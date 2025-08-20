Il lago Maggiore che non ti aspetti tra piantagione di tè, ciclovia del Toce e terrazze panoramiche

Il lago Maggiore non è solo uno dei più suggestivi specchi d'acqua del Nord Italia, ma anche un territorio ricco di esperienze uniche, storia, natura e gusto. Dalla scoperta della più grande piantagione di tè in Italia, con tè verde e nero estratto dalle gemme di camelie sinensis, alle ciclopasseggiate negli ambienti incontaminati lungo il fiume Toce, dalle emozioni forti dei parchi avventura passando per borghi medievali, musei da non perdere e panorami da fotografia, questa guida è un itinerario tra le meraviglie – note e nascoste – dell’Alto Lago Maggiore. Per scoprire cosa rende questa zona una meta ideale per escursioni, weekend e vacanze tra cultura, relax e divertimento.

La piantagione di tè de La compagnia del lago, sul Lago Maggiore

Cose che non ti aspetti. Come trovare la più grande piantagione di tè italiana, la seconda in Europa, tra quelle che garantiscono una produzione apprezzabile e costante di tè, a Premosello, nella Val d’Ossola, all’interno del Parco nazionale della Valgrande, tra le colline che circondano il Lago Maggiore, in Piemonte. Un'azienda con 10 anni di vita che fattura oltre un milione di euro. E che oltre alle Camelie del Tè (sinensis) produce camelie ornamentali nell'area protetta Rete Natura 2000, tutelata per proteggere l'avifauna, ed è impegnata a promuovere la biodiversità anche negli spazi verdi non boschivi.

"La piantagione è nata 10 anni fa, dopo aver rilevato il sito nel 2005 dal fallimento di un’azienda che allevava animali e cavalli – racconta Alessandro Zacchera, della Compagnia del Lago, gestita con la famiglia -. Eravamo scettici sulla capacità delle piante di adattarsi a questo.ambiente, soprattutto per il freddo. Ma qui siamo a soli 20 km dal lago e beneficiamo del particolare microclima dell’ambiente lacuale. Nelle serre produciamo soprattutto camelie ornamentali, di cui vendiamo le piantine. Poi dal 2023 (l’inizio della sperimentazione e della piantumazione risale al 2015-16) è iniziata la produzione di tè, con una piantagione (i semi vengono acquistati in Turchia) attuale di 30mila piante che si estende su 3 ettari, rispetto agli 8 delle serre. Attualmente abbiamo un fatturato di 1,3 milioni, di cui la produzione del tè è oggi solo il 2%, e diamo lavoro a 15 persone tra attività del vivaio e raccolta del tè, che avviene da maggio a settembre”.

La gemma della camelia sinensis da cui si ricavano tè verde e tè nero

Le lavorazioni per i due tipi di tè, il verde e il nero, sono distinte. “La raccolta del tè verde avviene prima, il tè verde è più fresco, ha note più vegetali. Si stacca la gemma, a mano; quindi le foglioline appena sbocciate vengono lasciate esposte per circa 1 ora prima di passare, sempre in azienda, alla torrefazione, che inibisce gli enzimi dell’ossidazione. Per il tè verde ci vogliono, raccolta a mano a parte, 4 ore di lavorazione. Il té nero, invece, lasciato più a lungo sotto il sole e raccolto tra agosto e settembre, produce tannino e ha dunque un sapore diverso, più amarognolo anche se bilanciato. Viene lasciato sui vassoi per 22 ore affinché avvizzisca, quindi seguono altri passaggi

L’azienda è in continua evoluzione: “Il té raccolto a mano viene venduto ad un prezzo che oscilla tra i 120 e i 160 euro al chilo. Ma vorremmo arrivare alla raccolta parzialmente meccanizzata per coprire una maggiore estensione e avere due tipi di produzione, con raccolta a mano per il tè più pregiato. Da un anno abbiamo iniziato la conversione al biologico. Stiamo pensando di puntare anche alle visite guidate: su Lago Maggiore e Lago d’Orta arrivano milioni di turisti e questa attività, con la creazione di ‘experience’ nella piantagione di tè, potrebbe permettere uno sviluppo immediato dell’azienda”. Dal 2025 la Compagnia del Lago, che prima distribuiva solo tramite la Via del té, vende sempre più anche a livello locale e ha avviato l’e-commerce.

