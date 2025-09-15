Kenya tra oceano e savana, il viaggio che unisce avventura e benessere

Il Kenya è una terra dove la vita sembra seguire il battito della natura e si mescola a scenari sorprendenti: savane infinite, montagne maestose, foreste lussureggianti e spiagge candide lambite da acque trasparenti. È qui che nasce la parola Safari, che in swahili significa viaggio: un’avventura che porta lontano dalla quotidianità, tra animali selvaggi e tradizioni antiche, in sintonia con i cicli lenti e immutabili dell’Africa.

È l’Africa raccontata dagli scrittori che ne hanno colto l’essenza primordiale, immortalata in celebri reportage fotografici, nei documentari naturalistici e nel cinema, da Mogambo di John Ford a Le nevi del Kilimangiaro di Ernest Hemingway, fino a La mia Africa di Karen Blixen.

Ma il Kenya è anche mare: le coste affacciate sull’Oceano Indiano incantano con acque turchesi e distese di sabbia incontaminata, perfette per giornate di sole, nuotate, immersioni, uscite in dhow, passeggiate lungo la riva e aperitivi al tramonto. In nessun altro angolo del continente si può nuotare la mattina tra i coralli e nel pomeriggio osservare leoni, ippopotami e giraffe nel loro habitat naturale. Qui ogni vacanza assume una forma diversa: si può scegliere la quiete, tra snorkeling e relax in riva al mare, oppure l’emozione del safari a bordo di un fuoristrada, a caccia di incontri ravvicinati con la fauna africana. Per vivere appieno entrambe le anime del Kenya senza dover scegliere tra spiaggia e l’incredibile fauna selvatica, Bravo ha pensato combinazioni che uniscono il soggiorno al mare nel completo relax a uno o più safari nei parchi nazionali e nelle riserve.

Jacaranda, la “Sardegna d’Africa”

Tra i villaggi Bravo spicca il Watamu Beach, nella zona di Jacaranda, nota anche come “Sardegna 2” per la sabbia candida e i colori accesi dell’oceano. È la soluzione perfetta per chi cerca una vacanza balneare con tutti i comfort. Il villaggio sorge direttamente su una spiaggia di sabbia finissima e mare cristallino, all’interno della riserva marina di Watamu-Malindi, riconosciuta dall’UNESCO. Con la bassa marea affiorano piscine naturali, la barriera corallina e una sorprendente varietà di pesci tropicali. L’arenile si estende fino a Turtle Bay, area di nidificazione delle tartarughe, e regala panorami spettacolari con calette suggestive come Short Beach, Garoda Beach e Blue Lagoon Bay.

Una tappa imperdibile è l’isola di Kithangani, detta anche “isola dell’amore” per la sua forma a cuore: si raggiunge a piedi con la bassa marea o a bordo di un dhow, la tipica imbarcazione a vela. Il villaggio si trova a soli 14 km da Malindi e 6 km dal centro di Watamu, una località che porta nel nome il segno della sua accoglienza: in swahili, Watamu significa infatti “gente dolce”.

Al Bravo Watamu Beach comfort e servizi si combinano in un ambiente curato: piscine e vasca idromassaggio con acqua di mare, lettini balinesi, ristoranti di cucina italiana e internazionale, oltre a piatti tipici a base di pesce e crostacei. Non mancano sport e attività: beach volley, beach tennis, bocce, freccette, laboratori per bambini e ragazzi, academy e animazione. Gli appassionati di mare possono dedicarsi a immersioni e snorkeling guidati. Tra le escursioni proposte c’è il Safari Blu, un’esperienza unica nell’Oceano Indiano: nuotare tra pesci tropicali e stelle marine, raggiungere un atollo, rilassarsi su una lingua di sabbia bianchissima e gustare un pranzo a base di aragosta, gamberoni e polpo. Per chi desidera l’avventura della savana, il villaggio organizza safari in jeep nello Tsavo Est, tra elefanti, gazzelle e leoni, con la possibilità di trascorrere una notte sotto il cielo africano.

