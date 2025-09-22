Khao Lak, il paradiso tra foreste sacre e il blu delle Andamane

Chi arriva in Thailandia comprende subito perché sia chiamata il Paese del sorriso. Dai templi millenari al ritmo lento delle campagne, dalle città vibranti come Bangkok ai paesaggi rigogliosi del sud, il Paese sprigiona un’energia che affonda le radici nella sua storia. Gli archeologi la considerano una delle culle della civiltà asiatica, con Sukhothai (l’“Alba della felicità”) come prima capitale indipendente. Qui spiritualità e gioia di vivere non appartengono al passato, ma animano la vita di tutti i giorni.

Tradizioni, cultura, benessere e avventura si intrecciano ad ogni angolo. Tra palme da cocco e banani generosi, le province del sud regalano spiagge dorate e acque smeraldine, da cui emergono monoliti calcarei e piccole isole che punteggiano la costa. La vegetazione primordiale, con i suoi verdi intensi, contrasta con il blu profondo del mare, un paesaggio che sembra sospeso tra mito e realtà. Una destinazione ideale per ritrovare se stessi.

Khao Lak, il rifugio segreto delle Andamane

A circa un’ora dall’isola di Phuket, Khao Lak è una delle gemme ancora meno battute della Thailandia, scelta da chi cerca un contatto diretto con la natura e un ritmo più lento. Qui il paesaggio è dominato da una striscia di sabbia dorata lunga oltre venti chilometri, orlata da colline verdi che degradano dolcemente verso il mare. Non è una destinazione votata alla vita notturna, bensì un rifugio per chi desidera respirare autenticità.

Nell’entroterra si trovano piantagioni di caucciù e villaggi dove la popolazione vive ancora in case di legno, scandendo le giornate secondo i ritmi della pesca e dell’agricoltura. Poco distante si incontra Takuapa, con il suo mercato colorato ricco di frutta, spezie e tessuti, mentre sul mare sorge il villaggio di Baan Nam Kem, comunità di pescatori che conserva uno stile di vita legato alla tradizione. Questo angolo di Thailandia è anche la terra dei Moken, il popolo nomade del mare, che per secoli ha governato le acque delle Andamane spostandosi tra isolette e baie nascoste.

Bravo Khao Lak, l’equilibrio perfetto

In questo mosaico di suggestioni si inserisce il Bravo Khao Lak, a 25 chilometri dal centro cittadino. La struttura riprende l’architettura tipica thailandese, con tetti spioventi e legni pregiati, e regala agli ospiti la sensazione di essere parte del paesaggio. Non un semplice villaggio, ma un rifugio che interpreta lo spirito Bravo: equilibrio tra autenticità e comfort, tra relax e vitalità.

La spiaggia, di sabbia finissima, si apre davanti agli occhi come una distesa senza fine, mentre il mare cambia colore seguendo la luce del giorno, passando dal verde smeraldo al blu intenso. Qui le giornate possono scorrere lente, abbandonati a un lettino, oppure dinamiche, tra partite di beach volley, pedalate lungo la costa, corsi di Thai Chi e yoga al tramonto.

Il cuore conviviale del villaggio è il ristorante: una terrazza sul mare dove gustare la cucina thailandese, ricca di contrasti tra dolce e piccante, ma anche piatti mediterranei e ricette italiane curate dallo chef Bravo dedicato. La formula all inclusive accompagna dalla colazione all’aperitivo sulla spiaggia, fino alle cene tematiche e alle serate sotto le stelle.

Animazione e servizi sono pensati per tutti: spettacoli serali, laboratori creativi, attività sportive, mini club per bambini e spazi dedicati ai teenager con il programma B.Free. Un mix perfetto di intrattenimento e libertà, che lascia a ciascuno la possibilità di vivere la vacanza al proprio ritmo.

Escursioni, tra mare e foresta pluviale

Dietro il mondo balneare e i resort di lusso c'è un altro paesaggio da scoprire che è quello della foresta pluviale, della fauna selvaggia, delle cascate e dei laghi nascosti. Khao Lak è anche un punto di partenza ideale per escursioni verso alcuni dei luoghi più iconici del sud della Thailandia. I dintorni si possono esplorare a piedi, a bordo di una long-tail boat o attraverso attività come il trekking.