Ci sono musei che possono sorprenderti. Come il Mumag, che racconta la nascita del marmo permil Duomo di Milano, ancor oggi prelevato in loco, in una cava ‘riservata. O Giardini botanici che sembrano appartenere a residente reali e invece sono nati grazie alla volontà di un agricoltore locale. È il lago maggiore che non ti aspetti.

Una veduta del Lago Maggiore dal Giardino Botanico Alpinia

Restando in tema ambientale è possibile visitare il Giardino botanico Alpinia, un grande terrazzamento naturale di circa 40.000 m² sulle pendici del Mottarone che sovrasta Stresa ed offre splendidi punti panoramici sul Lago Maggiore, sulle Isole Borromee e sulle Alpi circostanti. Circa 1000 le diverse specie che si trovano lungo un percorso lastricato di 1,8 km ed uno sterrato di 2 km con un percorso su più livelli ma comunque circolare: a fare capolino tra fiori piante e alberi anche numerose specie animali. Il fiore simbolo di Alpinia è la Genziana, campanula rara dal colore blu violaceo tipica alpina, così come sono tipiche di montagna la maggior parte delle essenze arboree e floreali presenti, anche se ci sono alcune piante provenienti da Oriente e America. Lungo il percorso la Capanna Belvedere e una sorgente di acqua naturale proveniente dalla cima (1492m) del Mottarone e dunque purissima; c’è anche il punto ristoro.

Il giardino botanico Alpinia

Per raggiungere l'ingresso del giardino botanico Alpinia bisogna raggiungere Carpugnino, che è anche un'uscita della A26 – E 62, proseguire per Gignese fino alla frazione Alpino (l'indirizzo preciso per il navigatore è viale Mottino 26, ad Alpino di Stresa in provincia di Verbania). L'ingresso è di 5 € per gli adulti ma sono previste riduzioni per ragazzi tra i quattro e i 12 anni e i gruppi.

La via d'Acqua dal Lago Maggiore al Duomo di Milano ed Elena Poletti, coordinatrice dell'Ecomuseo del granito di Montorfano e Mergozzo, al Mumag, Museo del Marmo e Granito ad Albo di Mergozzo

La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano dal 1386 estrae il materiale di qualità per i suoi marmi e le sue guglie da una cava nel Distretto turistico dei Laghi, in Piemonte. Per 5 secoli il trasporto è avvenuto via acqua, attraverso fiumi, laghi e canali fino a 300 metri dal Duomo. Oggi non è più così, ovviamente ma per sostituire le guglie deteriorate dal tempo si usa lo stesso marmo, cavato dalla medesima ‘vena’ della cava di Candoglia. Nel borgo piemontese, frazione di Mergozzo, sull’omonimo Lago, operano 1 geologo direttore di cava e 14 addetti, tra cui 6 cavatori, manutentori e 3 ornatisti che effettuano una prima lavorazione anche se il lavoro più importante viene svolto a Milano alla Veneranda fabbrica che ha circa 200 dipendenti. L’introito principale della Fabbrica del Duomo, oggi, è dato dal turismo: il sabato la ‘Veneranda’ organizza visite guidate proprio al Mumag (con la curatrice Museale Elena Poletti) il Museo del Marmo e granito di Candoglia dove tutto ha inizio e dove si scoprono molte particolarità sulla costruzione del Duomo di Milano e sulla sostituzione, ancora oggi, delle sue guglie.

l'Alto Lago Maggiore e, più in generale, la zona del Distretto dei Laghi, è ricca di offerte per famiglie e non solo. Con divertimenti e attrazioni adeguati ad un pubblico eterogeneo.