Dalla savana all’oceano, tra emozioni e mare

Con Bravo Esplora si scopre il Kenya da un’altra prospettiva. Tour che combinano natura, cultura e, a conclusione, relax sulle spiagge. Le giornate si alternano tra safari fotografici nei parchi più affascinanti, immersioni tra coralli e pesci tropicali, escursioni guidate e incontri con le tradizioni locali, sempre accompagnati da guide che parlano italiano. Ogni itinerario può essere personalizzato: le partenze avvengono da Mombasa e il tour si conclude sulle spiagge di Watamu, dove ritrovare la quiete del mare. Dopo le avventure in 4x4 tra savana e fauna selvatica, ci si concede così un finale distensivo, tra sole, bagni e tramonti africani. Non è sempre facile coniugare benessere ed emozione in vacanza, ma questa è un'esperienza che vi farà abbracciare lo spirito dell’“hakuna matata”, vale a dire: vivere senza pensieri, con serenità.

Tra le proposte, il Safari Bravo Esplora Taita Hills e Tsavo Est concentra in pochi giorni paesaggi straordinari e fauna selvaggia: dalle colline Taita, ricoperte da una vegetazione rigogliosa e habitat di specie rare, al Parco dello Tsavo Est, tra i più grandi dell’Africa insieme a Tsavo Ovest coprono circa 22.000 spettacolari chilometri quadrati e ospitano circa 16.000 elefanti e 200 leoni.

Il Safari Bravo Esplora Tsavo Ovest, Amboseli e Taita Hills è pensato per chi cerca un’immersione totale nella natura africana. Dallo Tsavo Ovest, che custodisce una biodiversità unica al mondo, si prosegue verso il Parco di Amboseli, al confine con la Tanzania tra fenicotteri rosa e con il Kilimanjaro che domina l’orizzonte, fino alle verdi colline di Taita.

Il Safari Bravo Esplora Wildlife attraversa un mosaico di scenari naturali, dalle pianure aperte ai boschi di acacia, regalando incontri incredibili con giraffe, elefanti, leoni, ghepardi e numerose specie di uccelli. Il percorso è anche l’occasione di entrare in contatto con la cultura Masai, custode di tradizioni millenarie.

Infine, per chi vuole fare solo un assaggio della savana, il Safari Bravo Esplora Tsavo Touch propone un’esperienza breve ma intensa: tra giraffe, zebre, bufali, leoni e antilopi, immersi in un paesaggio dai colori cangianti che lascia senza parole.

Mare e savana: un unico viaggio

Sebbene molti viaggiatori scelgano di concludere la vacanza in Kenya con un soggiorno in uno dei resort affacciati sull’Oceano Indiano, è possibile combinare l’esperienza con un safari, alternando avventura nella savana e relax sulla spiaggia. Con il Mid-week safari, che interrompe la permanenza al mare con due notti nella savana, si vive l’emozione degli avvistamenti dei Big Five e di tramonti mozzafiato. Chi opta per safari più lunghi, di tre notti o oltre, entra nel cuore di Tsavo Ovest, Amboseli e Taita Hills, dove i paesaggi si aprono su l'inconfondibile profilo del Kilimanjaro.

Un’alternativa è il Masai Mara, la riserva più celebre del Paese, raggiungibile con un volo interno. Qui i fotosafari guidati dai ranger conducono tra la grande migrazione, con mandrie di gnu, branchi di leoni e orizzonti che sembrano non avere fine. Per chi atterra dopo un volo notturno e desidera tuffarsi subito nell’avventura, c’è il Safari all’arrivo, che si snoda tra Tsavo Est e Taita Hills. Al ritorno, il mare di Watamu accoglie con la sua luce cristallina, chiudendo un itinerario che non è solo un viaggio, ma un’esperienza totale che ricorderete per il resto della vostra vita.