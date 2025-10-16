Lo spettacolo del foliage in giro per il mondo: 13 posti iconici dove ammirare i colori dell’autunno

Quando l’autunno arriva, il mondo intero si tinge di oro, rame e scarlatto. Dal cuore dell’Europa alle montagne del Giappone, fino alle foreste degli Appalachi, il foliage racconta in un linguaggio universale le trasformazioni della natura: un momento in cui gli alberi si spogliano con grazia, raccontando la storia dei loro secoli.

Una passeggiata fra i boschi regalerà una pace inconsueta: è il momento giusto per il “leaf-peeping”, un’espressione tipicamente nordamericana che indica l’attività di osservare e fotografare il foliage autunnale — letteralmente, “sbirciare le foglie”. Dall’Asia al Nord America, ecco alcune grandi grandi foreste da conoscere, autentici archivi di biodiversità e memoria naturale. Per viaggiare, anche con l’immaginazione.

1. Białowieża Forest – Polonia e Bielorussia

Bisonte europeo nella foresta di Białowieża

Ultimo grande bosco planiziale d’Europa, Białowieża conserva l’aspetto primordiale delle antiche foreste miste del continente. Tra querce, tigli, abeti e frassini qui vive ancora il bisonte europeo, simbolo della regione. Il periodo ideale per osservare il foliage è ottobre, quando le foglie virano dal giallo alle tonalità ocra della terra.

2. Selva de Irati – Navarra, Spagna

Situata nel nord-est della Navarra, tra i Pirenei occidentali e la valle di Aezkoa, la Selva de Irati è una delle più grandi faggete-abetine d’Europa, seconda solo a Białowieża. L’area si estende per oltre 17.000 ettari di boschi compatti di faggio e abete bianco, attraversati dal fiume Irati e da numerosi torrenti. Il paesaggio sfiora altitudini tra i 700 e i 1.500 metri, e si distingue per l’elevata biodiversità e il silenzio dei suoi valloni. I percorsi principali partono dai villaggi di Ochagavía e Orbaizeta, con punti panoramici che permettono di osservare il foliage nel periodo compreso tra metà e fine ottobre, quando le chiome si colorano di giallo, rosso e ambra.

3. Foresta di Fontainebleau – Île-de-France, Francia

A sud di Parigi, la Foresta di Fontainebleau rappresenta una delle aree naturali più visitate di Francia: un riferimento storico per pittori e viaggiatori. L’antico bosco reale di oltre 25.000 ettari un tempo era riserva di caccia dei re di Francia, oggi è una foresta demaniale protetta e gestita dall’Office National des Forêts. Qui convivono faggete, querce, pini silvestri e betulle, con un foliage che varia dal giallo dorato al rosso intenso tra fine ottobre e inizio novembre. Lungo i sentieri del massiccio dei Trois Pignons o intorno al castello di Fontainebleau si incontrano i panorami che ispirarono la Scuola di Barbizon, primo movimento paesaggista europeo dell’Ottocento.

4. Bøverdalen – Jotunheimen National Park, Norvegia

Jotunheimen National Park

Nel cuore della Norvegia centrale, la valle di Bøverdalen, ai margini del Jotunheimen National Park, offre uno dei foliage più spettacolari della Scandinavia. Qui, tra montagne che superano i 2.000 metri e ghiacciai ancora attivi, il paesaggio è dominato da betulle artiche, salici nani e larici che, con l’arrivo dell’autunno, assumono sfumature d’oro e arancio. La stagione è breve: il picco dei colori si raggiunge tra fine settembre e inizio ottobre, prima che la neve torni a coprire i versanti. I percorsi di Bøverbreen e Sognefjellet permettono di osservare il contrasto tra le tinte calde del fogliame e il bianco dei ghiacci perenni.

5. Rothiemurchus Forest – Cairngorms, Scozia

Nel Cairngorms National Park, nel cuore delle Highlands scozzesi, la Rothiemurchus Forest è una delle ultime foreste di pino silvestre caledoniano (Caledonian pine), residuo di un ecosistema che in epoca preistorica copriva gran parte del nord della Scozia. L’area, estesa su oltre 40 km², ospita cervi, scoiattoli rossi e aquile reali. In autunno, tra metà ottobre e inizio novembre, i pini si mescolano a betulle, ontani e sorbi, creando un paesaggio intenso tra il verde cupo delle conifere e i toni dorati delle latifoglie. I sentieri intorno ai laghi Loch an Eilein e Loch Morlich offrono i punti d’osservazione più suggestivi.