Il Bob Alpyland sulla vetta del Mottarone che scende vorticosamente a valle: la sfida è frenare il meno possibile

Tra le attività ricreative da fare in famiglia sul monte Mottarone c’è l’adrenalitica discesa col Bob di Alpyland: 1200 metri, ossia molto più di un chilometro, da compiere in una o due persone a gran velocità (le sedute sono biposto ma si può scegliere), tra curve a gomito e in ripida discesa, vincendo la tentazione di frenare. I bambini possono salire se hanno raggiunto i 100 centimetri di altezza, per sicurezza: per andare da soli i minori devono aver compiuto i 14 anni. Ogni bob è dotato di video che è possibile acquistare al termine della ‘discesa’. La partenza è dalla vetta del Mottarone, dove c’è il centro ristoro. Una volta scesi lungo il fianco della montagna, restando seduti, il sistema in automatico riporta alla partenza, agganciando il sedile: è l’occasione per godersi il panorama. Il Bob ne mesi estivi è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18; poi nel resto dell’anno solo nei week end. Il Mottarone è Alpyland non solo per il Bob e infatti attrae turisti italiani e stranieri: ci sono anche il parco avventura, il noleggio e-bike, i percorsi di trekking come il Grande anello del Mottarone, di 6,10 km, e anello della vetta, di 1,7 km. Ed è possibile usufruire della convenzione Lago Maggiore for fun.

I ravioli del plin al rifugio Genziana, al Mottarone

Non manca certo l’opportunità di gustare dei piatti tipici nei ristoranti. Al rifugio Genziana, tra le specialità piemontesi e della Val d’Ossola, oltre a taglieri di salumi e polenta conciata a seconda dei gusti, ci sono i ravioli del plin al sugo d’arrosto o il risotto mantecato al taleggio e funghi porcini.

Un altro centro in grado di offrire diverse tipologie di attività ricreative, in grado di soddisfare chi è più atletico e chi invece vuole stare nella natura e godersi gli animali, è l’Aquadventure park a Baveno (Verbania; strada Cavalli oltrefiume). Innanzitutto c’è il ‘classico’ parco avventura per chi vuole cimentarsi nel camminare sospeso per aria su percorsi sempre più difficili e a diverse altezze dal suolo. Ma il centro ha anche una palestra di roccia per cimentarsi nel ‘climbing’, e un’area dove praticare il paint ball: il gioco di squadra in cui ci si ‘spara’ addosso dei colori. Ci sono campo di calcetto, di padel, di beach volley, scivoli d’acqua, la piscina (d’estate viene aperta, d’inverno viene chiusa e riscaldata) dove nuotare con una ‘spiaggia’ dotata di ombrelloni, l’area pic nic e il bar. Aquadventure park è anche un centro per il noleggio delle e-bike.

L'allocco, Alice con la poiana di Harris e, nel dettaglio, lo splendido rapace capace di vedere gli infrarossi

La vera chicca presso l’Acquadventure park è The raptor woods, ossia la foresta dei rapaci, che propone spettacoli di falconeria tutti i sabato estivi alle ore 18. L’associazione Asd Royal Falconry promuove diverse attività per adulti e bambini, dal Battesimo del guanto alla Giornata del Falconiere, corsi didattici ed eventi. All’ingresso i simpatici Kookaborra, originari di Australia e Nuova Guinea, cui piace ‘ridere’ (difficile spiegare altrimenti il particolare verso) insieme agli ospiti.

Quindi avvoltoi, aquile, gufi, lo splendido allocco bruno malese, che muove le doppie palpebre, così chiare da apparire come occhi vitrei anziché chiusi, e molte altre specie, come Aster, la poiana di Harris, capace di vedere l’ultravioletto e le correnti d’aria, che Alice Chiappini, una dei due gestori del centro, fa volare nel bosco. Oltre agli animali da falconeria, i bambini si possono divertire perché ci sono anche altri animali come le caprette e degli emù.

Wonderwoord, il laghetto in cui sguazzare, tavolate all'aperto, in terrazza o al chiuso, la foresta su cui arrampicarsi utilizzando l'apposita imbragatura

Un luogo da non perdere è Wonderwood, nell’Alto Lago Maggiore, vicino al confine con la Svizzera. Non ci sono solo i percorsi tipici del parco avventura, ma anche un laghetto in cui rinfrescarsi, giochi con cui divertirsi, un itinerario facile per le famiglie, di circa 30 minuti, da compiere per arrivare in cima alla collina fino alla panoramica Big Bench Gialla (monte Carza), l'enorme panchina su cui salire tutti per una bella foto. Da lì si vede la Libreria Alpecolle, un rifugio che è avamposto di libri in alpeggio, raggiungibile in auto da Intra – Piancavallo.

