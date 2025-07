Kazakistan e Uzbekistan: il viaggio sorprendente tra steppe e città d’oro

Kazakistan e Uzbekistan restano ai margini delle rotte turistiche più battute. Immeritatamente. Due mondi vicini e complementari, capaci di sorprendere chi cerca l’inaspettato, tra i silenzi della steppa, minareti che sfiorano il cielo e antiche memorie lungo la leggendaria Via della Seta. Nel cuore del Kazakistan si estendono paesaggi che sembrano provenire da un altro pianeta. Il Parco nazionale di Charyn, con le sue gole rosse scolpite dal vento, richiama i canyon americani, ma con una solennità tutta asiatica. Poco distante, il lago Kaindy sorprende con una foresta sommersa: tronchi d’abete emergono come colonne in una visione sospesa, silenziosa, surreale.

Accanto a questi paesaggi primordiali, si muove la vita urbana di Almaty, tra mercati popolati, teatri sovietici e cattedrali in legno color pastello. E nelle campagne, villaggi dove l’ospitalità è ancora un valore antico, da condividere a tavola davanti a piatti che parlano di secoli di nomadismo.

Poi c’è l’Uzbekistan, terra di carovane e meraviglie islamiche. Khiva, Bukhara, Samarcanda: nomi che evocano racconti leggendari. Khiva custodisce un centro storico intatto, protetto da mura d’argilla Patrimonio Unesco. Bukhara è un labirinto di bazar coperti, madrase decorate e moschee dalle cupole perfette. Samarcanda, con la sua piazza Registan e il mausoleo di Tamerlano, continua a stupire con l’armonia delle sue proporzioni e la luce che accende i mosaici.

Qui la storia si vive nei laboratori di ceramica, nelle botteghe di carta fatta a mano, nei sorrisi di chi apre le porte di casa per una cena a base di plov, il piatto che incarna la cucina uzbeka: riso speziato con carne di montone fritta o stufata. I tour Francorosso permettono di toccare questa autenticità. Non solo visite guidate, ma esperienze che mettono in dialogo passato e presente, tra canyon remoti, mausolei decorati come tappeti e residenze di emiri e khan. Dal Kazakistan delle steppe infinite all’Uzbekistan delle cupole turchesi, ogni tappa è un incontro. Chi sceglie di andare oltre i confini del turismo consueto, qui trova un’Asia diversa, un viaggio che riconnette con l’essenza più pura del viaggiare.

Kazakistan, la meraviglia silenziosa che non ti aspetti

Difficile che venga citato tra le mete da sogno. Eppure, è proprio questa sua invisibilità che fa del Kazakistan un luogo straordinario: un Paese dagli spazi sconfinati, ancora intatto, la più grande delle repubbliche dell’Asia Centrale. Nono al mondo per estensione, privo di accesso al mare, ma ricco di paesaggi che sembrano usciti da un atlante fantastico: canyon maestosi, laghi glaciali, deserti di sale, foreste leggendarie e steppe dorate che si perdono all’orizzonte.

Il Parco nazionale di Charyn, con le sue gole spettacolari e la “Valle dei Castelli”, è uno dei luoghi più sorprendenti per chi ama gli spazi aperti. Il lago Kaindy, nascosto tra le montagne, regala la visione di una foresta sommersa, nata dopo un terremoto. La natura qui domina, impone rispetto, avvolge chi la attraversa con il suo silenzio magnetico.

Anche le città raccontano un’identità lontana dai cliché. Almaty, l’ex capitale, unisce l’eredità sovietica all’eleganza delle sue architetture in legno, tra caffè d’epoca, viali alberati e mercati brulicanti. Viaggiare in Kazakistan richiede tempo e spirito d’adattamento. Ma chi sceglie i mesi estivi trova cieli limpidi, temperature gradevoli e un ritmo lento che riconcilia.

Nei villaggi, l’accoglienza è sincera e profonda. Si viene invitati a condividere piatti come il besbarmak, con carne di cavallo, o il qazy, sapido insaccato che racconta la cultura dei nomadi. Il Kazakistan è un viaggio da vivere con apertura. Ci si porta via il vento delle steppe e lo sguardo gentile della sua gente. Un viaggio per chi ha il coraggio di allontanarsi dalle rotte prevedibili.

Kazakistan, viaggio in una terra di spazi infiniti

L’ inTour Kazakistan, immensa scoperta di Francorosso è un itinerario di 7 notti pensato per viaggiatori curiosi e sensibili, in cerca di natura incontaminata e memorie ancestrali. Si parte da Almaty, centro culturale del Paese, con la guida locale che parla italiano, tra cattedrali in legno, musei sulla cultura nomade, piazze monumentali e bancarelle per le strade. Poi si entra nel cuore selvaggio del Kazakistan. Il Charyn Canyon, con la sua “Valle dei Castelli”, ricorda i paesaggi del Far West. Più avanti, il Black Canyon e le montagne innevate di Kolsay aprono scenari da fiaba.

