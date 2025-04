Forte di Fenestrelle, visita alla Grande Muraglia italiana

Viene soprannominato la “Grande Muraglia italiana” perché il Forte di Fenestrelle rappresenta una delle opere di architettura militare d’Italia più capaci di colpire lo sguardo. Dall’alto sorprende, lasciando intuire la sfida ingegneristica che ha rappresentato la sua costruzione.

Situato in Val Chisone, nel Piemonte occidentale, a circa un’ora e mezza da Torino, si tratta del più esteso complesso fortificato d’Europa. La struttura si sviluppa per oltre 3 chilometri lungo il versante montano, con una successione di bastioni, scalinate, camminamenti coperti e fortini che coprono un dislivello di circa 600 metri. Un’occasione per immergersi nella storia e godere del panorama sulle Alpi Cozie.

Origini e storia del Forte

Il progetto del forte risale alla fine del Seicento, dopo l’annessione della Val Chisone al Ducato di Savoia. L’opera fu concepita per controllare un punto strategico lungo la via delle Alpi e proteggere il territorio sabaudo da eventuali invasioni francesi. I lavori iniziarono nel 1728 e durarono oltre 120 anni.

Il complesso comprende tre forti principali – San Carlo, Tre Denti e delle Valli – collegati da una scala coperta di 3.996 gradini, considerata la più lunga d’Europa. Durante l’Ottocento, il Forte fu utilizzato come carcere militare. Oggi è un sito di interesse culturale e turistico, restaurato e gestito da volontari dell’Associazione Progetto San Carlo Onlus.

Come visitare il Forte

Il Forte di Fenestrelle è visitabile tutto l’anno, ma il periodo migliore va da aprile a ottobre, quando le condizioni meteo permettono di esplorare anche le parti esterne. La visita è possibile solo con il supporto di una guida e offre diverse soluzioni, dalla visita breve di un’ora e mezza fino al percorso completo di 7 ore, per chi desidera salire fino in cima al forte attraversando tutta la scala coperta.

Il forte di Fenestrelle

È consigliabile prenotare con anticipo, soprattutto nei weekend e nei mesi estivi. Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da trekking e una buona scorta d’acqua, specialmente per i percorsi più lunghi. Il punto di partenza è la biglietteria del Forte, nel paese di Fenestrelle, facilmente raggiungibile in auto da Torino percorrendo la SR23.

Itinerario breve: storia e architettura

Il percorso breve è ideale per chi desidera una prima introduzione al Forte e per le famiglie con bambini. La durata è di un’ora e mezza circa e include la visita al Forte San Carlo, il più grande del complesso.

Durante la visita sarà possibile osservare gli ambienti restaurati, gli alloggiamenti delle truppe, i cortili interni e il sistema difensivo articolato su diversi livelli, scoprendo le tecniche di costruzione militare settecentesca.

Percorso completo: l’ascesa dei 4.000 gradini

Per gli escursionisti esperti o per chi cerca un’esperienza intensa, il percorso completo rappresenta un vero viaggio nel tempo. Si parte dal fondovalle e si sale lungo la celebre scala coperta: 3.996 gradini che si snodano tra bastioni, cunicoli e terrazze panoramiche.

La fatica è ripagata da scorci vertiginosi sulla Val Chisone e sul complesso fortificato, con l’arrivo al Forte delle Valli, in cima al percorso. Il percorso previsto dura circa 6-7 ore, con pause e spiegazioni lungo il tragitto.

Cosa vedere nei dintorni

The beautiful village of Usseaux, in Chisone Valley. Province of Turin, Piedmont, Italy.

Il Forte si trova in un’area alpina ricca di natura e piccoli borghi. Nei dintorni è possibile visitare Usseaux, uno dei borghi più belli d’Italia, famoso per i murales sulle case in pietra, oppure salire al Colle del Sestriere per una passeggiata in alta quota.

Anche Pragelato e la Val Troncea offrono sentieri e rifugi immersi nella natura. Per chi resta più giorni, Torino è a meno di 90 minuti d’auto, un’occasione per fare una gita o visitare la città durante il ritorno.

Curiosità e leggende

Il Forte di Fenestrelle è spesso stato al centro di racconti misteriosi. Si dice che vi siano passaggi segreti e stanze sotterranee ancora inesplorate. Inoltre, non mancano, secondo i racconti popolari, presenze “inspiegabili”.

La fama di carcere severissimo, che ospitò soldati, prigionieri politici e rivoluzionari, nel tempo ha, infatti, alimentato leggende e curiosità. Un lato meno conosciuto del Forte di Fenestrelle in grado di evocare la lunga storia vissuta nei secoli e le esistenze di chi ha attraversato la fortezza.