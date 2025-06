Lugano e dintorni da scoprire: 7 tour per esplorare arte, paesaggi e memorie

Nel cuore della Svizzera italiana, la Lugano Region apre le porte a un’estate fatta di scoperte, passeggiate guidate e scorci indimenticabili. Fino a ottobre 2025, sette diverse escursioni – alcune gratuite – invitano a esplorare le vie di Lugano, la vetta più soleggiata della regione, il Monte Brè, l’iconico San Salvatore e i suggestivi borghi di Morcote e Gandria, due perle incastonate lungo il lago di Lugano, chiamato anche Ceresio, uno dei più affascinanti specchi d’acqua prealpini. Alcune attività non prevedono costi, altre richiedono un piccolo contributo, ma tutte regalano esperienze autentiche, pensate per far vivere il territorio in modo immersivo e sorprendente.

Tre esperienze uniche per scoprire il centro storico

Lunedì, sabato e domenica sono i giorni ideali per chi desidera esplorare il cuore della città accompagnato da guide esperte e, in alcuni casi, anche da attori in costume. L’“Unexpected Classic Tour” propone una visita teatrale itinerante, dove personaggi storici prendono vita tra le strade del centro. Un modo originale per conoscere le radici della città, con performance che trasformano la passeggiata in uno spettacolo all’aperto.

Il sabato è il momento del “Lugano Guided City Walk”, una visita guidata classica ma ricca di dettagli nascosti, pensata per chi desidera cogliere il fascino autentico di piazze, scorci e curiosità storiche. Infine, la domenica, spazio alle famiglie con il “Family Tour”, progettato per coinvolgere anche i più piccoli, con storie, misteri e giochi pensati per bambini tra i 5 e i 12 anni.

Monte Brè e San Salvatore

Le due montagne che incorniciano il Golfo di Lugano diventano protagoniste di escursioni settimanali, tra crociere in battello, funicolari storiche e borghi d’alta quota. Ogni venerdì si parte alla volta del Monte Brè, con una mini crociera da Lugano a Cassarate. Da lì, la funicolare conduce sulla cima di una delle montagne più soleggiate della Svizzera. In vetta si visita il villaggio di Brè, un angolo di architettura rurale ticinese arricchito da opere d’arte all’aperto che trasformano il borgo in un piccolo museo diffuso.

Il mercoledì è invece dedicato al Monte San Salvatore, soprannominato il “Pan di Zucchero della Svizzera”. Dopo una passeggiata sul lungolago fino a Paradiso, la funicolare porta in cima, dove si apre un panorama a 360° sul Lago di Lugano, la pianura padana e le Alpi. Da visitare anche la chiesetta panoramica e il Museo San Salvatore, ospitato in un ex ospizio seicentesco. Chi vuole prolungare l’esperienza può fermarsi a pranzo sulla terrazza del Ristorante Vetta San Salvatore.

Morcote e Gandria, borghi sospesi nel tempo

Due escursioni via lago completano l’offerta estiva, portando alla scoperta di località dove il tempo sembra essersi fermato. Il martedì, l’appuntamento è con Morcote, la cosiddetta “Perla del Ceresio”. Dopo la traversata in battello, una guida accompagna tra viuzze lastricate, antichi portici e dimore storiche. Prima del rientro, è previsto un momento di relax con un aperitivo sul lungolago.

Il giovedì, invece, si cammina lungo il Sentiero di Gandria, da Castagnola fino al villaggio affacciato sul lago. Lungo il percorso si attraversano scorci suggestivi, uliveti ancora attivi e punti panoramici. A Gandria si scoprono vicoli pittoreschi, la chiesa barocca di San Vigilio e la Bottega di Gandria, dove acquistare specialità locali e prodotti artigianali. Il rientro avviene in battello, per chiudere la giornata in armonia con il paesaggio.

Informazioni e prenotazioni

Tutte le escursioni, sia gratuite sia a pagamento, richiedono prenotazione obbligatoria tramite il sito ufficiale: luganoregion.com. Fino a ottobre 2025.