Le isole Similan, raggiungibili in poche ore di navigazione, sono considerate uno dei paradisi mondiali dello snorkeling: i loro fondali ospitano coralli variopinti, tartarughe marine e, con un po’ di fortuna, squali balena. Più selvagge, le isole Surin permettono immersioni in acque cristalline popolate da mante giganti e banchi di pesci tropicali.

Verso l’entroterra si estende il Parco Nazionale di Khao Sok, una delle foreste pluviali più antiche del pianeta. Tra vallate, falesie calcaree, laghi color giada e cascate nascoste, è possibile avvistare gibboni, elefanti e uccelli esotici. L’esperienza si arricchisce con un pranzo in una fattoria locale e un tuffo rigenerante in una piscina naturale.

La baia di Phang Nga, con i suoi faraglioni che emergono dal mare, è un’altra tappa imperdibile. Qui si trova Khao Phing Kan, conosciuta come James Bond Island, resa celebre dal film “L’uomo dalla pistola d’oro”. L'isola è piccolissima, non è possibile attraccarvi, ma regala scorci di notevole bellezza.

Ratchaprapha Dam, nel cuore del Parco Nazionale di Khao Sok, provincia di Surat Thani, Thailandia

Bravo Esplora, viaggi che arricchiscono

Soggiornare al Bravo Khao Lak significa combinare il piacere del mare con l’emozione della scoperta. I tour Bravo Esplora sono curati in ogni dettaglio per avvicinare alla Thailandia più autentica e spirituale, trasformando il semplice turista in un viaggiatore.

Un esempio è il tour “Bangkok e Spiagge”, che unisce l’energia della capitale a giorni di mare sulle Andamane. L’itinerario prevede due notti a Bangkok, la “Città degli Angeli”, dove templi secolari e mercati popolari convivono con grattacieli e quartieri in continuo fermento. La prima sera regala un panorama indimenticabile: una crociera sul fiume Chao Praya con cena e spettacoli di danze tradizionali, mentre la città si illumina. Il programma permette di visitare Damnoen Saduak, il più celebre mercato galleggiante, con le sue barche cariche di frutta, spezie e colori e fare tappa anche al mercato di Mae Klong, dove i banchi si spostano al passaggio del treno. La Bangkok più autentica si rivela lungo i klong, i canali della vecchia capitale, fino al Wat Arun, il Tempio dell’Aurora che domina il fiume. Il viaggio prosegue con la visita al Palazzo Reale, al Wat Phra Kaew con il Buddha di Smeraldo e al Wat Pho, custode del grande Buddha reclinato. Dopo tanta intensità, si vola a Phuket per il trasferimento a Khao Lak: qui lo scenario cambia, tra spiagge dorate, mare turchese e giungle che custodiscono parchi naturali. Le giornate scorrono lente o dinamiche, tra immersioni alle Similan e Surin, trekking nella foresta di Khao Sok o escursioni nella baia di Phang Nga. Un finale di viaggio che intreccia natura e benessere, dopo l’energia della capitale.

Chi desidera un’esperienza ancora più completa può scegliere il tour “Thailandia Magica”, quindici giorni che attraversano il Paese da sud a nord. Dopo le prime notti a Bangkok, l’itinerario risale verso Ayutthaya, antica capitale del Regno Thai e sito Unesco. Si prosegue con Phitsanulok e Sukhothai, culla del Siam, tra stupa e laghetti che evocano atmosfere senza tempo. Chiang Mai, città di mercati e templi, incorniciata dalle montagne, con il Wat Phra That Doi Suthep che domina dall’alto con la sua pagoda dorata, e infine Chiang Rai e il Triangolo d’Oro, dove il Mekong segna i confini con Laos e Myanmar. In questa regione si ammirano il Tempio Bianco e il Tempio Blu, creazioni contemporanee che reinterpretano la spiritualità buddista in chiave visionaria. Un percorso che alterna siti Unesco, suggestioni spirituali e città moderne, restituendo la Thailandia in tutte le sue sfumature.