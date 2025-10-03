Verso Halloween: ecco 7 campi di zucche da non perdere in Italia

C’è un fenomeno stagionale che ormai da qualche anno ha conquistato anche l’Italia: il pumpkin patch, il campo di zucche dove, con l’arrivo dell’autunno, famiglie e appassionati di fotografia si riversano per scegliere il frutto perfetto, scattare qualche foto e respirare un po’ di aria campestre.

Tra colori e piante, è possibile trascorrere ore in mezzo alla natura, riscoprendo la voglia di mettersi in gioco con laboratori creativi, mercatini e attività pensate per tutte le età. La zucca, simbolo indiscusso dell’autunno, diventa così il filo conduttore di giornate tra tonalità calde e profumi di campagna, perfette per famiglie, coppie e fotografi amatoriali..

In questo viaggio vi porteremo alla scoperta dei campi di zucche più belli d’Italia, dove la tradizione agricola si mescola al piacere di vivere un’esperienza autentica.

Il trend del pumpkin patch ha preso piede anche in Italia

1. Giardino delle Zucche, Caserta

A Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, c’è il Giardino delle Zucche, il primo pumpkin patch d’Italia e tra i più grandi d’Europa. Passeggiare tra i filari qui significa immergersi in un piccolo mondo autunnale fatto di colori accesi, bambini che corrono e famiglie in cerca della zucca perfetta.

È un’esperienza pensata per tutti, con laboratori creativi per i più piccoli, percorsi tematici e punti fotografici dove immortalare la giornata. Vale la pena fermarsi anche a gustare qualche specialità locale nei dintorni, prolungando così l’esperienza autunnale con il sapore genuino della Campania.

2. Puravida Farm, San Martino Siccomario

Il giardino delle zucche di San Martino Siccomario

Puravida Farm, a San Martino Siccomario in provincia di Pavia, ospita il Villaggio delle Zucche, il più grande pumpkin patch in stile americano del Nord Italia. Da queste parti si può scegliere il frutto perfetto, partecipare a laboratori creativi, scoprire animali nella fattoria didattica o divertirsi con giochi gonfiabili, mini jeep e pony ride. Non mancano punti ristoro a tema e aree picnic per completare l’esperienza.

3. Fattoria della Zucca, Parco di Veio

A non molta distanza da Roma, vale la pena visitare la Fattoria della Zucca, che si sviluppa tra i filari del Parco di Veio. Qui l’autunno si trasforma in un’avventura per grandi e piccini. Il campo, allestito in stile statunitense, consente di prendere la propria zucca, partecipare a laboratori creativi, scoprire animali della fattoria e divertirsi con percorsi interattivi, mini trattori e giri a cavallo. A disposizione dei visitatori ci sono anche spettacoli, street food a tema e mercatini artigianali.

4. Giardino dei Colori, Vallefoglia

Quando l’autunno arriva, il Giardino dei Colori di Vallefoglia, in provincia di Pesaro, si veste di arancione trasformandosi in un villaggio delle zucche. Tra campi pieni di queste piante di ogni forma e dimensione, si possono seguire laboratori creativi, godere di spettacoli a tema e lasciare che i bambini si divertano nelle aree gioco. Punti ristoro con prodotti locali non mancano all’appello.

Un campo di zucche

5. Cascina Savino, Foggia

Cascina Savino, a Foggia, ogni autunno si trasforma in un microcosmo arancione e rosso: fra campi di zucche e melograni, i visitatori hanno l’opportunità di selezionare il loro frutto, partecipare a laboratori di intaglio e scoprire installazioni artistiche ispirate al Día de los Muertos. Musica dal vivo e un menù contadino a base di zucca sono il culmine dell’avventura.

6. Campo dei Fiori, Galbiate

Il Campo dei Fiori di Galbiate, in provincia di Lecco, cambia volto con le stagioni. In primavera è un’esplosione di tulipani colorati, mentre in autunno si trasforma in un vero e proprio pumpkin patch, dove grandi e piccoli possono perdersi tra le zucche.

Il campo accoglie famiglie e appassionati con passeggiate tra i filari, laboratori creativi per bambini, cacce al tesoro a tema e angoli perfetti per le fotografie.

7. Terra delle Zucche, Eboli

Ogni autunno l’Oasi Vivinatura Lagosele di Eboli, in provincia di Salerno, si trasforma nella colorata e festosa Terra delle Zucche. Durante i weekend autunnali il parco propone campi di zucche, laboratori creativi, scenografie a tema ispirate a culture di tutto il mondo e attività interattive per bambini.

Tra parate, musica dal vivo, danze country e aree street food con piatti stagionali, l’evento regala un’esperienza immersiva che unisce divertimento, natura e tradizione.