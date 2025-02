Kenya, Watamu e Diani: due perle tra l’Oceano Indiano e la savana

Il Kenya è la culla dell’umanità e il cuore pulsante dell’Africa più autentica. Tra savane infinite, foreste e villaggi Masai, è il regno degli elefanti, dei leoni e dei ghepardi. Questo Paese straordinario, attraversato dall’Equatore, si innalza fino ai cinquemila metri del Monte Kenya e si affaccia sulla maestosità del Kilimanjaro.

Le sue coste offrono spiagge da sogno e un entroterra selvaggio. Watamu, con le sue mangrovie e barriere coralline, è un paradiso tropicale modellato dalle maree. Più a sud, Diani incanta con le sue distese di sabbia bianca e il mare turchese, perfetto per chi cerca relax e avventura.

Due destinazioni diverse, distanti l’una dall’altra, ma accomunate da una bellezza travolgente. Per esplorare questi luoghi straordinari i resort Francorosso sono il punto di partenza ideale: soluzioni perfette per vivere un soggiorno a stretto contatto con la natura e le tradizioni, senza mai rinunciare al comfort e al divertimento, tra spiagge, relax ed esperienze. Basta lasciarsi trasportare dalla curiosità per scoprire quanto l’accoglienza e le atmosfere e africane della costa keniota siano affascinanti e uniche.

Watamu, natura e relax sulla costa keniota

Watamu, piccolo villaggio costiero dove la vita scorre al ritmo delle maree e delle uscite in mare dei pescatori, è la destinazione perfetta per chi cerca autenticità e natura. A soli 15 km da Malindi, è tra le mete preferite dagli appassionati di immersioni. La barriera corallina, vicinissima alla riva, custodisce un ecosistema straordinario, popolato da squali balena e tartarughe marine, protetto dal Parco Nazionale Marino di Watamu, istituito nel 1968.

La costa di Watamu è un crocevia naturale per numerose specie marine, il cui passaggio varia con le stagioni. Ogni anno, appassionati da tutto il mondo si ritrovano qui per assistere alla spettacolare migrazione delle balene. I delfini, invece, popolano queste acque tutto l'anno e si possono avvistare durante un’escursione tra il Parco Marino di Watamu, Malindi e l’imbocco del Mida Creek. Watamu è anche una delle mete più rinomate in Africa per la pesca d’altura.

Oltre alle attività marine, Watamu offre avventure uniche. Le rovine di Gede svelano il mistero di un’antica città swahili. La foresta di Arabuko Sokoke custodisce una biodiversità straordinaria, mentre Mida Creek regala suggestivi giochi di luce tra le mangrovie.

Tra le tappe interessanti c’è il Crab Shack, un ristorante su palafitte immerso nelle mangrovie di Dabaso. Gestito da una cooperativa locale impegnata nella tutela dell’ambiente e nell’allevamento di granchi, offre un’atmosfera autentica e suggestiva. Qui si possono gustare piatti a base di pesce fresco, gamberi e granchio, mentre il sole si riflette sulle acque di Mida Creek, regalando tramonti spettacolari.

Per un aperitivo con vista mozzafiato, il Lichthaus è un locale trendy, nel comprensorio del Temple Point Resort, una "zattera" sospesa tra rocce e mangrovie, arredata con materiali ecosostenibili. Molto frequentato, richiede una prenotazione anticipata.

Infine, merita una visita Eco World Watamu, un progetto della Watamu Marine Association per il riciclo della plastica e alla pulizia delle spiagge. Con gruppi di donne e giovani locali, promuove la consapevolezza ambientale trasformando i rifiuti in oggetti artigianali unici.

Il SeaClub 7 Islands Resort: un’oasi tra le Isole dell’Amore

Affacciato sulla baia più incantevole di Watamu, il SeaClub 7 Islands Resort è un’elegante oasi italiana immersa in un paradiso naturale. Si trova di fronte alle spettacolari Isole dell’Amore, che affiorano con la bassa marea e si raggiungono in barca con l’alta.

La struttura, progettata nel rispetto dell’ecosistema, unisce il fascino africano al comfort moderno. La nuova area beach front, con divani e lettoni sospesi, si affaccia su oltre 3000 m² di sabbia bianca e vegetazione autoctona con un panorama mozzafiato. Situato all’interno della riserva naturale di Watamu, il resort è un punto di riferimento per la tutela ambientale: la spiaggia antistante, infatti, accoglie le tartarughe marine nei periodi di nidificazione, motivo per cui il numero di ombrelloni e lettini è limitato.

L’esperienza culinaria spazia dai sapori locali alle specialità italiane, e i servizi sono pensati per soddisfare ogni esigenza, rendendolo ideale sia per coppie in cerca di relax sia per famiglie con bambini che hanno un miniclub tutto dedicato.

Tra le escursioni proposte dal SeaClub 7 Islands Resort spicca il safari in jeep con una notte in savana, in campo tendato attrezzato: un’avventura indimenticabile con scenari mozzafiato, tra leoni, zebre, giraffe e gazzelle. Si può scegliere anche il safari marino, un’immersione tra i mille colori tropicali dei pesci dell’oceano. Per chi è appassionato di storia, una visita alle rovine di Gede svelerà i suggestivi resti di un’antica città araba.

Diani Beach, un’oasi di relax e divertimento

A più di 150 km da Watamu si trova Diani, un altro angolo di paradiso tra foreste lussureggianti e una lunga spiaggia di sabbia bianca e finissima. Situata a sud di Mombasa, è stata più volte premiata come miglior destinazione balneare dell’Africa ai World Travel Awards.