Un’escursione in fuoristrada porta al lago Kaindy, a 2.000 metri di quota, dove una foresta è rimasta intrappolata sotto le acque in seguito ad un terremoto. Dopo un pranzo tradizionale nel villaggio di Saty, si scoprono laghi glaciali circondati da fitte foreste di conifere. Tornando verso Almaty si visitano mercati locali come Baiseit e si sale in funivia a Shymbulak, una delle stazioni sciistiche più alte dell’Asia centrale. Con un volo interno si arriva a Shymkent, porta d’accesso alla regione del Turkestan. Da qui si visitano la cittadella, la moschea e i siti spirituali di Sairam. Ultima tappa, Turkestan, città sacra della Via della Seta: qui sorge il mausoleo di Khoja Ahmed Yassawi, capolavoro dell’architettura timuride. Poco distante, le rovine di Otrar sussurrano storie di commerci e viaggi. A completare l’esperienza, una cena panoramica e uno spettacolo di luci e danze al Flying Theatre. Dopo l’ultima giornata ad Almaty, tra shopping e relax, si torna in Italia con la sensazione di aver attraversato un territorio sorprendente, dove ogni luogo racconta una storia e ogni sosta rivela una sfumatura diversa del Kazakistan.

Uzbekistan, nell’anima dell’Asia centrale

Crocevia di imperi e civiltà millenarie, l’Uzbekistan conserva intatto il fascino epico della Via della Seta. È una terra che ammalia, grazie a un patrimonio architettonico straordinario e a una vita quotidiana autentica. Qui tutto parla di storia, ma anche di presente: nei mercati, nelle strade, nei volti. Samarcanda è la porta d’ingresso a questo mondo: la sua piazza Registan è un prodigio di simmetria e colore. Poi Bukhara, mistica e intima, tra minareti antichi, caravanserragli e giardini nascosti. Infine Khiva, gioiello di fango e maioliche, dove ogni vicolo sembra custodire un segreto.

In Uzbekistan la storia non si visita, si respira. È nei dettagli delle madrase, nei profumi delle spezie, nei sorrisi che accolgono chi arriva dall’ovest. Un viaggio da percorrere senza fretta, tra moschee e deserti che sfumano nell’orizzonte.

L’Uzbekistan, viaggio lungo la Via della Seta

Un volo notturno e si atterra a Urgench, dove inizia il viaggio di 6 notti dell’inTour Explore Via della Seta di Francorosso (si parte dall’Italia con un accompagnatore e si trova la migliore guida locale che parla italiano sul posto). La prima tappa è Khiva, città-museo circondata da mura d’argilla. Il suo centro storico, Ichan Kala, Patrimonio UNESCO, è un labirinto di madrase intarsiate, minareti e moschee in legno che conservano intatto il fascino della regione di Khorezm. Su tutti svetta il Kalta Minor, cilindro di maioliche turchesi rimasto incompiuto eppure maestoso.

Dopo un breve volo si raggiunge Bukhara, anima mistica dell’Asia Centrale. Intorno al bacino di Lyab-i Khauz, la vita scorre tra teiere, artigiani e architetture del XVI secolo. Qui la moschea Magoki-i Attari, con simboli zoroastriani e buddisti, racconta un passato stratificato. Il complesso monumentale di Poy-i Kalyan e i bazar coperti evocano secoli di cultura carovaniera.

Lungo la strada per Samarcanda, si incontrano il minareto pre-mongolo di Vabkent e i ceramisti di Gijduvan, custodi di una tradizione millenaria. Poi appare Samarcanda, maestosa e intatta: la piazza Registan, con le tre madrase che sembrano tessute di luce blu e oro, è una visione sospesa. Si visitano il mausoleo di Tamerlano, l’osservatorio di Ulugbek e gli affreschi di Afrosiab, frammenti di un mondo che dialogava con India e Cina già prima dell’Islam. Al centro Meros, rivive l’arte della carta di gelso.

Ultima tappa, Tashkent, metropoli in bilico tra passato e futuro. Prima si visitano la necropoli di Shakh-i Zinda, la moschea Bibi-Khanum e il Corano più antico del Paese, conservato nel complesso di Khast Imam. Una cena in una casa privata regala un momento di autentica ospitalità: piatti tagichi, profumi di spezie, silenzi carichi di storia. Poi il viaggio si conclude con un ritorno al presente, tra le luci della capitale, alla scoperta di locali esclusivi e ristoranti all’ultima moda.