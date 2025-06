Formula 1 e MotoGP 2025: unire viaggio e passione per lo sport

C’è chi desidera rilassarsi al mare e chi preferisce l’aria fresca dell’alta quota. Ma un numero crescente di italiani sceglie la meta delle proprie vacanze seguendo una passione diversa: lo sport. Che si tratti di una gara di Formula 1 o MotoGP, di una partita di NBA o di un match internazionale di Tennis, il turismo sportivo è diventato un fenomeno sempre più diffuso.

Da Monza ad Abu Dhabi, molti tifosi scelgono di restare in Italia, ma una quota significativa ha già varcato i confini nazionali per seguire la propria passione ed è pronta a rifarlo. Non si tratta più di un semplice viaggio per “seguire la squadra” o il campione del momento, ma di un’esperienza completa: dal pre-partita alla scoperta del territorio che ospita l’evento.

È il desiderio di esserci, di vivere l’atmosfera unica di un grande appuntamento sportivo, sentire l’energia di uno stadio gremito, vedere da vicino i propri idoli. Un concentrato di emozioni e momenti condivisi che rende lo sport una forza trainante del turismo di oggi, in grado di stimolare viaggi, incontri e scambi culturali.

Esperienze uniche in giro per il mondo

Il tifoso del 2025 cerca esperienze immersive. Chi parte per un evento sportivo vuole anche scoprire la cultura locale, visitare impianti iconici e respirare l’adrenalina dal vivo. Se la tua passione per lo sport è il motore che ti spinge a viaggiare, le proposte di Made by Turisanda sono pensate per te: potrai varcare le porte del Madison Square Garden di New York per tifare i grandi del basket, oppure sederti sulle tribune del Roland Garros o di Wimbledon per sostenere il tuo campione del tennis. Per chi ama la velocità, la Formula 1 e il MotoGP sono il pretesto perfetto per partire. Occasioni per vivere con il pass al collo un viaggio unico, che combina il comfort delle migliori strutture selezionate con emozioni irripetibili nei circuiti più iconici del 2025.

Con Made by Turisanda tutto è perfettamente organizzato, inclusi i trasferimenti da e per l’hotel. I pacchetti sono pensati per farti vivere tutto il weekend di gara: prove libere del venerdì, qualifiche e sprint race del sabato, fino alla gara della domenica. Dai tracciati storici come Monza a quelli futuristici come Abu Dhabi, ogni tappa è un concentrato di adrenalina. Le formule dedicate includono accessi esclusivi, esperienze nel paddock e attività speciali nelle Fan Zone. Una vera full immersion nel mondo dei motori.

Formula 1® Experience 2025: l’adrenalinico rombo dei motori

Formula 1, pista di gara

Inseguendo il calendario del campionato, tra le proposte più attese spiccano i viaggi organizzati per il Mondiale di Formula 1 2025 pensati per vivere da vicino tutta l’adrenalina della gara. I pacchetti includono l’accesso al circuito, esperienze esclusive e soggiorni da 2 a 4 notti in hotel selezionati a 4 o 5 stelle.

Tra le destinazioni già confermate c’è Monza, dal 4 al 7 settembre 2025: il celebre “Tempio della velocità”, terzo circuito più antico al mondo, dove si vivono sorpassi da brivido e velocità da record. Il pacchetto prevede tre giorni di accesso al circuito, senza posto assegnato, per seguire la gara da diversi punti spettacolari.

Si vola poi a Doha, in Qatar, dal 27 novembre al 1° dicembre: la gara si corre in notturna sul moderno tracciato di Lusail, regalando un’atmosfera magica sotto le stelle del deserto. Anche qui è previsto l’ingresso generale per tre giorni, con libertà di movimento all’interno del circuito.

Infine, l’appuntamento glamour di fine stagione: Abu Dhabi, dal 5 all’8 dicembre 2025, dove si corre sul suggestivo tracciato illuminato di Yas Marina, per chiudere il Mondiale in grande stile, tra emozioni, luci e spettacolo.

Cinque esperienze esclusive da protagonista

Non solo gara: tra le attività incluse o prenotabili con la Formula 1® Experience 2025 di Made by Turisanda c’è l’accesso alla Fan Zone, dove immergersi completamente nel mondo della Formula 1 tra concerti, simulatori, giochi e intrattenimento a tema. Ci sarà anche l’occasione di incontrare piloti e personaggi leggendari, scattare un selfie con loro o chiedere un autografo. L’emozione continua con l’accesso esclusivo al Pit Walk tra i box prima della partenza. Un tour del circuito accompagnato da una guida esperta. La possibilità di scattare una foto con il trofeo ufficiale e, infine, di accedere alla pista dopo la gara, proprio sotto il podio, per vivere da vicino la celebrazione finale.

Campionato del Mondo MotoGP: grandi emozioni su due ruote

Partecipare al Campionato del Mondo MotoGP 2025 con un viaggio Made by Turisanda significa entrare nel cuore pulsante del motociclismo mondiale. Dal fascino intramontabile del circuito di Monza all’energia travolgente dell’ultima, decisiva tappa sul circuito Ricardo Tormo di Cheste, vicino a Valencia, ogni appuntamento rappresenta un’occasione irripetibile per vivere la MotoGP da una prospettiva nuova.

Tra le proposte di viaggio più esclusive spiccano gli eventi imperdibili della stagione sportiva, a partire dalla tappa catalana di Barcellona, in programma dal 4 al 7 settembre 2025: il Circuito di Montmeló, celebre per le sue curve spettacolari e l’eccellente visibilità, si abbina alla vivacità della città catalana, creando un perfetto equilibrio tra adrenalina sportiva e fascino urbano.

A seguire, dall’11 al 14 settembre 2025, la MotoGP approda a Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino, ospitato dal Misano World Circuit Marco Simoncelli. Questo impianto moderno e tecnico, affacciato sulla Riviera Adriatica, regala gare ad alto tasso di emozioni e scorci suggestivi sul mare, oltre a offrire l’opportunità di scoprire i sapori e le bellezze dell’Emilia-Romagna.

A novembre, dal 6 al 9 novembre 2025, l’Autodromo Internacional do Algarve di Portimão accoglie i tifosi in uno dei tracciati più spettacolari del calendario. Immerso nei paesaggi incantati del sud del Portogallo, il circuito unisce l’intensità della gara al piacere di un soggiorno tra spiagge dorate, clima mite e atmosfere autentiche.

Infine, il gran finale è atteso dal 13 al 16 novembre 2025 a Valencia, sul circuito Ricardo Tormo. Lungo 4 chilometri, con 14 curve e un rettilineo di 876 metri, il tracciato garantisce una visibilità quasi totale da ogni punto delle tribune e rappresenta una sfida tecnica e fisica per i piloti. È qui che ogni anno, migliaia di appassionati si ritrovano per vivere le emozioni dell’ultimo atto del Mondiale e celebrare i protagonisti della stagione MotoGP.