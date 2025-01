Il sole tutto l’anno: viaggio ad Aruba, l’isola felice dei Caraibi

Aruba, con le sue spiagge candide, il mare cristallino e le palme accarezzate dal vento, è il luogo ideale per chi cerca relax e benessere. A soli 20 km dalla costa venezuelana, un tempo parte delle Antille Olandesi, Aruba è oggi un territorio autonomo del Regno dei Paesi Bassi, dove si intrecciano influenze olandesi, latine e caraibiche, creando un mix culturale unico.

Le coste di Aruba hanno due volti: quelle occidentali e meridionali accolgono con spiagge paradisiache e acque tranquille, perfette per il relax. Al contrario, le coste settentrionali, selvagge e rocciose, sono un paradiso per gli amanti dell’avventura. I venti costanti attirano windsurfer e kitesurfer, mentre i fondali ricchi di vita marina conquistano i subacquei più esperti. Con le offerte di viaggio Turisanda è possibile andare alla scoperta di questo fascino alternativo dei Caraibi in tutte le sue sfumature.

Alla scoperta dell’isola

Tra le attrazioni imperdibili di Aruba spicca Oranjestad, la vivace capitale che incanta con il suo mix architettonico unico: edifici dalle linee nordiche si tingono dei colori vivaci dei Caraibi, arricchiti da porte intarsiate e tetti pittoreschi. Un’altra meraviglia è Eagle Beach, una delle spiagge più belle al mondo, celebre per la sabbia bianca e soffice e le acque turchesi.

Non da meno è l’Arikok National Park, scrigno di tesori naturali che spaziano da coste spettacolari a ponti naturali, fino alla cima della collina Jamanota, che regala panorami mozzafiato. Tra le sue meraviglie si cela la piscina naturale “Conchi”, un angolo incontaminato protetto da rocce vulcaniche, ideale per immergersi nella tranquillità.

Tra marzo e novembre, Eagle Beach e il Parco Arikok diventano il palcoscenico di un evento magico: la schiusa delle uova delle tartarughe marine, un’esperienza emozionante per grandi e piccini. Il parco è anche famoso per i suoi alberi divi-divi, scolpiti dal vento, che guidano i visitatori attraverso sentieri che conducono a paesaggi da cartolina.

Aruba: One Happy Island

Aruba si è guadagnata il soprannome di “One Happy Island” grazie alla cordialità della sua gente e all’atmosfera accogliente che si respira ovunque. Qui, le spiagge sono uniche: la sabbia, composta da coralli e conchiglie, rimane fresca anche sotto il sole cocente, rendendo sempre piacevoli le passeggiate a piedi nudi.

Aruba non è solo un paradiso naturale, ma anche un modello di sostenibilità. Dal 2020, l’isola ha vietato la plastica monouso e le creme solari dannose per i coralli, promuovendo prodotti eco-friendly a base di burro di karitè e olio di cocco. E nonostante la scarsità di acqua dolce, Aruba ha saputo trasformare questa sfida in un’opportunità, costruendo uno dei più grandi impianti di desalinizzazione del mondo fornendo ai residenti acqua potabile dal rubinetto. Tra i locali, un bicchiere ghiacciato di acqua di mare fresca e purificata viene chiamato “cocktail Balashi”, orgoglio dell’isola. Viene usata anche per preparare la Balashi Beer, ottima da sorseggiare all’ombra di una palapa davanti al mare.

Sole tutto l’anno

Grazie al suo clima ideale, asciutto e soleggiato tutto l’anno, Aruba è perfetta in qualsiasi stagione. L’isola inoltre si trova in una posizione felice al di sotto dell’area di formazione degli uragani. Le temperature medie si aggirano intorno ai 27°C, con un’escursione termica tra giorno e notte e tra estate e inverno quasi inesistente. Un clima perfetto per andare alla scoperta dell’isola e dei suoi paesaggi variegati: spiagge bianche a sud e ovest, un entroterra desertico e coste nord-orientali brulle e selvagge. Una diversità che la rende affascinante e unica rispetto alle altre destinazioni caraibiche.

Dove dormire

Per apprezzare al meglio le meraviglie di Aruba, Turisanda propone una varietà di soluzioni per ogni esigenza: tra le quali, spicca il Divi Aruba che si affaccia sulla meravigliosa e tranquilla Druif Beach, questo resort informale offre un servizio All Inclusive per un’esperienza completa, con accesso a 10 ristoranti, 8 bar e 4 piscine. Le camere, distribuite in edifici bassi, includono suite fronte oceano con accesso diretto alla spiaggia o viste panoramiche sul mare. Il Divi Aruba, inoltre, condivide i suoi ristoranti con il Tamarijn Aruba e la scelta culinaria è ampia e di qualità. Dal “Pure Lime” con tacos e tostadas freschi al “Red Parrot”, dove i gamberi al cocco con salsa al curry di banana sono una delizia imperdibile, le opzioni non mancano. Inoltre, il Bunker Bar, ricavato da un ex bunker della Seconda Guerra Mondiale è il luogo perfetto per un cocktail con vista.

Ampio anche il ventaglio di attività per soddisfare tutti. Gli amanti dello sport possono cimentarsi con sport acquatici, arrampicata e fitness, mentre chi preferisce il relax può godersi la spiaggia o la spa. Le serate si animano con spettacoli di musica dal vivo, danze tradizionali e mercatini di artigianato locale, per un intrattenimento adatto a tutte le età.

Tante escursioni indimenticabili

Turisanda ha pensato ad alcune escursioni esclusive per rendere il soggiorno ad Aruba ancora più speciale. Tra le tante possibili c’è Palm Pleasure Snorkel Afternoon: un’avventura in catamarano ideale per famiglie e gruppi. Questo tour pomeridiano prevede snorkeling in due meravigliose località, dove scoprire barriere coralline colorate e specie marine uniche. L’equipaggio garantisce un’esperienza rilassante e piacevole, con open bar, snack a bordo e attrezzature per lo snorkeling incluse. Mentre Seaworld Explorer Semi Submarine, è un tour gratuito per coppie in viaggio di nozze con soggiorno di almeno 7 notti al Divi Aruba. A bordo di un semisommergibile, si esplorano le acque cristalline di Aruba, ammirando la barriera corallina di Arashi e il relitto della nave tedesca Antilla, un’imponente testimonianza della Seconda Guerra Mondiale.

Aruba, con la sua fusione di paesaggi da sogno, un'accogliente cultura locale e un impegno verso la sostenibilità, si conferma come una destinazione unica nei Caraibi, perfetta per surfisti, sub, coppie in luna di miele, famiglie e giovani in cerca di avventura e relax.