Gorizia e Nova Gorica senza confini, fucina di eventi. Il vademecum d’estate della Capitale europea della Cultura 2025

Ci sono grandi concerti con i big della musica, da Alanis Morissette a Jared Leto, da Sting e Robbie Williams, mostre spettacolari che proiettano in spazi davvero senza confini, e quella piazza, una volta divisa dal fino spinato e che invece oggi fonde Gorizia e Nova Gorica, separate nel 1947 e riunite dal 2004, grazie all’Unione europea.

Gli ex valichi doganali, all’epoca ‘muri’ e luoghi di violenza e di contabbando, oggi sono musei della memoria. Ma, unendosi, le due città, italiana e slovena, compiono insieme uno slancio verso il futuro, dimostrando di essere, anche nella cultura, borderless, senza confini. Ecco dunque cosa sapere della Città europea della Cultura 2025, e alcuni consigli su cosa vedere, quali eventi sono in programma quest’estate, cosa fare in zona, cosa mangiare o degustare, trattandosi di un'area, quella del Collio, nell’estremo nord est d’Italia, che vanta una storia millenaria di produzione di vini, oggi doc.

L'attuale confine 'aperto' all'interno della città, tra Gorizia - Nova Gorica: a sinistra la cascina divisa in due dal confine. Nella foto in bianco e nero in un'immagine d'epoca il fattore in Italia, la mucca in Slovenia, quando sul confine si 'giocava' la Guerra fredda

A differenza di Berlino, che al termine della Seconda Guerra mondiale venne divisa in due blocchi, Ovest ed Est e fino al 1989 fu simbolo della Guerra fredda, quando nel 1947 vennero decisi i confini tra Italia e Slovenia (in realtà, all’epoca la Slovenia faceva parte della Jugoslavia), la gran parte della città di Gorizia rimase in Italia. Oltre il confine, che tagliava in due piazza Transalpina, rimasero alcuni caseggiati popolari. Il simbolo della ‘linea’ di confine, semmai, fu la cascina e il fattore che rimasero in Italia e la stalla che invece finì in territorio sloveno, con la mucca che, incurante delle belligeranze umane, attraversava indenne il cortile. Ospedali, scuole e tutti i servizi urbani erano a Gorizia. Così si sviluppò, a partire dal dopoguerra, la cittadina di Nova Gorica (si pronuncia GoriZa), con le Case rosse ad uso della comunità. Gorizia deve il suo nome proprio alla lingua slovena: significa collina. Sul punto più alto sorge il castello.

La città di Gorizia

Anche se non ci fu la separazione forzata di famiglie e quartieri come a Berlino, non significa che la Guerra fredda (dal 1947, quando il mondo venne diviso in due blocchi di potere, al 1991, quando cadde l’Urss; il termine venne coniato dal giornalista americano Walter Lippmann) non sia stata dura, con episodi anche violenti. Gorizia e tutti i territori della zona furono a lungo sotto la dominazione asburgica (la stazione si chiamava ‘meridionale’, cosa che dà il senso del sud dell’Impero) e, dunque, nel bene o nel male, rappresentavano una unità. Gorizia, nata intorno al suo castello come luogo difensivo, all’epoca era considerata la ‘Nizza’ italiana perché qui il clima era più mite rispetto all’Austria e anche rispetto ad oggi: prima della costruzione di Nova Gorica un’altura proteggeva da venti freddi di Bora.

