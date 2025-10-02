Fuga di benessere in Italia e all’estero: 10 destinazioni per rigenerarsi dopo l’estate

Dalla Toscana al Marocco, da Milano al Sud Africa. Tra dolci colline, campagne silenziose, dentro la città o tra i boschi in montagna, fino alle coste affacciate sull’oceano: ovunque ci sia bisogno di rigenerarsi e ripartire dopo l’estate.

Le strutture termali e i wellness hotel diventano luoghi dell’anima, immersi in paesaggi da sogno, dove ritrovare sé stessi con trattamenti all'avanguardia, circondati dalla grande bellezza. Offrono Spa da sogno, sfoggiano programmi detossinanti, percorsi riequilibranti, programmi per trovare nuove energie e sentirsi bene in vista dell’autunno. Per recuperare la forma, per riprendere il ritmo dalla frenesia quotidiana, per isolarsi dal mondo esterno e guadagnare ancora qualche giornata di profondo relax: rifugi di bien vivre dove il lusso di un resort incontra le migliori tecnologie votate al benessere e dialoca con la madre terra.

In alcune destinazioni ci si affida a veri guru, esperti di filosofia olistica, equipe mediche o atleti. Le Spa propongono massaggi viso anti-age, trattamenti rinvigorenti per il corpo, rituali energizzanti o tecniche di digitopressione cinese. Ma anche yoga, meditazione, pilates nella natura, programmi per migliorare i sonno. Tra piscine a sfioro, vapori avvolgenti, saune detox, fonti di acque calde e trattamenti di ultima generazione si ritrova la remise en forme per animo e corpo. E se ne esce rinati. Ecco 10 indirizzi per rigenerarsi a tutto tondo. E non solo.

Dopo l’estate, la pelle e i muscoli chiedono cura. I resort termali di Italian Hospitality Collection, da Fonteverde a Bagni di Pisa e Grotta Giusti, propongono rituali su misura per ridare luminosità e vigore. A Bagni di Pisa, palazzo settecentesco immerso tra colline toscane, il trattamento Citrus Essence stimola la pelle con vitamina C e massaggi nutrienti, mentre Royal Citrus accompagna viso e corpo in un percorso di 120 minuti che unisce esfoliazione agli agrumi, maschere al soufflé di arancia amara e burro di karité, chiudendo con un massaggio rilassante che rigenera corpo e spirito.

Italian Hospitality Collection inaugura l’autunno con due percorsi esclusivi di rigenerazione nei resort Fonteverde e Grotta Giusti. A San Casciano dei Bagni, Fonteverde propone la Green Therapy, programma di eco terapia che unisce trattamenti termali, sessioni all’aria aperta e crioterapia, con pacchetti da due notti a partire da 603 euro. Una novità che affianca il Percorso Equilibrium Ayurvedico di autoconsapevolezza guidato dal maestro ayurveda Dipu e da un team multidisciplinare: un approccio che insegna ad ascoltare il corpo, liberarsi dagli automatismi legati a stress e cattive abitudini, integrando le pratiche olistiche con trattamenti alla vitamina C e acido ialuronico, ideali per contrastare il fotoinvecchiamento e stimolare collagene ed elasticità.

A Monsummano Terme, Grotta Giusti lancia Le Vie del Fango, che reinterpreta i fanghi termali in chiave contemporanea, arricchendoli con fitoestratti e crioterapia, in un soggiorno di tre notti con colazioni e cene da 800 euro. La struttura, celebre per la sua grotta termale naturale tanto amata da Giuseppe Verdi, integra inoltre tecniche manuali e tecnologie avanzate come radiofrequenza, LED e sieri mirati, creando un percorso completo che lascia la pelle compatta e luminosa. Due esperienze che combinano tradizione e innovazione per affrontare i mesi più freddi con energia e benessere rinnovati.

All’Hotel Terme Merano, l’autunno è un invito al riequilibrio profondo. I trattamenti Bioenergetico e Yin & Yang modellano il corpo e stimolano metabolismo e circolazione, mentre la Firming Body Mask con argilla e sostanze dermofunzionali tonifica la pelle. La struttura offre due aree wellness esclusive: la Sky Spa panoramica con piscina salina infinity e sauna rooftop e la Garden Spa immersa nel verde, con piscine interne ed esterne, sauna e zone relax silenziose. L’accesso diretto alle terme con oltre 25 piscine e percorsi Kneipp completa l’esperienza, rendendo ogni weekend una pausa rigenerante tra comfort, natura e trattamenti mirati.