La big bench Monte Carza e la splendida veduta dell'Alto Lago Maggiore

Lungo il sentiero si è accompagnati dal personaggio dei cartoni animati, tanto amato dai bambini, di Gruffalò che attraverso alcuni cartelloni porta alla scoperta della natura del luogo: chi completa il percorso può aggiudicarsi l’ambito diploma di TopoTremendo. Tutt’altro che da sottovalutare è il menu di Wonderwoord: oltre ai tipici taglieri di salumi e formaggi, ma con cornucopie croccanti al posto del pane e formaggi, o al fritto misto ci sono piatti come gnocchi con peperoni e salsiccia, roasti con zucchine e gorgonzola e i piatti del giorno, come gli gnocchi di farina di castagne con pesto di ortiche e tomaia: l’ottima giovane cuoca è lì ad ascoltarvi.

La cornucopia ripiena di salumi, tra i piatti prelibati, preparati al momento dalla cuoca, a Wonderwood Monte Carza

Il parco Wonderwood, a Trarego Viggiona, in località Carza, si trova a 18 minuti di auto da Cannero Riviera e 35 minuti da Verbania e dal Confine con la Svizzera, ma viene raggiunto anche dagli appassionati di mountain bike e di e-bike (c’è un punto di ricarica gratuito). Da Luino si può arrivare in battello; poi il Summer Bus della Montagna da Cannero Riviera (h 9.40), conduce alla fermata “Monte Carza”. Wonderwoord ha un parco gemello nel comune di Colverde (Como).

Grazie alle e-bike è davvero alla portata di tutti, anche ai meno allenati. Non mancano le segnalazioni nei borghi attraversati. Ma per godersi il meglio l'ideale è avere una guida.

La ciclovia del Toce si snoda per una 50ina di chilometri lungo il fiume , la boscaglia dell'area golenale e distese di prati

Un percorso immerso nel verde, tra fiumi, boschi e borghi ricchi di storia: è la Ciclovia del Toce, un itinerario ciclabile lungo circa 50 chilometri che collega Domodossola al Lago di Mergozzo e al Lago Maggiore.

Facile e adatto a tutti – esperti, principianti, famiglie con bambini – questo tracciato consente di pedalare nella quiete della natura, attraversando radure e boschi ombrosi. Non a caso, uno dei tratti è noto come “in bici tra i boschi”. Seguendo il corso del fiume Toce, la ciclovia regala scorci suggestivi sull’acqua e un po’ di fresco nelle giornate estive. Le sponde del fiume ospitano una vegetazione tipica del territorio, intervallata da campi coltivati a fiori locali, simbolo della zona del Lago Maggiore.

Vogogna, uno dei Borghi più belli d’Italia. dalla cima del suo castello Visconteo

Tra le tappe imperdibili lungo il percorso c’è Vogogna, uno dei Borghi più belli d’Italia. Circondata da mura antiche, la cittadina conserva intatto il suo fascino medievale. Un tempo situata sulla storica strada del Sempione che univa Domodossola alla Svizzera, è dominata dal maestoso Castello Visconteo, arroccato su uno sperone di roccia, un punto panoramico spesso teatro di eventi. Il castello faceva parte di un più ampio sistema difensivo, nato per controllare la Val d’Ossola.

Il tagliere di formaggi tipici serviti in tavola al ristorante Vecchio Borgo a Vogogna, ai piedi del castello visconteo

Ai suoi piedi In piazza della Chiesa si trova il ristorante albergo Vecchio borgo, dalla cucina tipica (ma non solo), gustosa ed abbondante. Si va dalle Tartare di manzo piemontese al lonzino lardellato, alla cevice di tonno, dal risotto ai funghi e mirtilli agli gnocchi di rapa rossa al persico per chiudere, mentre si gusta il tagliere di formaggi tipici, con la tagliata di manzo, gli scottadito di agnello o il filetto di ricciola.

Percorrendo la Ciclovia del Toce, soprattutto in e-bike, è possibile visitare numerosi alltri luoghi di interesse, tra natura e memoria storica:

Il Parco della Memoria e della Pace con l’imponente Monumento ai 43 partigiani fucilati nel 1944 e la Casa della Resistenza. La Riserva Naturale del Canneto di Fondotoce, con il suo osservatorio naturalistico.