Piazza della Transalpina con la stazione voluta da Francesco Giuseppe, oggi a Nova Gorica. Al centro del piazzale la piastra che, dall'1 maggio 2004, con l'ingresso della Repubblica di Slovenia nell'Ue, segna il punto di confine tra Italia e Slovenia senza più filo spinato

Dal trattato di Rapallo del 1920 fino al 1947 Gorizia con anche l’attuale zona di Nova Gorica (che ancora non esisteva). furono italiane. Al termine della Seconda guerra mondiale, invece, fu ‘necessario’ definire i confini e tra il ‘45 e il ‘47 una commissione incontrò la popolazione chiedendo: siete italiani o sloveni? Nel 1947 arrivarono filo spinato e fucili puntati. Nel 1994 la Slovenia, Repubblica dal 1991 dopo aver dichiarato la propria indipendenza dall’ex Jugoslavia, inizia il percorso per entrare nell’Unione europea: i cancelli vengono abbattuti e dall’1 maggio 2004, con l’ingresso ufficiale nell’Ue, una piastra circolare viene posta lungo quella che era la linea di confine, in piazzale della Transalpina, di fronte alla imponente stazione inaugurata nel 1906 dall’Arciduca austriaco Francesco Ferdinando per collegare il porto commerciale di Trieste e Jesenice, nell’Europa centrale, passando per Gorizia. Oggi la placca metallica è simbolo di Gorizia-Nova Gorica e, più in generale, di una pace e di una convivenza che fino a pochi decenni fa sembrava impossibile, in un mondo dove i muri sono tornati ad innalzarsi, le guerre sono tornate ad attraversare il continente europeo (e non solo) ed è ripresa la corsa agli armamenti. Anche se, raccontano i locali, nei boschi si trova ancora qualche tratto di filo spinato: in fondo, da Gorizia, si vede bene su una collina la scritta ‘Tito’ e nelle persone meno giovani vi è ancora una paura di fondo, irrazionale, di quando attraversare il confine poteva significare non fare più ritorno.

Il Museo del contrabbando a Nova Gorica

Proprio in uno dei punti di attraversamento, nell’ex valico doganale di Pristava, sul lato italiano c’è il Museo del Lasciapassare, su quello della Slovenia il Museo del Contrabbando. Il caffè, che arrivava dall’Italia, era il genere di scambio più prezioso e dunque faceva da unità di misura, un po’ come il dollaro oggi, raccontano al Museo. Dalla Slovenia, invece, in un Dopoguerra affamato, arrivavano burro e carne, ancor oggi emblema dell’enogastronomia del territorio. Esposti nell’ex casermetta del valico le scarpe da donna col tacco cavo, i manubri della bicicletta o i reggiseni con ‘tasche’ interne, in cui si nascondevano beni da contrabbandare. Gli sloveni all’epoca scambiavano in Italia il marco tedesco, moneta di riferimento in Europa prima dell’euro, perché era più remunerativo. Oggi, invece, al contrario, conviene scambiare alcune monete, come il dollaro, in Slovenia. Nel dopoguerra il Governo italiano considerò Gorizia una zona depressa (la vicina Trieste, invece, si sviluppò grazie al porto marittimo) e dunque concesse agevolazioni al territorio col Fondo Gorizia: questo favorì, ad esempio, lo sviluppo di fabbriche di zucchero. Oggi resta solo il bonus sulla benzina per evitare che gli italiani vadano a rifornirsi ‘oltre confine’.

La stanza dei Zurigo di Zoran Music esposta a Gorizia (2025)

Da non perdere nel centro di Gorizia Palazzo Attems Petzenstein che dal 1900 ospita i Musei provinciali di Gorizia, di cui è curatrice e direttrice Raffaella Sgubin. In occasione di Gorizia Nova Gorica Città europea della Cultura 2025 fino al 31 ottobre 2025 il primo piano è dedicato alla figura di Zoran Mušič (si pronuncia Musiz) l’artista più importante e mittle-europeo (premiato in Francia con la Legion d’onore nel 1991) nato nel 1909 sulle colline (Boccavizza, oggi Slovenia) a 8 chilometri da una Gorizia non ancora segnata da confini e poi in viaggio tra Zagabria, Spagna, Svizzera, Venezia, Dachau, Lubiana, Gorizia e infine ancora Venezia (dove morì nel 2005). In mostra la sua ‘Stanza di Zurigo’, un centinaio di opere e il suo atelier. Il gioiello è la preziosa ricostruzione (gli affreschi vennero ‘strappati’, per salvarli dal degrado, e posati su pannelli) della stanza che Music dipinse nella villa di due sorelle, in Svizzera, come luogo di ritrovo tra amici. Le tonalità di colore, i cavalli o asini colorati che l’artista goriziano amava rappresentare col suo tocco distintivo, alcuni palazzi e scorci della laguna di Venezia, contribuiscono a creare un’atmosfera singolare e intima, a tratti onirica.

