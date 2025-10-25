Grand Tour del foliage antico in Europa

Quando l’autunno arriva, le foreste europee diventano archivi cromatici capaci di raccontare le sfumature del tempo. Dai parchi norvegesi alle faggete svedesi, dai giardini storici britannici ai boschi dell’Europa atlantica, il foliage racconta una lunga storia.

Il viaggio assume toni e ritmi diversi a seconda della latitudine: nei Paesi del Nord i colori esplodono già a fine settembre, mentre nelle regioni più temperate raggiungono il culmine tra ottobre e novembre. È il momento in cui le foreste più antiche d’Europa si trasformano.

Tramonto autunnale in Ungheria

Norvegia: il fascino del Nord tra betulle e larici

In Norvegia il foliage inizia presto, con i primi colori che appaiono già alla fine di settembre. Nel Jotunheimen National Park, nella regione di Oppland, le betulle artiche e i larici radi si tingono d’oro contro lo sfondo dei ghiacciai, mentre la tundra assume sfumature rosse e arancio. L’autunno dura poco, ma la luce radente crea un contrasto intenso tra il cielo terso e la neve precoce che arriva in quota.

Più a sud, tra i fiordi di Rogaland e Hordaland, il clima oceanico prolunga la stagione fino a fine ottobre, con pendii che sfumano dal verde al rame lungo le coste di Fjord Norway. Nelle regioni del Sørlandet e del Telemark, le betulle e gli aceri norvegesi formano un mosaico giallo e ocra che accompagna i laghi e i villaggi di legno del Sud.

Svezia: le foreste antiche e la luce del Nord

La Svezia custodisce alcune delle più antiche foreste d’Europa. A sud di Stoccolma, il Tyresta National Park rappresenta una delle ultime aree di foresta primordiale della Svezia meridionale: pini e abeti secolari circondano torbiere e laghi che riflettono i colori del cielo, offrendo panorami di straordinaria purezza. Nella regione dello Skåne, il Söderåsen National Park regala una tavolozza autunnale intrigante: faggete profonde e gole che si aprono su belvedere spettacolari, ideali a metà e fine ottobre. Nel cuore del Paese, tra i laghi Vänern e Vättern, il Tiveden National Park mostra un volto più selvaggio, con faggi, abeti e rocce di granito.

Gran Bretagna: parchi secolari e giardini d’autore

Nel sud-ovest dell’Inghilterra, la stagione del foliage è una tradizione antica. Nel Westonbirt National Arboretum, nel Gloucestershire, si trova una delle più grandi collezioni di aceri al mondo. Sono oltre 2.500 le varietà di alberi presenti nell’area, provenienti da tutto il mondo, che accendono il paesaggio tra metà ottobre e inizio novembre. La sezione chiamata Acer Glade è considerata uno dei luoghi più scenografici d’Europa per osservare il cambio di stagione.

Autunno selvaggio in Gran Bretagna

Nel Wiltshire, la Stourhead Estate, di proprietà del National Trust, conserva un giardino paesaggistico settecentesco dove i riflessi degli alberi si specchiano nel lago artificiale. I colori di solito si prolungano fino a metà novembre, trasformando il parco in un quadro romantico. Più a nord, nella valle di Borrowdale, nel Lake District, sopravvive una delle ultime temperate rainforests britanniche, con querce atlantiche, muschi e felci che assorbono la luce dell’autunno, umido e profondo.

Francia: foreste antiche tra Bretagna e Normandia

Nel nord-ovest della Francia, tra la Bretagna e la Normandia, si trovano alcune delle foreste più antiche e leggendarie del Paese. La Foresta di Brocéliande, nell’entroterra bretone, è legata ai miti di re Artù e alla figura di Merlino: in autunno, i suoi faggi e castagni si tingono di rosso e ambra, trasformando il paesaggio in una scenografia incantata.

Riflessi del foliage su un lago francese

Più a nord, in Normandia, la Foresta di Lyons-la-Forêt è una delle più grandi faggete di Francia e un sito di grande valore ecologico. Qui l’autunno esplode tra metà ottobre e inizio novembre, con sfumature dorate che si riflettono nei villaggi del Pays de Bray. Qui è facile ritrovare l’atmosfera dei boschi medievali e l’antico equilibrio tra natura e storia umana.

Islanda: dove il foliage incontra il vulcano

In Islanda, il foliage si manifesta in modo sorprendente. Nelle aree protette di Hallormsstaðaskógur e Þingvellir, i boschi di betulle artiche si colorano tra fine settembre e i primi di ottobre, creando contrasti intensi con i campi di lava e i corsi d’acqua glaciali. Le giornate si accorciano rapidamente, ma la luce bassa dell’artico amplifica i toni dorati del paesaggio. La stagione è breve, fragile e per questo particolarmente suggestiva: in poche settimane la terra passa dal verde al rame, prima di essere coperta dalla prima neve.

Romania: le faggete dei Carpazi e il respiro del tempo

Nel cuore della Romania, le faggete dei Carpazi fanno parte del sito UNESCO Ancient and Primeval Beech Forests of Europe. Le foreste di Nerei-Beușnița e Semenic, tra le più antiche del continente, conservano alberi di oltre tre secoli e ospitano lupi, cervi e orsi bruni.

Colori d'autunno in Romania

Tra ottobre e novembre, il fogliame delle faggete si accende di giallo, ruggine e rosso, offrendo uno dei foliage più spettacolari dell’Europa orientale. Camminare lungo i sentieri di queste riserve significa attraversare un paesaggio che, da millenni, non ha smesso di rinnovarsi.

Portogallo: boschi secolari e foreste di laurisilva

Anche il Portogallo custodisce foreste antiche, spesso legate al mondo atlantico. Nella regione del Gerês, nel nord del Paese, il Parco Nazionale di Peneda-Gerês protegge querce, faggi e castagni che in autunno si colorano di rame e bronzo. È una delle aree di biodiversità più importanti della penisola iberica, con vallate che conservano tracce di antichi insediamenti pastorali. Nelle Azzorre, invece, sopravvive una delle ultime foreste di laurisilva, un ecosistema subtropicale risalente al Terziario. Le foreste di São Miguel e Terceira cambiano colore in modo meno marcato, ma rappresentano una memoria vivente del passato geologico europeo.

Europa centrale e orientale: il cuore dei boschi primordiali

Il nucleo più esteso e autentico si trova tra Polonia, Bielorussia, Slovacchia, Ucraina e Romania: la Foresta di Białowieża, al confine tra Polonia e Bielorussia, è considerata la più antica foresta planiziale d’Europa. È un ecosistema rimasto pressoché intatto dalla fine dell’ultima glaciazione, circa 10.000 anni fa. Qui crescono querce, frassini e tigli di oltre 500 anni, e vivono ancora specie come il bisonte europeo.

Quando partire per il Grand Tour del foliage

L’autunno segue tempi diversi a seconda della latitudine. Nelle regioni scandinave il picco si registra tra fine settembre e inizio ottobre, mentre in Europa centrale e meridionale i colori raggiungono l’intensità massima tra metà ottobre e inizio novembre. È il periodo ideale per scoprire non solo il fascino stagionale dei boschi, ma anche la loro lunga storia naturale e culturale.