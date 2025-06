Gorizia, Città europea della cultura 2025: gli eventi dell’estate a ritmo di rock

Entra nel vivo l’estate ‘speciale’ di Gorizia, che quest’anno, con Nova Gorica, è Capitale europea della Cultura. Ed è un’estate molto live, con i big della musica in arrivo: il 22 giugno 2025 ad aprire la kermesse sarà Alanis Morissette con un evento sold out a Villa Manin (Codroipo). Gorizia sarà la prima data italiana del suo tour mondiale per celebrare i 30 anni di Jagged Little Pill, il celeberrimo album che l’ha lanciata nell’olimpo della musica, con brani iconici come “Ironic”, “You oughta know”. Poi tantissimi altri artisti, da Sting a Robbie Williams, da Jared Leto ai Massive attack. Tra arte, teatro, storia, sport ed enogastronomia, comunque, tanti eventi speciali a Gorizia-Nova Gorica e in tutto il Friuli Venezia Giulia, come lo spettacolo del Cirque du soleil, con 54 artisti impegnati in scenografiche acrobazie, o il Piccolo Opera Festival con il Viaggio a Reims di Rossini a 200 anni dalla rima esecuzione. Ed ancora il salto con l’asta Jumping over boundaries sul confine che attraversa piazza Transalpina che oggi unisce e in passato aveva diviso Gorizia, in Italia, e Nova Gorica, in Slovenia. Dello stesso tono anche il No Border Aquathlon, prima gara transfrontaliera di nuoto, e, a settembre, Gusti senza Frontiere, che coinvolge l’enogastronomia.

La proposta complessiva del 2025 di Gorizia-Nova Gorica come Capitale Europea della Cultura, nel corso dell’intero anno, è di oltre 600 eventi, tra spazi di confronto, nuove opportunità di collaborazione internazionale e un significativo impulso al turismo e alla vita culturale locale. Ma senz’altro l’estate è regina, perché in grado di attrarre il grande pubblico e i turisti in cerca di meta, grazie anche alla qualità di eventi top. Da giugno a settembre la musica ha un ruolo fondamentale: GO! 2025&Friends porta infatti in Friuli Venezia Giulia alcuni tra i più grandi nomi della musica internazionale e italiana.

La cantante canadese Alanis Morisette

Il 22 giugno apre le scene la cantante canadese Alanis Morissette: il suo album, pubblicato a soli 21 anni, Jagged Little Pills, è stato il più venduto degli anni Novanta secondo la classifica di Billboard. Oltre 16 milioni di dischi allora, oltre 33 oggi, segno di una musica che continua a influenzare anche le nuove generazioni. Considerata un’artista da ‘alternative rock’, grazie alla sua voce, alla grinta, a testi sinceri e vibranti, che parlano di varie forme d’amore, non solo quello tra i sessi, di crescita, di senso e modo di affrontare la vita, Alanis Morisette aprirà la serie di concerti con un evento tutto esaurito a Villa Manin (Codroipo), con cui celebra proprio i 30 anni dell’album da cui sono stati estratti altri singoli vincenti come ‘You learn’, ‘Perfect’ o ‘Hand in my pocket’.

L'attore e musicista Jared Leto

Il 24 giugno, i Massive Attack si esibiranno alla Casa Rossa Arena (Gorizia) con l’unico concerto nel Nordest, presentando il loro leggendario trip hop. Il 3 luglio, la stessa arena ospiterà i Thirty Seconds to Mars, guidati da Jared Leto, in tour con l’album It’s the End of the World. I l 9 luglio Sting sarà protagonista a Villa Manin, con una delle tappe italiane del suo Sting 3.0 World Tour. Il 13 luglio invece, spazio al rap italiano con Tony Effe alla Casa Rossa, seguito il 17 luglio dalla popstar Robbie Williams allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, unica data italiana del tour. Chiude il mese il giovane cantautore Alfa, il 25 luglio alla Casa Rossa, con il suo “Alfa Summer Tour”.

Il Cirque du Soleil approda a Trieste dal 13 giugno al 13 luglio 2025 con Alegría - In A New Light, rivisitazione del celebre show del 1994. Un cast internazionale di 54 artisti e una produzione completamente rinnovata, lo spettacolo unisce acrobazie, musica, costumi e scenografie mozzafiato, offrendo un'esperienza immersiva adatta a tutti. Il 19 e 21 giugno invece, la storica Piazza Transalpina (Gorizia/Nova Gorica) ospita Il Viaggio a Reims di Rossini, proposto dal Piccolo Opera Festival. L’opera celebra i 200 anni dalla prima esecuzione e rende omaggio a Gorizia come luogo simbolico della storia europea e alla figura di re Carlo X.

Infine dal 16 al 18 settembre 2025, va in scena Inabili alla morte / Nezmožni umreti, trilogia teatrale italo-slovena prodotta da Mittelfest, che attraversa il Novecento attraverso le vicende della famiglia Trotta, ispirata al romanzo La cripta dei Cappuccini. Le tre parti – ambientate tra l’Impero Asburgico, il muro di Berlino e gli anni ’90 – saranno rappresentate tra Gorizia e Nova Gorica, e diventeranno radiodrammi bilingue.

Dal 17 al 23 luglio, Gorizia ospiterà la 44esima edizione del Premio Sergio Amidei alla Miglior Sceneggiatura Internazionale: un riconoscimento rivolto alla sceneggiatura cinematografica e dedicato al grande sceneggiatore e produttore goriziano. L’edizione di quest’anno sconfinerà, consoliderà la sua collaborazione con il Giffoni Film Festival e accoglierà a Gorizia i più importanti nomi del panorama internazionale, diventando un palcoscenico di proiezioni, incontri, approfondimenti e diffusione della cultura cinematografica internazionale.

Piazza Transalpina, col segno del confine

Non manca lo sport, declinato in varie forme e attività. Fino al 14 settembre 2025, Villa Manin (Codroipo) ospita la mostra Una Regione in bicicletta, un percorso espositivo con oltre 200 pezzi della collezione Bulfon tra video, fotografie, biciclette e cimeli, per raccontare la profonda connessione tra il Friuli Venezia Giulia e il ciclismo, celebrando atleti e storie locali legate a uno sport che ha segnato il territorio a livello sociale, culturale ed economico. Il 25 luglio, in Piazza Transalpina, luogo di unione tra Gorizia e Nova Gorica, si terrà Jumping over boundaries – saltare nella storia, spettacolare gara internazionale di salto con l’asta sul confine tra Italia e Slovenia. Tra i partecipanti attesi: Tina Sutej, Elisa Molinarolo, Emmanouil Karalis e – in via di conferma - Mondo Duplantis. L’evento, parte del circuito World Athletics, unisce valore sportivo e simbolico.

Il 2 agosto, sempre nella simbolica Piazza Transalpina, si svolgerà il No Border Aquathlon, prima gara transfrontaliera di nuoto (2 km) e corsa (15 km), che attraversa Italia e Slovenia. L’iniziativa unisce competizione e identità europea, permettendo agli atleti di vivere un’esperienza sportiva unica tra due Stati e due culture.

Dal 25 al 28 settembre andrà in scena Gusti senza Frontiere, la grande manifestazione enogastronomica figlia dell’esperienza pluriennale di Gusti di Frontiera, che quest’anno cambia nome in occasione di GO! 2025. Nel corso di quattro giorni di festa, Gorizia diventerà la capitale gastronomica d’Italia con centinaia di stand, che porteranno in Friuli Venezia Giulia i migliori prodotti e piatti enogastronomici da tutto il mondo. Ulteriori informazioni o aggiornamento sul sito go2025.eu.