Zoran Music è conosciuti come il 'pittore dei cavallini'

Poliglotta, con una vita all’insegna del viaggio, Mušič , conosciuto come pittore dei cavallini, arrestato dalla Gestapo e trasferito a Dachau (non era nella Resistenza, scrisse poi ma non volle tradire i partigiani che conosceva) sopravvisse a alla drammatica esperienza del campo di concentramento, fino alla Liberazione. Influenzato dall’opera di Goya, testimonierà, solo negli anni ‘70 ebbe il coraggio di mostrare alcuni disegni che era riuscito a realizzare durante la prigionia e dipinse su tela grezza, con pochi colori, alcune opere dal forte impatto emotivo sui corpi denutriti, privi di vita e accatastati gli uni sugli altri che aveva visto a Dachau.

I corpi ammassati a Dachau nell'opera dell'artista goriziano Zoran Music

Le opere hanno diverse sfumature di dettaglio: l’intensità cresce proprio dove il tratto diventa solo ombra. Fu proprio l’artista a chiamare questo ciclo compositivo ‘Noi non siamo gli ultimi’, a ricordarci le efferatezze di ieri e di oggi. In tutte le sue opere, e poi, nell’Atelier veneziano ‘ricostruito’ in mostra, domina la figura di Ida Cadorin, artista e compagna di vita di Mušič , unica donna nei suoi ritratti.

Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine: in occasione di Gorizia-Nova Gorica Capitale europea della Cultura 2025 ospita mostre e concerti dal vivo

Il confine non come barriera ma come limite attraversabile. È la sfida della spettacolare mostra ‘Architetture trasparenti’, curata dal direttore della Villa Guido Comis, aperta da martedì a domenica (ore 10-19; apertura anche a ferragosto) fino al 26 ottobre 2025 nella Seicentesca Villa Manin di Codroipo (Udine), sede, oltre che dell’esposizione, anche di alcuni eventi del programma di Go!2025&Friends, a partire dall’apertura dei concerti estivi con la rocker canadese Alanis Morissette, che ha registrato il tutto esaurito. L’ex casa padronale, poi casa estiva di patrizi veneti col suo grande parco e dimora dell’ultimo doge di Venezia, Ludovico Manin (Napoleone, che dormì nella sontuosa dimora, cedette la Repubblica di Venezia agli austriaci) è ‘contenitore’ ideale per geometrie, luci, suoni, superfici riflettenti che il visitatore attraversa.

La mostra 'borderless' Architetture trasparenti a Villa Manin per Go!2025

Vale per tutti, l’installazione ‘Verso la sesta dimensione’ che occupa l’intero e scenografico salone centrale della Villa. Bisogna togliersi le scarpe prima di camminare sul pavimento a specchio: i 16 metri della volta, gli stucchi, le balconate, le ampie finestre e il grande lampadario, si trovano sia sopra che sotto rispetto a coloro che attraversano la sala da ricevimento, camminare dà un effetto straniante, le dimensioni dello spazio appaiono infinite. L’opera è del collettivo olandese Inside Outside, fondato da Petra Blaisse). Che siano fili intersecati per creare geometrie o arricchi con carta colorata, cavi elettrici che emettono suoni (si ascoltano con le cuffie), scheletri di appartamenti vissuti durante la pandemia, tubi per calarsi nel blu dell’arte cinetica, monoliti di diverse dimensioni disposti a girandola nel parco e così via, i riflessi, le illusioni ottiche e gli oggetti che invitano all’interazione scardinano le certezze ma aprono anche nuovi orizzonti. Borderless. Senza confini.

