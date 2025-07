Labirinto Effimero di Alfonsine: land art da esplorare a piedi

Esempio di turismo esperienziale sostenibile, ogni estate, una porzione di territorio nel comune di Alfonsine, centro agricolo nell’entroterra ravennate, diventa un’opera di land art grazie al mais.

Il Labirinto Effimero nasce nel 2007 da un’intuizione di Carlo Galassi e dal 2019 si arricchisce con il Labirinto Sospeso. Grazie a uno spazio di 70.000 mq di superficie e oltre 3 km di sentieri, prende forma tutto ciò che il labirinto rappresenta: invito al gioco, capacità di sorprendersi, lasciar andare e perdersi, farsi depistare, cambiare rotta e prospettiva.

Un viaggio simbolico che, nell’edizione 2025, assume il nome di “Controvento”, evocando il vento del cambiamento che ci esorta al movimento, all’osare che è coraggio di nuove direzioni e svolte, assumendo il rischio di perdersi prima di trovare la strada giusta del ritorno.

Passeggiando tra le piante di mais

Labirinto Effimero 2025: Controvento e Sospeso

Il Labirinto Effimero ogni anno si rinnova attraverso le piante del mais. Aperto da fine maggio fino a metà del mese di settembre diventa l’occasione per un percorso ludico dove sperimentare i cinque sensi.

Si tratta di un’esplorazione a misura di tutta la famiglia. Il labirinto è aperto dalle ore 17. Oltre alle aree picnic e barbecue (disponibili su prenotazione) sul posto è presente l’agri-bistrot “Accanto”, che dal primo giugno propone menù dalle ore 16.30 alle 24.

L’edizione 2025 si ispira al tema “Controvento”, nel desiderio di raccontare un’attitudine: la scelta di chi non resta ferma, ma, con curiosità e ostinazione, sa andare verso la direzione in cui crede accettando la sfida. “A volte aspettiamo che il vento cambi. Ma il vento non aspetta. Soffia, spinge, ci invita a muoverci”, spiega Galassi. Il percorso ogni anno si trasforma in un’occasione di riflessione sul tempo.

Un’opera viva, che nasce e scompare con la natura

Effimero perché realizzato con le piante del mais, il labirinto di Alfonsine nasce in primavera ed è destinato a svanire con il raccolto di settembre. Si tratta di una costruzione dinamica ed è concepito nell’ispirazione alla trasformazione.

Un dettaglio del Labirinto Effimero

Da secoli la costruzione di un labirinto diventa meditazione sull’esistenza. In questo caso ogni camminata diventa un’esperienza imprevedibile disegnata dall’imprevisto del momento. Il disegno, anche dall’alto, cambia ogni anno, trasformando la terra coltivata in un paesaggio artistico.

Accanto al percorso nel mais, il Labirinto Sospeso propone 2,5 km di sentieri su una superficie di 4.000 metri quadrati, fra materiali di recupero e canne di bambù: una costruzione creata nel concetto della leggerezza e del movimento, in grado di cambiare con la forza del vento e le variazioni di luce.

Informazioni utili

Il Labirinto Effimero e Dinamico si trova all’interno dell’Azienda Agricola Galassi Carlo, in via Roma 111 ad Alfonsine (Ravenna). Il biglietto di ingresso per il Labirinto Effimero e per il Labirinto Sospeso è di 10 euro, con tariffa ridotta a 7 euro per i bambini dai 4 ai 7 anni. Tutte le informazioni e le prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale.