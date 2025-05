Le Infiorate più belle d’Italia: dove e quando ammirare i tappeti di petali, capolavori di arte effimera

Secondo i documenti più antichi, alcuni dei quali risalenti al XIII secolo, era costume gettare fiori al passaggio della processione religiosa.

Da lì è nata la tradizione dell’Infiorata, manifestazione artistica che, non più legata esclusivamente al rito cattolico, trasformano le strade di numerose città italiane in tappeti multicolori, dove al posto delle pennellate si usa comporre disegni coi petali, creando opere d'arte effimere di straordinaria bellezza. Le infiorate italiane rappresentano un patrimonio culturale e artistico unico per l’Italia anche se alcuni eventi di questo tipo si tengono in altre località dove è forte la presenza della comunità cattolica.

Nel Belpaese questo tipo di eventi non mancano mai. Ogni anno, in diverse regioni d'Italia, le strade si trasformano in tappeti floreali di straordinaria bellezza. Ecco, dunque, alcune delle più celebri infiorate italiane, con le date previste per il 2025 e le loro peculiarità.

L’Infiorata di Noto, nella splendida città barocca della Sicilia orientale

Nel 2002 è nata Infioritalia, l'Associazione Nazionale delle Infiorate Artistiche, con l'obiettivo di unire e coordinare le diverse realtà italiane che condividono questa tradizione. L'associazione, senza scopo di lucro, conta oggi oltre trenta località associate e circa 500 artisti del fiore, impegnati nella promozione e conservazione delle infiorate, sia religiose che laiche, realizzate con fiori freschi o secchi, in orizzontale o verticale, secondo tecniche e manualità diverse.

L'Infiorata di Noto, veduta panoramica dall'alto

Dal 16 al 20 maggio 2025, la città barocca di Noto, in provincia di Siracusa, ospiterà la 46ª edizione della sua celebre Infiorata. Il tema di quest'anno, "La Pace si fa Arte: l'Infiorata che unisce, la speranza oltre i confini", è un messaggio potente di armonia e unità. Sedici bozzetti prenderanno vita lungo la scenografica Via Nicolaci, trasformandola in un'esplosione di colori e profumi. La realizzazione delle opere inizierà nel pomeriggio di venerdì 16 maggio, e il tappeto floreale sarà visitabile da sabato 17 fino a martedì 20 maggio. Il biglietto d'ingresso è di 5 euro per i visitatori e 3 euro per le scolaresche. L'Infiorata di Noto, in provincia di Siracusa, è una delle più rinomate manifestazioni floreali d'Italia: artisti locali creano un percorso di circa 700 metri quadrati di tappeti di fiori. La manifestazione include anche eventi collaterali come mostre d'arte e degustazioni di prodotti tipici.

Foto da Turismo Pietra Ligure - Pietra Forever: l'Infiorata

Ogni tre anni Pietra Ligure ospita la Rassegna Internazionale delle Infiorate Artistiche “Pietra Ligure in fiore”, considerata tra le più importanti d’Europa per numero di partecipanti e dimensioni delle opere. L’ottava edizione, in programma il 24 e 25 maggio 2025, porterà nella cittadina ligure 800 maestri infioratori provenienti da tutta Italia e da tredici Paesi (Austria, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lettonia, Lituania, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna e Ungheria) impegnati nel centro storico a posare petali, sia freschi sia essiccati, per realizzare tappeti floreali di grandi dimensioni con una minuziosa composizione a mosaico. Sabato 24 maggio, durante tutta la giornata, il pubblico potrà assistere alla creazione delle infiorate passeggiando tra le vie del centro; in serata a partire dalle 21, si terrà La notte dell’infiorata – Big Show, con spettacoli di luci, musica dal vivo e l’apertura straordinaria di botteghe e locali. Domenica 25 maggio sarà dedicata all’esposizione completa dei tappeti floreali. Alle ore 11 è prevista la sfilata della Filarmonica Guido Moretti, mentre alle 17 si chiuderà con il concerto della BRG Orchestra. Per scoprire i segreti dell’arte effimera delle infiorate, saranno disponibili visite guidate con partenza dall’Info Point di Piazza Martiri della Libertà, ogni ora dalle 10 alle 18. I partecipanti saranno accompagnati dai maestri infioratori in un percorso tra simbologia, tecniche e tradizione. La prenotazione è consigliata, contattando il numero 019 62931550 o scrivendo a [email protected]. In contemporanea, sul lungomare si svolgerà il Festival della Lavanda, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale e sensoriale del weekend. Anche a Diano Marina, provincia di Imperia, l'Infiorata del Corpus Domini è una tradizione che risale ai primi del '900. Nel 2025, l'evento si terrà il 22 giugno. Le vie del centro cittadino, come via Genala e Piazza Martiri della Libertà, saranno adornate con tappeti floreali realizzati con circa un milione di petali. La manifestazione include la solenne processione, con la partecipazione della Banda Musicale "Città di Diano Marina".

Nel Lazio, la cittadina di Genzano di Roma, celebra la sua storica Infiorata dal 21 al 23 giugno 2025, giunta alla 247ª edizione. La manifestazione, che risale al 1778, è riconosciuta come Patrimonio d'Italia per la Tradizione dal Ministero del Turismo. Via Italo Belardi si trasformerà in un tappeto floreale di circa 1.900 metri quadrati, composto da oltre 400.000 fiori, suddiviso in 14 quadri artistici. Il tema di quest'anno è "Coltiviamo speranza", un invito a riflettere e a condividere valori positivi. La preparazione delle opere avverrà nella notte tra sabato e domenica, mentre la processione religiosa e il corteo storico animeranno le giornate di domenica e lunedì. A Bolsena, in provincia di Viterbo, l'Infiorata si svolge in occasione del Corpus Domini, previsto per il 22 giugno 2025. Le strade del centro storico vengono decorate con tappeti floreali che celebrano il miracolo eucaristico avvenuto nel 1263.

Nel cuore del Lazio, ad Alatri, la tradizione dell’Infiorata affonda le sue radici nei secoli. La consuetudine di onorare il passaggio del Santissimo Sacramento con fiori e foglie è documentata già nel Trecento: una pergamena risalente a quell’epoca raccomandava infatti ai fedeli di far transitare il Corpus Domini (che quest’anno si celebra giovedì 19 giugno) su un letto di petali, in segno di devozione. Col tempo, il gesto simbolico si è trasformato in una vera e propria espressione artistica collettiva, con la realizzazione di tappeti floreali raffiguranti immagini a tema eucaristico. Nel 1994, per rivitalizzare questa antica usanza, l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Acta, ha istituito la manifestazione "InfiorAlatri", che si tiene ogni anno in occasione del Corpus Domini. Il 6 giugno 1999 la città entrò nel Guinness dei primati grazie alla creazione del tappeto floreale continuativo più lungo del mondo, che si estendeva per 1475,86 metri, quasi un chilometro e mezzo.

Infiorata di Spello (foto da omonima pagina Facebook)

Nel cuore dell'Umbria, la cittadina di Spello, in provincia di Perugia, ospita le Infiorate in occasione del Corpus Domini. Nel 2025, l'evento principale si svolgerà il 22 giugno, con la realizzazione dei tappeti floreali nella notte tra il 21 e il 22 giugno. I tappeti, che si estendono per circa 1,5 km, sono realizzati esclusivamente con petali di fiori freschi e materiali vegetali, seguendo tecniche tradizionali. La manifestazione coinvolge circa 2.000 cittadini, tra cui 500 bambini e giovani sotto i 14 anni.