Alanis Morissette ha aperto i suoi concerti in Italia a Villa Manin, in Friuli Venezia Giulia nell'ambito della rassegna GO!2025&Friends di Gorizia Nova Gorica, Capitale europea della cultura 2025 (credit Laura De Benedetti)

Dopo l’apertura dal vivo di Alanis Morissette, seguita da quella dei Massive Attack, il 3 luglio i Thirty Seconds to Mars, guidati da Jared Leto, il 9 luglio Sting sarà protagonista a Villa Manin, con una delle tappe italiane del suo Sting 3.0 World Tour. Il 13 luglio invece, spazio al rap italiano con Tony Effe alla Casa Rossa, seguito il 17 luglio dalla popstar Robbie Williams allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, unica data italiana del tour. Chiude il mese il giovane cantautore Alfa, il 25 luglio alla Casa Rossa, con il suo “Alfa Summer Tour”.

Il Cirque du Soleil approda a Trieste dal 13 giugno al 13 luglio 2025 con Alegría - In A New Light, rivisitazione del celebre show del 1994. Il 19 e 21 giugno invece, la storica Piazza Transalpina (Gorizia/Nova Gorica) ospita Il Viaggio a Reims di Rossini, proposto dal Piccolo Opera Festival. Dal 17 al 23 luglio, Gorizia ospiterà la 44esima edizione del Premio Sergio Amidei alla Miglior Sceneggiatura Internazionale. Il 25 luglio, in Piazza della Transalpina, si terrà Jumping over boundaries – saltare nella storia, spettacolare gara internazionale di salto con l’asta sul confine tra Italia e Slovenia.

La Tenuta Monastero di Aquileia dove viene prodotto il vino Barone Ritter de Zahòny

L’occasione di Gorizia-Nova Gorica Capitale europea della Cultura 2025 è stata occasione per il Friuli Venezia Giulia di proporre un ricco calendario di eventi non solo nella città ‘senza confine’ ma anche per valorizzare, con tour guidati ed manifestazioni, altre località della zona. Per chi ama il mare e la natura nella Laguna di Grado da non perdere è l’isolotto col Santuario della Barbana e poi una visita ad alcuni Casoni, edifici col tetto di paglia, senza luce e gas, su piccole isolette nella Laguna, nati per la pesca: alcuni oggi sono diventati attività ricettive o, come il Ristorante Ai Ciodi, divenuto celebre per aver vinto un noto contest tv tra ristoratori: si raggiunge solo via mare e si pranza all’aperto. Uno dei siti di maggiore interesse è Aquileia, fondata nel 181 a.C., che era stata porto romano sull’Adriatico e centro del commercio tra mediterraneo e nord Europa, e vanta edifici archeologici e storici e, soprattutto, un’infinità di splendidi mosaici di epoche differenti.

Aquilea, l'intera pavimentazione della Basilica è a mosaico

Sempre ad Aquileia da visitare (e da degustare) c’è la Tenuta Monastero che nell’XI secolo, aveva tali vasti possedimenti da assumere un posto di rilievo nella storia del territorio, influenzandone le sorti religiose, economiche e sociali: il Monastero rispondeva al.papa e non al vescovo di Aquileia. La zona fin dal Sacro Romano Impero fu dedita alla coltivazione della vite che oggi si esprime attraverso vini Doc friulani come Ribolla Gialla, Pinot Grigio, Merlot, Cabernet, Sauvignon e Prosecco. Quando le abbazie e gli ordini religiosi in epoca napoleonica furono soppressi il monastero divenne tenuta agricola, acquistata nel 1850 dalla famiglia di Giulio Ettore Ritter de Záhony, originaria di Francoforte sul Meno. E oggi, 175 anni dopo, ad occuparsi dei 130 ettari, di cui 60 a vigneto, è la settimana generazione della stessa famiglia, con Guido Federico Rossignoli (Ritter de Zahony è il ramo materno), con la sorella Sabina e la compagna Roberta Valera. La Tenuta, che ospita anche eventi, si trova accanto al Museo Paleocristiano della città e comunque a poca distanza dai resti del porto fluviale.

