l’Irlanda. A Dublino e nelle contee del nord, la notte del 31 ottobre unisce passato e presente. Ogni anno va in scena il Bram Stoker Festival, che trasforma i luoghi della città in un teatro gotico all’insegna delle atmosfere rese celebri dallo scrittore: spettacoli di strada, proiezioni, mostre e concerti evocano l’epoca vittoriana insieme ai miti di vampiri e spiriti. Nei villaggi irlandesi si accendono ancora i falò, eredità delle feste celtiche di Samhain.

Ad Athboy si rivive lo spirito di Samhain con rievocazioni e camminate fino alla collina di Tlachtga, considerata il luogo d’origine della festa. A pochi chilometri, la cittadina di Trim accende le luci sul suo maestoso castello medievale: le antiche mura fanno da sfondo alla “Gathering of the Spirits”, una grande processione notturna accompagnata da spettacoli di fuoco, musica e teatro.

A Derry, nel nord dell’isola, si svolge una delle celebrazioni più spettacolari d’Europa: il Derry Halloween, quattro giorni e quattro notti di festa che culminano il 31 ottobre, con sfilate notturne, fuochi d’artificio sul fiume Foyle e migliaia di lanterne che illuminano le antiche mura medievali. Anche i piatti tipici raccontano la tradizione, come il barmbrack, dolce di frutta secca in cui si nascondono piccoli oggetti portafortuna, al sidro caldo servito nei pub.

2. Transilvania, Romania: sulle tracce di Dracula

Tra i Carpazi, in Transilvania, i castelli della Romania custodiscono uno dei miti più longevi dell’immaginario horror: la leggenda del conte Dracula. Il Castello di Bran, vicino a Brașov, domina una valle ricoperta di abeti e faggi, con torri che spuntano tra le nuvole come in una fiaba gotica. Ogni anno, durante Halloween, le sue sale gotiche ospitano eventi, cene a tema e visite notturne. Chi ama le atmosfere antiche, può inserire nel taccuino di viaggio il Castello di Corvin: con i suoi ponti levatoi e le sale in pietra, è considerato uno dei manieri più affascinanti d’Europa.

Bran Castle in Transilvania

Il silenzio delle montagne, le costruzioni in pietra e il clima autunnale, insieme alla luce delle torce nel buio potranno ispirare per chi cerca l’anima più misteriosa dell’Europa orientale. Oltre Bran, la città fortificata di Sighișoara, città natale di Vlad l’Impalatore che ispirò il personaggio di Dracula, rappresenta uno dei luoghi da visitare, per incontrare il senso del mistero tra i vicoli medievali e l’atmosfera di leggenda.

C’è chi chiama la foresta di Hoia-Baciu, alle porte di Cluj-Napoca, “il triangolo delle Bermuda della Romania”, nota per le leggende su luci inspiegabili e presenze misteriose. Sparizioni di persone, senso di inquietudine e malessere, oggetti volanti: finora nessuno è mai riuscito a spiegare i fenomeni della foresta di Hoia-Baciu.

3. Salem, Stati Uniti: la città delle streghe

Nel Massachusetts, a pochi chilometri da Boston, Salem è testimonianza di una delle pagine più oscure della storia americana. Nel 1692, venti persone furono giustiziate dopo essere state accusate di stregoneria, in un clima di paura collettiva e fanatismo religioso. Oggi la città ha trasformato la tragedia in racconto condiviso.

Durante tutto il mese di ottobre, Salem vive immersa nelle Haunted Happenings, una lunga rassegna di eventi che unisce rievocazioni storiche, sfilate in costume, mercatini a tema e tour guidati nei luoghi simbolo dei processi. Tra i più visitati ci sono il Salem Witch Museum e il Witch Trials Memorial. Le vie del centro storico si riempiono di lanterne, zucche e spettacoli di strada. Dietro il lato teatrale, Salem invita a riflettere su come la paura e la superstizione possano trasformarsi in persecuzione, mantenendo viva una memoria che non deve essere dimenticata.

4. Edimburgo, Scozia: spiriti e leggende tra le nebbie

Le strade in pietra di Edimburgo, i vicoli stretti e il Castello arroccato sulla collina diventano lo scenario dove vivere Halloween sulle tracce delle leggende locali. Il Samhain Fire Festival, su Calton Hill, celebra l’arrivo dell’inverno con danze, tamburi e figure mitologiche ispirate alla tradizione celtica.