Mergozzo e la frazione di Candoglia, famosa per il marmo rosa utilizzato ancora oggi nella costruzione del Duomo di Milano. Ornavasso, dove il percorso passa accanto alla Falesia del Cannone e raggiunge la Punta di Migiandone, punto di partenza della strada militare che conduce alle trincee della Linea Cadorna e al Forte di Bara, raggiungibile anche in mountain bike.

Premosello-Chiovenda, sede dell’Oasi Naturale del Bosco Tenso, istituita nel 1990 per proteggere l’ultimo lembo di “bosco tensato”, già tutelato nel Cinquecento per la sua funzione di barriera naturale contro le esondazioni del Toce.

Di nuovo Vogogna, che fu capitale dell’Ossola Inferiore, quindi Pieve Vergonte, con il ponte sull’Anza e Villadossola, che vanta un passato industriale legato alla lavorazione dei metalli della Valle Antrona, dove c'è un intero villaggio operaio S.A. Metallurgica Ossolana, unico in zona alpina. Infine Domodossola, principale centro della Valle. Se si percorre l’intera ciclovia è possibile rientrare prendendo il treno dalla stazione di Domodossola fino a Verbania-Pallanza, per concludere comodamente l’escursione.

Per chi preferisce un’esperienza più breve, è possibile percorrere solo dei tratti della ciclovia, come quello che va da Premosello-Chiovenda a Vogogna. Il tour parte dal punto noleggio di ebike BikeSquare – Borgotenso (Premosello Chiovenda; [email protected]; oltre al noleggio è possibile richiedere la guida cicloturistica) e conduce con facilità al centro di Vogogna, attraversando paesaggi rilassanti e completamente immersi nella natura. È un itinerario adatto a tutti, anche a chi è alle prime armi.

Tra i borghi da vedere oltre a quelli già citati, godono di una particolare attrazione turistica Cannobio, al confine con la Svizzera, con le sue strade acciottolate e la sua spiaggia che è Bandiera blu per la qualità dell’acqua, Cannero Riviera, famosa per i suoi agrumi succosi e profumati e per il bel lungolago, Oggebbio, tra chiese antiche e sport acquatici, Trarego Viggiona che ancora porta i segni della Grande guerra. Da visitare anche Mergozzo, sull’omonimo lago, separato dal Maggiore solo da un lembo di terra.

Dal 28 giugno 2025, inoltre, dopo un restauro, ha riaperto il sito museale delle Terre Borromee, risalente al Quattrocento, situato all’interno dei Castelli di Cannero che si trovano nelle acque del lago, di fronte alle cittadine di Cannero e Cannobio, meta di grande attrazione turistica.

L'ingresso dell'hotel e ristorante Il Portico a Cannobio

Tra i luoghi più suggestivi dove soggiornare a Cannobio c’è il centralissimo hotel Il Portico, affacciato sul lungolago a ridosso del campanile, la cui particolarità è di essere nato dalla composizione di 3 edifici e di avere un ‘passaggio sotteraneo’ che lega l’uno all'altro e la chiesa cittadina. La storia del Portico è legata al Santuario e al Miracolo della Santissima Pietà: nasce nel 1989 dalla ristrutturazione della Casa del Pellegrino, sorta negli anni ’70 per l’accoglienza dei fedeli, allora numerosi. Dal 2000 nel complesso si è aggiunta la scenografica Villa Pianta, dimora settecentesca che, col suo giardino, si affaccia su via di Castello. In totale nei 3 immobili si trovano 45 camere di diverse tipologie e un ristorante composto da tre sale da pranzo disposte su piani diversi, per complessivi 200 coperti, e un salone da cui si gode una incantevole vista.

La Quartina, hotel e ristorante sul Lago di Mergozzo

L’hotel La Quartina sorge sulle rive del Lago di Mergozzo, e dunque sulla spiaggia, a pochi passi dal centro nell’omonimo paese, caratteristico per le sue case in pietra a caratterizzare il golfo circondato dalle pendici del Montorfano. Completamente ristrutturato nel 2018, ciascuna camera ha un balcone o terrazzo vista lago. L’hotel si distingue anche per la cucina con piatti come capesante gratinate con pappa al pomodoro fresca, ravioloni ripieni di pesce persico e fiori di zucca al burro di panna acida, scaloppe di lucioperca ai limoni di Cannero Riviera, filetto di manzo piemontese con salsa al Barolo.