In tempi recenti Guido Rossignoli ha scelto di impiantare vitigni non autoctoni, legati alle antiche proprietà morave della famiglia, tra cui Carmenere, Rebo e Palava. Un vigneto, quest’ultimo, su 1,5 ettari, oggi unico in Italia, da cui è stato ricavato dal 2018 il bianco da uve Palava ‘Edda Cristina’ (in onore della mamma) Barone Ritter de Mahony (circa 10mila bottiglie), già pluripremiato e presente in 8 ristoranti stellati.

Gli altri sono un prosecco da uve glera con lunga fermentazione alquanto fruttato e con bollicine più piccole ma resistenti, un rosè da aperitivo (da vitigno Rebo), un Ribolla gialla. La produzione annuale complessiva è di circa 40mila bottiglie.

L'antica Tenuta Monastero ad Aquileia, con annessa cantina vitivinicola Barone Ritter de Zàhony

Prima della degustazione nel vecchio mulino da cui è stato ricavato, a dicembre 2024, un wine bar accanto alla cantina, è possibile visitare la Villa che fa parte della Tenuta: all’ingresso un pavimento risalente all’antica basilica del 1036. Quindi vari locali d’epoca fino al salone da ricevimento che contiene due mobili creati per esporre i vini del Barone alla prima Expo, quella di Parigi e della Tour Eiffel.

Concerti con i big della musica per Go!2025 & Friends: Gorizia e Nova Gorica sono più rock col titolo di Capitale europea della Cultura 2025

Una nuova pista ciclabile unisce Gorizia e Nova Gorica (Slovenia), tracciando un itinerario suggestivo lungo il fiume Isonzo. Cuore del percorso è il ponte ciclabile di Solkan (Salcano), realizzato nel 2022, a pochi passi dalla storica stazione Transalpina. Immerso nel verde e affacciato su aree verdi, è il luogo giusto per gli amanti del cicloturismo che vogliono praticare un po’ di sport godendosi il paesaggio.

In via Rastello a Gorizia si trova la casa natale di Luigi Spina, che nel 1962 scavò, insieme con Domenico Sesta, il Tunnel della Libertà sotto il Muro di Berlino, permettendo la fuga di 29 persone dalla Berlino Est. Una targa, posizionata nel 2022, lo ricorda come “il goriziano che beffò il muro d Berlino”; la sua figura è celebrata anche nei Giardini dei Giusti e in vari documentari.

In auto o in bicicletta è possibile compiere il Giro del Collio, di 28 chilometri, la parte più orientale del Friuli caratterizzata da 1.600 ettari di vigneti che producono 19 varietà di vini pregiati, attraverso i comuni di Capriva del Friuli, Castello di Spessa, Cormòns, Brazzano, San Rocco, Monte Quarin, Subida, Russiz superiore, Capriva del Friuli.

Istituita nel 1963, la Strada del vino e delle ciliege è stata uno dei primi itinerari enogastronomici d’Italia, la prima in Italia ad ottenere la certificazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata. Si trova nella zona del Collio, e si può percorrere ad anello tra Gorizia e i comuni circostanti per 36,4 chilometri: Mossa, Capriva, Cormòns, Giasbana, San Floriano, Oslavia, Piuma, Gorizia. È possibile partecipare a degustazioni in cantina, scoprendo le eccellenze enologiche del territorio.