Halloween bus a Edimburgo

Fra le cose da fare ci sono i tour notturni nei sotterranei della città, dove il confine tra storia e leggenda si confonde. Mary King’s Close, un labirinto di vicoli rimasto sigillato nel XVII secolo dopo un’epidemia di peste, è oggi uno dei luoghi più visitati: si racconta che gli spiriti degli antichi abitanti non abbiano mai lasciato quelle stanze, oggi aperte con visite guidate che ne ricostruiscono la vita quotidiana e le reali condizioni sanitarie dell’epoca.

Anche i cimiteri della città contribuiscono al fascino misterioso di Edimburgo: il Greyfriars Kirkyard, vicino al quartiere di Grassmarket, è noto per le storie di presenze inquietanti, tra cui quella di “Bloody” George Mackenzie, figura realmente esistita nel Seicento. Oggi l’area è tappa fissa dei tour del terrore, ma anche un importante sito storico e letterario.

5. Oaxaca, Messico: la notte dei morti

Día de Muertos

Spostandosi dall’Europa all’America Latina, Oaxaca è il cuore pulsante del Día de Muertos, una delle celebrazioni più straordinarie dedicate al ricordo dei defunti. Tra il 31 ottobre e il 2 novembre, le strade della città si riempiono di altari colorati, fiori d’arancio e candele. Le famiglie preparano dolci, pane e offerte per accogliere le anime dei loro cari. Non si tratta di una festa spaventosa, ma di un rito di luce, in cui la morte viene accolta come parte della vita. Per chi ama Halloween, Oaxaca è un viaggio nella sua dimensione più spirituale e umana, dove il tempo si ferma per una notte e i mondi si incontrano.

6. New Orleans: tra voodoo, jazz e misteri creoli

Culla del voodoo e delle leggende creole, New Orleans unisce musica, spiritualità e teatro: qui Halloween non spaventa ma incanta. Le radici francesi e africane hanno dato vita a un sincretismo decisamente particolare, in cui culti diversi si intrecciano e convivono da secoli. Durante il mese di ottobre, il quartiere francese si trasforma in un grande palcoscenico: sfilate in costume, concerti jazz, spettacoli burlesque e feste di strada culminano con la Krewe of Boo Parade, la parata ufficiale di Halloween che attraversa il centro storico tra carri decorati e maschere artigianali.

Dal Metairie Cemeter, che sorge dove un tempo si trovava una pista da corsa, alle case coloniali del Garden District e le dimore storiche del French Quarter, Ognissanti diventa il momento in cui assaporare un aspetto della storia cittadina, fra passeggiate notturne dedicate alle leggende locali, mentre nei club di Bourbon Street risuonano ritmi jazz e blues fino all’alba.

7. Halloween a Praga nella Città Vecchia

Poche città europee sanno evocare il mistero come Staré Město, la Città Vecchia di Praga. Tra torri gotiche, orologi astronomici e vicoli in pietra, la capitale ceca regala a ottobre un’atmosfera che sembra sospesa nel tempo. Sebbene Halloween non appartenga alla tradizione locale, negli ultimi anni la città ha abbracciato la festa con eventi, spettacoli e tour serali che intrecciano storia e leggenda.

Nei quartieri di Staré Město e Malá Strana si possono seguire itinerari dedicati alle storie oscure della città, come le cronache del Golem del ghetto ebraico, creatura di argilla che, secondo la leggenda, avrebbe difeso la comunità di Praga, o le vicende dell’Alchimista Rodolfo II, imperatore appassionato di magia e scienza. Alcuni percorsi guidati raccontano le vicende dei misteriosi alchimisti e dei fantasmi che secondo le leggende popolano i vicoli medievali e i palazzi del centro.

Vietato ripartire senza una passeggiata notturna sul Ponte Carlo: quando è immerso nella nebbia che sale dal fiume Moldava diventa uno spazio sospeso fra realtà e sogno, simbolo di Praga e della sua antichissima storia.

8. Halloween a Venezia

Tra calli deserte e nebbie improvvise, basta camminare nel cuore di Venezia quando la sera scende e la città si svuota dei visitatori per conoscere un volto sconosciuto. La città lagunare da secoli è teatro di leggende nere e apparizioni. Tra i più noti c’è Palazzo Dario, sul Canal Grande, noto anche come “la casa che uccide”, per via della lunga serie di sventure e morti misteriose che avrebbero colpito i suoi proprietari dal Cinquecento in poi.

Misteriosa Venezia

Altri racconti parlano del fantasma del Doge Marin Falier, decapitato per tradimento e destinato – si dice – a vagare ancora tra le stanze di Palazzo Ducale. Oggi chiusa al pubblico, l’isola di Poveglia, tra il Lido e la Giudecca, nel Settecento fu usata come lazzaretto per i malati di peste: più tardi divenne ospedale psichiatrico. Le antiche mura mantengono, silenziose, il segreto sul suicidio del primario, che si gettò dal campanile, e sulle presenze che infesterebbero l’isola, carica di sofferenza.