Tornerà domenica 25 maggio 2025 la tradizionale Infiorata di Scarperia, giunta alla sua quarantaquattresima edizione. Dalle 10 alle 22, il centro storico del borgo toscano, inserito tra i più belli d’Italia, sarà trasformato da un’esplosione di colori grazie a tappeti floreali realizzati lungo via Roma e nelle piazze dei Vicari e Clasio. A realizzarli, come ogni anno, saranno studenti, associazioni, commercianti e residenti, impegnati tra la sera del sabato e la mattina della domenica nella creazione di opere effimere composte esclusivamente da petali e materiali naturali. Il tema scelto per il 2025 è un omaggio al mondo della pubblicità televisiva con il titolo “Correva l’anno di... Carosello”. L’infiorata celebrerà il celebre programma andato in onda dal 1957 al 1977, con quadri floreali ispirati a personaggi iconici come Calimero, Susanna tutta panna ed El Merendero, rievocando lo stile grafico e narrativo di quella stagione televisiva che ha segnato profondamente l’immaginario collettivo. Durante l’intera giornata resteranno aperti bar, ristoranti, negozi, mentre sarà visitabile anche il complesso museale del Palazzo dei Vicari con il Museo dei Ferri Taglienti, inclusa la salita alla torre per una vista panoramica sull’intero percorso dell’infiorata.

Ogliara in Fiore - L'Infiorata di Salerno (pagina Fb)

Ogliara in Fiore 2025 è un’infiorata artistica che unisce tradizione, botanica e territorio e che quest’anno torna il 21 e 22 giugno 2025, in occasione della solennità del Corpus Domini, confermando il legame tra espressione artistica e celebrazione religiosa.

Nata nel 2009 grazie all’iniziativa di un gruppo di giovani del posto, l’infiorata del borgo collinare di Ogliara, alle porte di Salerno, in Campania, ha conosciuto negli anni una crescita costante sia in termini di partecipazione che di qualità delle opere. I tappeti floreali, disposti lungo le vie del borgo secondo una tecnica orizzontale a fresco, attingono all’iconografia cristiana e accompagnano il passaggio della processione con disegni sempre più complessi e curati. Accanto all’aspetto artistico, “Ogliara in Fiore” ha sviluppato negli anni una dimensione culturale legata alla riscoperta del patrimonio botanico locale. Le mostre allestite nella piazza del borgo e i seminari dedicati alle erbe del vicino Monte Stella, un tempo utilizzate dalla Scuola Medica Salernitana, offrono spunti di riflessione sull’impiego delle specie vegetali nei quadri floreali e sulla loro importanza nella storia della medicina e dell’ambiente. L’infiorata di Ogliara, organizzata dall’Associazione Il Campanile e affiliata a Infioritalia – rete nazionale per la tutela e la promozione delle infiorate artistiche – ha ottenuto negli anni diversi riconoscimenti ed è stata invitata a partecipare a manifestazioni di respiro nazionale. Per informazioni e contatti è possibile scrivere a [email protected].

In occasione della solennità del Corpus Domini, Castelraimondo, in provincia di Macerata, celebrerà la sua infiorata lungo Corso Italia e in Piazza della Repubblica, dove la processione presieduta dall’Arcivescovo di Camerino-San Severino Marche inizierà alle 18.30. L’evento, promosso dal Comune insieme alla Pro Loco e all’Associazione Maestri Infioratori di Castelraimondo, prevede la realizzazione di un tappeto floreale di oltre mille metri quadrati, realizzato con tecnica mista orizzontale, che attraverserà il centro cittadino fino ai piedi della Torre del Cassero, vestigia dell’antico castello. La tradizione dell’infiorata a Castelraimondo affonda le radici nel XVI secolo, come testimoniano documenti della parrocchia di San Biagio che attestano l’uso di spargere fiori lungo le vie attraversate dalla processione. Nel tempo, il lancio dei petali si è evoluto in un’elaborata composizione artistica che coinvolge l’intera cittadinanza in un processo collettivo di selezione, preparazione e posa dei materiali floreali. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected].

Ha per tema l’infiorata artistica il IV concorso letterario nazionale, a partecipazione gratuita, con sezioni di poesia, prosa e per ragazzi: cosa rappresenta, cos’è stata un tempo e cos’è oggi. La scadenza per la presentazione delle opere è il 7 giugno 2025. Le opere vincitrici saranno pubblicate sul sito di Infioritalia. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a [email protected].