Una delle collezioni più grandi al mondo di rose Bourbon si trova nel Monastero di Kostanjevica, a Nova Gorica, a 200 metri dal confine italiano, dove sono presenti oltre 75 varietà rare, profumate e dal grande valore storico. Originarie dell’isola di Réunion, queste rose conquistarono l’aristocrazia europea dell’Ottocento. Ogni primavera, durante il Festival delle Rose, il giardino si trasforma in un tripudio di colori e profumi, circondando la cripta dove riposa anche Carlo X, ultimo re di Francia. Un angolo di Gorizia dove natura e storia sbocciano insieme.

Il dolce con le ciliege alla Chincaglieria

Gorizia, come il resto del Friuli Venezia Giulia, vanta una tradizione enogastronomica pregiata. Le eccellenze, sono dunque diffuse. Nel cuore della città, ad esempio, si trova la Chincaglieria che spazia il cui menu spazia dai lecca lecca di frico ( da gustare anche mentre si è a passeggio) e dalle focacce farcite alle tartare di manzo o di branzino a piatti gustosi ed originali come il risotto ai fiori di zucca, zucchine alla scapece e code di scampi crudi al limone o il tortellone ripieno di melanzane fondenti, crema di pomodori e ricotta affumicata, ho ancora le sarde impanate e fritte. Per chiudere con la pavlova con le ciliegie e il gelato al fiordilatte. A Buttrio (a 20 minuti da Gorizia) lo chef Andrea Fantini cura con maestrìa e gusto i due ristoranti Brasserie e Gourmet dell’Hotel Le Fucine (aperti anche agli esterni); con lui il sous chef Matteo Patarese e il maitre sommellier Nicholas Chiarcossi. Per gli ospiti, anche internazionali, l’occasione di gustare materie prime selezionate e piatti che profumano e creano ricordi come il Frico delle Fucine, le tagliatelle di seppie, con crema di piselli alla brace e pesto di alghe, il risotto con pomodoro alla brace, caprino e limone nero, o lo spaghetto con tartare di tonno e pesto trapanese. O ancora il tagliolino con Sann Daniele e papavero o il raviolo di patate, sambuco e scorfano. Atmosfere La Stua, in piazza S. Antonio, a Gorizia è un locale in centro che offre un menu con piatti alla brace e una selezione di piatti gourmet preparati con prodotti di eccellenza del territorio italiano. Al Ristorante Rosenbar, che appartiene all’Alleanza Cuochi e Presìdi Slow Food, in via Duca D’Aosta a Gorizia Elena rivisita le ricette della nonna paterna Ursula Primosic e della nonna materna Maria Pisk. Le ricette della Trattoria Alla Luna di Gorizia raccontano la storia della famiglia Pintar, tra tradizione e passione.

La Lounge al'Hotel Le Fucine a Buttrio (Udine)

Per mangiare e dormire, oltre a Le Fucine, anche 1848 Chef’s Room in via Rastello, a Gorizia. Per dormire, palazzo Lantieri (Piazza Sant’Antonio, 6 - Gorizia).

Boris Visentin è direttore ed esperto di turismo locale del Best Western Gorizia Palace, nel cuore della città ‘italiana’ e dunque a due passi da Nova Gorica. Offre ai turisti il pacchetto Discover Gorizia, oltre a servizi per i cicloturisti e ad una collaborazione col Piccolo Opera Festival a Visavì.

Nel 1870 un censimento appurò che a Gorizia il 74% delle persone parlava l’italiano. Nel 1910 la situazione era cambiato: il 47% italiano, il 30% lo sloveno (c’erano poi il tedesco e il friulano). Questo era in gran parte fu dovuto al fatto che si era formata una borghesia di sloveni, prima in gran parte contadini. Ma ancor oggi se la maggior parte degli sloveni parla anche l’italiano, non è così per gli italiani: ciò è dovuto anche a Telecapodistria che trasmetteva in Jugoslavia i programmi della tv italiana. Dagli ex jugoslavi, dunque, la lingua italiana è stata assimilata sin dall’infanzia, cosa ce non è avvenuta al contrario per la lingua slovena in Italia.