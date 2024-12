Isola di Sal: l’essenza di Capo Verde tra spiagge infinite, onde e la magia della morabeza

L’Isola di Sal, una delle gemme dell’arcipelago di Capo Verde, è un invito a staccare dalla frenesia quotidiana per immergersi in un paradiso tropicale. Situata tra il Tropico del Cancro e l’Equatore, è soleggiata tutto l’anno ed è celebre per le sue spiagge infinite, le onde amate dai surfisti e un’atmosfera unica, dove la vita scorre senza fretta. Sal rappresenta l’essenza della cultura creola capoverdiana: qui la morna, la musica simbolo del Paese, tanto quanto il tango in Argentina, è stata riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale, una melodia che accompagnerà ogni momento del viaggio.

Il Bravo Vila Do Farol è la base ideale per andare alla scoperta dell’isola e vivere una vacanza con tutti i comfort. Dotato di servizi e attività per ogni esigenza, è perfetto per famiglie con bambini, coppie e sportivi desiderosi di cavalcare onde perfette. Ma Sal è molto più di sole e mare: è una terra di contrasti affascinanti, dove il deserto incontra giardini rigogliosi e i sapori autentici della cucina locale offrono un viaggio sensoriale tra spezie e profumi inebrianti.

E mentre esplorate Sal, lasciatevi avvolgere dalla morabeza, quel senso di accoglienza, appartenenza e calore che contraddistingue il popolo capoverdiano. Non è solo un legame nostalgico con la propria terra, ma una gioia contagiosa, un senso di felicità che si prova quando si vive un’esperienza unica, capace di rendere ogni viaggio indimenticabile.

Sal, la porta d’ingresso di Capo Verde

Le dieci isole di Capo Verde, suddivise in Sopravento e Sottovento a seconda della direzione degli alisei, offrono esperienze straordinarie. Santa Luzia incanta con il suo carattere selvaggio e disabitato, Santo Antão sorprende con la sua natura montuosa e verdeggiante, Fogo affascina con i suoi vigneti vulcanici, mentre Brava si distingue come un’isola-giardino ricca di colori e profumi. Tra tutte, Sal è il punto di accesso privilegiato all’arcipelago, anche grazie al suo aeroporto internazionale che la rende facilmente raggiungibile e al clima ideale: il sole splende quasi tutto l’anno, le piogge sono rare e il mare è sempre piacevolmente caldo.

A caccia dell’onda perfetta

Grazie ai venti costanti che accarezzano la costa, l’Isola di Sal è tra i luoghi migliori al mondo per gli amanti del kitesurf e del surf da onda. Al Bravo Vila Do Farol, è possibile provare una lezione gratuita di kitesurf, guidati dai campioni mondiali Mitu Monteiro e Djo Silva. Ma qui il mare va oltre le onde: è da esplorare anche il mondo sommerso dell’isola, nuotando tra pesci trombetta, razze e squali, attratti dal relitto Kwarcit, una nave russa affondata nel 2006.

Nel villaggio, ci si può mantenere attivi con il tiro con l’arco, il ping-pong e il beach volley, oppure vivere escursioni ad alta adrenalina come la zipline, tra Serra Negra e Kite Beach, tra le più panoramiche al mondo, e tour in buggy o quad attraverso dune e spiagge, lungo sentieri sterrati, l’ideale per ammirare i panorami mozzafiato dell’isola. Interessante anche il bike tour in sella a bici elettriche da sterrato, che conduce attraverso i tesori del sud di Sal: dal mercato della frutta a Serra Negra, fino a Kite Beach, passando per i nidi di tartaruga, le opere di street art di Santa Maria e la spettacolare spiaggia di Ponta Preta, famosa per le sue onde gigantesche e i tramonti infiniti.

Spiagge e piscine: relax e divertimento in un angolo di paradiso

Il vasto litorale di sabbia dorata e finissima che si estende lungo l’oceano incontaminato è uno degli autentici tesori del villaggio. Questo angolo spettacolare, con la sua bellezza unica, è il luogo ideale per lunghe passeggiate sulla riva, immersi nel panorama incontaminato.

Se la spiaggia è il regno del relax, anche all’interno del villaggio non mancano spazi dedicati al benessere e al divertimento. La piscina di acqua salata, circondata da ampie terrazze solarium con zone d’ombra, è un’oasi di tranquillità. Per le famiglie, una sezione della piscina è riservata ai più piccoli, mentre gli aspiranti sub possono approfittare di un'area apposita per provare le prime immersioni.

Escursioni tra deserto e delfini

A Sal, ogni angolo dell’isola è un invito all’avventura, dove ogni direzione promette una nuova scoperta. Il nome stesso, "Sal", affonda le radici nell'antica tradizione di estrazione del sale. Sebbene la storica fabbrica di sale non sia più in funzione, le Saline di Pedra de Lume, all’interno di un antico cratere vulcanico, sono una delle principali attrazioni turistiche. Qui è possibile fare un tuffo tra acque calde e salate, perfette per un bagno rilassante e terapeutico.

Tra gli altri luoghi da visitare, non può mancare una passeggiata tra le bancarelle del mercato di Espargos, dove scoprire i prodotti locali. Un altro must è il pittoresco villaggio di pescatori di Palmeira, un vero spaccato di vita tradizionale capoverdiana, con le barche colorate ormeggiate al porto e i pescatori al lavoro.

Proseguendo il viaggio, si attraversa il deserto di Terra Boa, dove un "miraggio" naturale trasforma l'orizzonte in un quadro surreale fatto di acqua e laghi che non esistono. La tappa successiva è Buracona, una grotta vulcanica che ospita l’incantevole "Occhio Blu", fenomeno naturale che crea affascinanti giochi di luce quando il sole si riflette attraverso il grande foro nella roccia.

Infine, non può mancare una visita a Shark Bay, per osservare da vicino (e in sicurezza) gli squali limone. Il Viveiro Botanical Garden & Zoo di Terra, un angolo verde che ospita oltre 150 specie di piante, e circa 200 animali salvati.

L'Occhio Blu della grotta vulcanica di Buracona, Isola di Sal, Capo Verde

La vacanza dei bambini

Al Bravo Vila do Farol, la vacanza è pensata per tutta la famiglia, con un’attenzione speciale per i più piccoli. Il Bravo Bimbo, il miniclub per bambini, propone giochi, corsi e attività divertenti. Per i più grandi, c’è il B.Free, un club pensato per ragazzi e ragazze pieni di energia, con sport, tornei e attività creative serali come musica e videomaking.

Dove mangiare e dormire a un passo dal mare

Il lungo e ampio litorale di sabbia dorata che si affaccia sull’oceano incontaminato è senza dubbio uno dei punti di forza del Bravo Vila do Farol. Immerso in un grande giardino di palme, il villaggio offre camere confortevoli in bungalow a un passo dal mare. Nei ristoranti, gli chef preparano piatti della cucina locale, uniti alla raffinatezza dell’arte culinaria italiana. Una delizia l’aragosta, disponibile quasi tutto l’anno, ideale per celebrare momenti speciali. Informale e accogliente, il villaggio è perfetto non solo per gli sportivi, ma anche per chi cerca una vacanza all’insegna del puro relax. Se amate immergervi nella cultura di una destinazione anche attraverso la lettura, La bambina dai piedi scalzi di Jessica Fortes è il libro da portare con voi. Ispirato alla tradizione capoverdiana e alla figura iconica di Cesária Évora, questo romanzo offre uno sguardo autentico sulla vita locale.