Gli hotel Marriott Bonvoy combinano lusso urbano e benessere. All’Excelsior Hotel Gallia di Milano, la Shiseido Spa Milan fonde rituali giapponesi con comfort italiani, con bagni turchi, cabine del sale e trattamenti viso idratanti alla tecnologia Hyaluronic Acid RED. A Venezia, JW Venice Spa offre cabine con vista laguna, saune, hammam e piscina interna/esterna, con trattamenti all’avanguardia come The hydropeptide x hydrafacial, che stimola collagene ed elastina per un incarnato radioso. A Firenze, The Spa Suites at The St. Regis by myBlend propone massaggi riequilibranti, maschere LED e trattamenti viso personalizzati in ambienti eleganti con mosaici e marmi, unendo relax e tecnologie cosmetiche di ultima generazione.

Il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa, immerso nelle colline a Barga, celebra l’autunno con rituali Cinq Mondes che uniscono tradizione e innovazione green. Gli ospiti possono scegliere tra scrub alla papaya, massaggi balinesi, trattamenti drenanti e rituali detossinanti ispirati a culture brasiliane e indiane, come il Rituale Slimming & Detox, o più profondi come il Rituale di Sparta, pensato per liberare tensioni muscolari e ridare energia a corpo e mente. Inoltre, la Beauty Spa ha aperto le sue porte non solo agli ospiti dell’hotel, ma anche ai visitatori esterni, che fino alla fine dell’anno potranno approfittare di uno sconto speciale del 20% su massaggi e trattamenti selezionati.

Alla Spa de La Mamounia, il rituale signature “Régénération Éclat Soleil” idrata e restituisce luminosità alla pelle stressata dal sole. Il trattamento abbina massaggi rilassanti, doppia detersione e maschere viso e décolleté, integrate da digitopressione sul cuoio capelluto, per un’esperienza sensoriale totale che lascia la pelle fresca, elastica e radiosa, pronta a splendere come la città che la ospita.

In Sudafrica la bellezza della pelle si affida alla natura e ai suoi rituali. Nel cuore del Maputaland, con vista sull’Oceano Indiano, il &Beyond Phinda Mountain Lodge propone l’“Earth Glow Body Polish and Wrap” (90 minuti), un trattamento che combina doppia esfoliazione, impacco e massaggio con oli locali. Dall’erba stellata alla patata africana dalle virtù curative, fino al profumato olio di marula e neroli, ogni essenza diventa un alleato prezioso. A completare il percorso, l’olio del melone del Kalahari, progenitore del cocomero, regala idratazione profonda, mentre quello di mongongo ha un effetto detox e la miscela di arancia e cannella dona tono ed energia.

Nella rigogliosa Mpumalanga, l’Aroma Boma Spa di Ulusaba invita a sperimentare l’“Africology Soul of Africa Body Journey®” (90 minuti), un rituale che celebra la spiritualità africana. Dopo un’esfoliazione mirata, il fango caldo scioglie tensioni e tossine, preparando il corpo a un massaggio con l’olio di marula, utilizzato da secoli per restituire elasticità e luminosità alla pelle segnata dal sole.

Un approccio ancora più innovativo arriva dalla nuova e già premiata Terre Paisible Medical Rejuvenation & Spa, firmata dallo studio Tristan du Plessis e immersa tra i vigneti di Simonsberg. Qui medicina, estetica e biohacking si intrecciano in programmi personalizzati basati su analisi avanzate, dai test metabolici a quelli genetici. Protocolli d’avanguardia come il Dermapen 4 Microneedling o il Retinol Stimulator Peel mirano a rigenerare i tessuti, levigare la grana e uniformare l’incarnato. Un nuovo capitolo nella cura della pelle che guarda al futuro senza dimenticare la forza della natura africana. Info: www.southafrica.net

Il post vacation blues colpisce milioni di persone: nostalgia, malinconia e la voglia di tornare al mare si mescolano allo stress del rientro. La sindrome da rientro non è solo un sentimento passeggero, ma può generare ansia, difficoltà di concentrazione e senso di insoddisfazione. La chiave è non interrompere bruscamente il benessere e ritagliarsi momenti di cura personale durante l’anno.

Asmana Wellness World, la Spa più grande d’Italia vicino Firenze, offre oltre cento postazioni idromassaggio e percorsi multisensoriali studiati per distaccarsi dalla routine. Piscine esterne, Vortice e Vasca Salina, percorsi Kneipp e cascate tropicali permettono un rilassamento totale. La Giungla e le saune internazionali coinvolgono corpo e mente con profumi, colori e cerimonie uniche. Hammam, Bagni Turchi, Salinarium e Stanza della Schiuma coccolano la pelle e la respirazione. Le Stanze Relax, dal Sale rosa dell’Himalaya al Fieno di montagna, fino al Tempio circondato da colonnati indiani, offrono silenzio e meditazione profonda. Il suono delle gocce e delle campane tibetane diventa ritmo originario, riconnettendo con sé stessi senza aspettare la prossima vacanza.

Tempo di rinascita in Trentino all’Olympic Spa Hotel

Tra boschi che si tingono di rosso e oro, l’Olympic Spa Hotel di Vigo di Fassa accoglie l’autunno come stagione di rigenerazione. Il pacchetto Infraweek invita a rallentare e riconnettersi con sé stessi, tra passeggiate nella natura, Qi Gong e Tai Chi guidati dalla wellness coach Irene Deflorian, per respirare l’aria pura delle Dolomiti. La Spa completa l’esperienza con rituali Aufguss, dove profumi e calore trasformano la sauna in un viaggio sensoriale.

Il Ristorante ORT propone “Fiori Autunnali”, piatti vegetariani che esaltano i prodotti locali trentini, unendo sostenibilità e gusto raffinato, sotto la guida dello Chef Demetrio Fiorot.

La SPA Landina Te Jaga offre il Trentino COLD Retreat, programmi di estetica avanzata e approccio olistico: trattamenti viso e corpo, Yoga taoista, Tai Chi, percorsi alimentari e terapie sensoriali con il freddo, per rigenerare corpo e mente. Il pacchetto “Tempo per me” invita a pause solitarie tra escursioni al ghiacciaio della Marmolada, al Lago di Carezza e nei boschi, con massaggi personalizzati e sauna sospesa nel bosco. Infine, il Natural SPA Chalet regala esperienze romantiche e indimenticabili: colazioni stellate, idromassaggi panoramici, cocktail in piscina e cene nella bolla immersi nella magia delle Dolomiti. Ogni soggiorno diventa un viaggio di benessere, tra natura, gastronomia e spa, per ritrovare energia e armonia.

Con una storia alle spalle che affonda le radici nell’epoca degli Etruschi, Terme di Saturnia Natural Destination, Resort 5 stelle con SPA termale e Campo da Golf a 18 buche certificato GEO e tra le strutture termali più prestigiose d’Italia. Sorge nel contesto del paesaggio idilliaco della Maremma Toscana, attorno alla millenaria Sorgente termale dalla quale scaturisce un’acqua unica al mondo; un’oasi naturale di 120 ettari, icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere, dove rinascere e riequilibrare corpo, mente e spirito. Il Parco Termale di Saturnia celebra settembre con Settembre DiVino, DJ set al tramonto e degustazioni di vini locali nelle vasche calde, e con il World Wellness Weekend, tra Mindful Stretch, Face Yoga, Vinyasa & Balance e rituali Aufguss. Il Campari Red Pool Party del 20 settembre colora le piscine di rosso tra scenografie notturne e aperitivo a buffet. Le 20.000 mq di spa, quattro piscine all’aperto e la sauna Finlandese con Argillarium rendono Saturnia un santuario di benessere, dove acqua termale a 37,5°C e spazi esclusivi per i soci del Club completano l’offerta, con percorsi di movimento, gusto e relax in perfetta armonia con la natura maremma.

In Toscana, tra le colline di Cerreto Guidi, natura e innovazione si incontrano in un rifugio di benessere olistico. Al Mater Wellness Spa l’acqua diventa sinonimo di rinascita, mentre le tecnologie di Starpool trasformano la ricerca scientifica in pratiche di benessere. Siamo a Villa Petriolo, antica villa rinascimentale immersa nei vigneti, è oggi una Longevity Spa che unisce storia medicea e anima agricola biologica. Tra i trattamenti spicca Zerobody Dry Float, che permette di galleggiare su 400 litri d’acqua senza bagnarsi, attivando processi rigenerativi. Con Zerobody Cryo si sperimenta la crioterapia senza ghiaccio diretto, stimolando la circolazione con variazioni termiche controllate. Il percorso di saune, bagni di vapore e docce emozionali, sviluppato dal dipartimento scientifico di Starpool, alterna calore e riposo per un reset totale. Il tutto si arricchisce con integratori fitoterapici e con esperienze come il “massaggio all’oro verde”, che utilizza olio evo prodotto in loco. Un rituale che riconnette al territorio e amplifica la rigenerazione. Al Mater sono disponibili anche le “Giornate del benessere”, pacchetti di due ore accessibili a chi non soggiorna in struttura. Il legame con la terra continua anche a tavola: al Longevity Bar piatti biologici e vegetariani, mentre al Ps Ristorante (Stella Verde Michelin) l’olio diventa gelato, sorpresa golosa e sostenibile. Qui il menù racconta il territorio in ogni piatto, con stagionalità e creatività che diventano parte integrante della fuga di benessere.