6. Hainich National Park – Turingia, Germania

Il Parco Nazionale di Hainich, in Turingia, è il più esteso tratto continuo di faggeta naturale della Germania centrale e fa parte del sito Unesco Ancient and Primeval Beech Forests of Europe. L’area, un tempo zona militare, è stata convertita in parco nel 1997 e oggi ospita oltre 9.000 specie animali e vegetali, molte delle quali rare o tipiche dei boschi di faggio maturi. Un sistema di passerelle sopraelevate consente il monitoraggio della chioma e lo studio dei processi ecologici nelle foreste vetuste.

7. Shirakami-Sanchi – Tōhoku, Giappone

Situata nel nord dell’isola di Honshū, la vasta area montuosa di Shirakami-Sanchi ospita la più grande foresta vergine di faggi dell’Asia orientale, riconosciuta dall’Unesco Tra inizio e fine ottobre le chiome si accendono di oro e rame, con il picco di colore verso la fine del mese.

8. Great Smoky Mountains National Park – North Carolina e Tennessee, Usa

È il parco più visitato d’America e uno dei più spettacolari in autunno. Oltre cento specie di alberi decidui, tra cui aceri, faggi e tulipiferi, colorano le pendici dei monti con gradazioni che cambiano a seconda dell’altitudine. Il periodo migliore per ammirare il foliage nel Great Smoky Mountains National Park va da metà ottobre a inizio novembre.

9. Oirase Gorge e Lake Towada – Prefettura di Aomori, Giappone

Si tratta di una delle mete più conosciute del Giappone per il foliage: una gola lunga 14 chilometri costeggiata da aceri, faggi e betulle che si specchiano nelle acque turchesi del fiume Oirase. Il sentiero, facilmente percorribile, raggiunge il suo massimo splendore tra fine ottobre e inizio novembre.

10. White Mountain National Forest – New Hampshire, Usa

Negli Stati Uniti, la “Kancamagus Highway” è una delle strade panoramiche più famose per ammirare i colori dell’autunno. Tra fine settembre e metà ottobre, aceri rossi, betulle e pioppi americani tingono di rosso e oro le montagne del New England.

11. Joyce Kilmer Memorial Forest – North Carolina, Usa

Graham County, North Carolina

Nel cuore degli Appalachi meridionali, all’interno del Nantahala National Forest, si estende uno degli ultimi esempi di foresta primaria degli Stati Uniti orientali. La Joyce Kilmer Memorial Forest è un raro bosco “old growth”, cioè mai sottoposto a disboscamento, dove i tulipiferi americani (Liriodendron tulipifera), gli aceri e i faggi superano i 300 anni di età e raggiungono altezze superiori ai 40 metri. Un sentiero ad anello di circa 3 km attraversa un paesaggio quasi intatto, tra tronchi ricoperti di muschi e felci, silenzio e luce filtrata dalle chiome. Il periodo ideale per visitarla è ottobre, quando il foliage illumina la valle con sfumature di oro e arancio.

12. Primeval Beech Forests – Europa centrale e meridionale

Primeval Beech Forests credits Unesco website © Sieghartsleitner Franz/NATIONALP | Sieghartsleitner Franz

Dalla Germania alla Slovenia fino alla Croazia, il sito Unesco “Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe” tutela 93 aree forestali distribuite in 18 Paesi europei. Dalla fine dell’ultima glaciazione, il faggio europeo (Fagus sylvatica) si è espanso dai luoghi originari delle Alpi, dei Carpazi, dei Dinaridi, del Mediterraneo e dei Pirenei, in gran parte del continente. Un processo ancora in corso, reso possibile dalla straordinaria capacità di adattamento a condizioni climatiche e geografiche molto diverse. Durante il mese di ottobre, le chiome delle faggete si colorano di giallo, rame e rosso intenso.

12. Nikkō e la “Momiji Line” – Prefettura di Tochigi, Giappone

Foliage in Giappone, credits: Nikko Official Guide

Una delle strade panoramiche più celebri per il foliage in Giappone è la Nichien-Momiji Line, nella parte settentrionale di Nikkō. La maggior parte dei visitatori viaggia sul percorso in auto, ma è possibile godersi il tragitto anche in bicicletta. Tra santuari, templi e cascate, vedremo gli aceri giapponesi raggiungere la massima intensità cromatica da metà ottobre ai primi di novembre.

Quando andare

Il periodo ideale per inseguire il foliage nel mondo varia con la latitudine: tra fine settembre e metà ottobre per il Nord America e l’Europa centrale, da metà ottobre a inizio novembre per il Giappone e il Sud Europa. Ogni anno, i parchi nazionali e le autorità turistiche aggiornano online i bollettini dedicati al foliage, per andare in cerca dell’autunno e lasciarsi sorprendere dai colori della stagione.