Luoghi come Campo dei Mori e il Ponte dei Sospiri portano la memoria, talvolta oscura e pesante, di un frammento di storia. Forse il senso più profondo, della città e di una ricorrenza come Ognissanti, si afferra così: in silenzio, camminando passo dopo passo, lasciando che l’immaginazione arrivi ad abitare le strade dove da secoli si incrociano storie e viaggiatori.

9. Halloween in Inghilterra a Whitby

Affacciata sul Mare del Nord, nella contea dello Yorkshire, Whitby è la cittadina costiera che ispirò Bram Stoker sull’arrivo di Dracula in Inghilterra. Lo scrittore vi soggiornò nel 1890 e rimase colpito dalle scogliere battute dal vento, dal porto e dalle rovine dell’abbazia benedettina che domina la baia.

Ogni ottobre la città ospita il Whitby Goth Weekend, uno dei più grandi festival alternativi d’Europa, con concerti, sfilate, mercatini vintage e incontri dedicati alla cultura dark e alla letteratura horror. L’evento trasforma il porto e le vie del centro in un set vittoriano, tra abiti d’epoca, musica e arte. In occasione di Halloween la municipalità di Whitby mette a disposizione la Whitby Halloween Home Decorating Contest Interactive Map, un invito a esplorare la città utilizzando una mappa virtuale che segnala le abitazioni partecipanti al concorso di decorazioni. I visitatori possono passeggiare tra le vie del centro e ammirare le case trasformate in scenografie spettrali, votando le più creative direttamente online.

Le rovine di Whitby Abbey, in Inghilterra

Fuori stagione, i 199 gradini che conducono all’abbazia restano emblema dei paesaggi drammatici della costa inglese. Mentre i sentieri del Cleveland Way National Trail si snodano lungo la scogliera tra fari e villaggi di pescatori, si respira la bellezza indomita dell’oceano nell’avvicendarsi delle stagioni.

10. Sleepy Hollow: Halloween negli Stati Uniti

A un’ora da New York, lungo il fiume Hudson, sorge il villaggio di Sleepy Hollow, reso immortale dal racconto di Washington Irving ‘The Legend of Sleepy Hollow’ (1820), che diede origine alla figura del cavaliere senza testa. Ogni autunno il paese si trasforma in un set letterario vivente: lanterne di zucca, spettacoli notturni e rievocazioni teatrali riportano in vita l’atmosfera del racconto gotico americano.

Il cimitero di Sleepy Hollow

Il cuore delle celebrazioni è l’Old Dutch Church, la chiesa seicentesca citata nel racconto, intorno alla quale si svolgono visite guidate e rappresentazioni in costume. A poca distanza, è possibile trovare il cimitero, Sleepy Hollow Cemetery, che ospita la tomba di Washington Irving. Per andare alla scoperta della città è possibile partecipare a tour serali a lume di lanterna, dedicati alle storie dell’autore e alle leggende del posto. Inoltre, ogni ottobre si organizzano parate e spettacoli di luci nel vicino Philipsburg Manor, museo all’aperto che ricrea la vita coloniale del XVIII secolo con attori e scenografie.

11. A Napoli per Ognissanti

Nel cuore di Napoli, il culto delle anime pezzentelle lega da secoli la città al mondo dei morti. Nei sotterranei del rione Sanità, il Cimitero delle Fontanelle custodisce migliaia di teschi disposti in nicchie e teche: qui, un tempo, i napoletani “adottavano” un teschio — la capuzzella — pregando per la sua anima in cambio di protezione. Un rito che unisce fede e memoria, capace di raccontare una relazione viva con l’aldilà.

Il cimitero delle Fontanelle a Napoli

Passeggiando per il centro, è possibile raggiungere la chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, in via dei Tribunali, dove sono conservati altari e ossari dedicati al culto delle anime dimenticate, tuttora meta di devozione. A Napoli il senso del mistero affiora ovunque, dalle gallerie sotterranee, tra cisterne e rifugi scavati nel tufo, al Castel dell’Ovo, dove la leggenda vuole che Virgilio abbia nascosto un uovo magico per proteggere la città, e nei vicoli dei quartieri storici, dove ancora, racconta la tradizione, restano gli spiriti benevoli che proteggono la città. Non timore bensì dialogo fra i vivi e i morti: una linea di unione fra memoria degli avi e umanità del presente, ecco come alcuni luoghi sanno parlare al cuore.