Primo luogo di villeggiatura degli inglesi nel Novecento, Diani ha mantenuto la sua anima selvaggia pur offrendo servizi di qualità. Non è caotica né affollata, con una vita notturna vivace e locali caratteristici come il Shakatak, musica e cocktail sulla spiaggia. E Ali Barbour's Cave Restaurant, un ristorante unico, dove si cena in una grotta di 100.000 anni fa sotto il cielo stellato, circondati dalla luce soffusa delle candele, in un'atmosfera romanticissima. La cucina è a base di pesce fresco, ottimi granchi e crostacei.

Tra le curiosità più affascinanti ci sono i Colobi, scimmie dal folto mantello bianco e nero che si spostano agilmente tra gli alberi grazie a ponti sospesi costruiti appositamente per loro. La località è anche il punto di partenza ideale per escursioni indimenticabili: la riserva naturale di Shimba Hills è un santuario per gli amanti del birdwatching e ospita una ricca fauna, tra cui elefanti e leopardi. L’oceano regala spettacoli naturali incredibili. Con la bassa marea, emerge una distesa di coralli e sabbia che crea piscine naturali brulicanti di pesci tropicali, un paradiso per chi ama lo snorkeling. Gli appassionati di sport acquatici trovano in Diani il luogo perfetto per praticare kitesurf, windsurf e immersioni, grazie alle condizioni ideali del mare e alla ricchezza dei fondali.

SeaClub Style Kole Kole: tra sabbia bianca e giardino tropicale

Nel cuore di Diani, direttamente su una spiaggia di finissima sabbia bianca, sorge il SeaClub Style Kole Kole, un’oasi di comfort immersa in un rigoglioso giardino popolato da curiose scimmiette. Parte del rinomato Baobab Beach Resort & Spa, offre camere spaziose affacciate sull’oceano, una spettacolare piscina a sfioro e un’ampia proposta gastronomica tra buffet e ristoranti à la carte.

Potete rilassarvi nel centro benessere, cimentarvi in sport come il beach volley e il tiro con l’arco o partecipare alle attività organizzate dagli animatori. L’esperienza al SeaClub Style Kole Kole è arricchita da escursioni alla scoperta della straordinaria natura del Kenya.

Un safari nella Riserva Nazionale del Masai Mara regala l’emozione di avvistare i grandi predatori nella savana, mentre una visita ai parchi di Taita Hills e Tsavo Est offre la possibilità di pernottare al suggestivo Salt Lick Lodge, una struttura sospesa su palafitte che consente di osservare gli animali mentre si abbeverano nelle pozze sottostanti. Anche il Tsavo National Park, il più grande del Kenya, promette avventure indimenticabili tra elefanti, leoni e giraffe.

Chi preferisce esplorare il mare può optare per un’escursione in un parco marino, tra snorkeling e avvistamento dei delfini nelle acque cristalline dell’oceano. Grazie alla sua posizione privilegiata, a pochi chilometri da Mombasa, e ai suoi servizi di alta qualità, il SeaClub Style Kole Kole è la destinazione perfetta per chi cerca un mix di relax, avventura e autentica atmosfera africana.

Escursioni imperdibili

La costa settentrionale del Kenya è il punto di partenza ideale per escursioni straordinarie. Tra le tappe imperdibili ci sono le Rovine di Gede, un antico insediamento swahili immerso nella vegetazione, abitato da scimmiette curiose. Il suo misterioso abbandono nel XVIII secolo rende la visita ancora più affascinante.

Un’esperienza emozionante è l’escursione nel Parco Tsavo, il più grande del Paese, dove la savana rossa e le foreste boscose ospitano i Big Five. Un safari a piedi con un guerriero Masai permette di vivere la natura selvaggia da vicino, concludendo la giornata attorno a un falò sotto le stelle.

Per chi ama il mare, una navigazione tra le mangrovie su un dhow swahili offre l’occasione di avvistare coccodrilli e tartarughe. Relax e autenticità si trovano sulle spiagge di Funzi Island e nel villaggio di Shirazi, dove la vita scorre al ritmo del mare.

Infine, Malindi conquista con le sue vie storiche e monumenti coloniali, dal pilastro di Vasco de Gama alla Cappella Portoghese, senza dimenticare una visita al vivace Old Market, tra spezie e artigianato locale.

Safari tra Tsavo e Amboseli: il cuore dell'Africa selvaggia

Non si può lasciare il Kenya senza aver fatto un safari, un viaggio che porta nel cuore della natura più autentica. L'inTour Amboseli Special & Tsavo Ovest di Francorosso è un'avventura di quattro giorni tra scenari mozzafiato e incontri ravvicinati con la fauna africana. La partenza è da Mombasa, con la prima tappa nel Parco Nazionale dello Tsavo Ovest, un paradiso di biodiversità dove vivono elefanti, leoni, bufali e ghepardi. Il paesaggio varia straordinariamente dalle rocce vulcaniche alle paludi e alle sorgenti solforose.

Il terzo giorno si raggiunge il Parco Amboseli, uno dei luoghi più iconici dell'Africa, dove branchi di elefanti si muovono maestosi sullo sfondo del Kilimanjaro innevato. L'emozione di osservare questi giganti nel loro habitat naturale è indescrivibile. Il viaggio si conclude con un suggestivo safari a piedi lungo il fiume, accompagnati da una guida Masai, un'occasione unica per immergersi davvero nella natura selvaggia.

Esplorare il Kenya significa vivere emozioni indimenticabili: dal brivido di un incontro ravvicinato con i Big Five alla magia di un tramonto infuocato sulla savana, fino al relax sulle spiagge di Watamu e Diani, lambite da acque cristalline. Un viaggio che intreccia avventura e meraviglia, lasciando nel cuore il battito profondo e ancestrale dell’Africa.